Anh Tú lần đầu song ca cùng Orange, phong cách khác nhau nhưng hợp gu đến lạ

Anh Tú và Orange là hai ca sĩ trẻ với chất giọng thực lực và ngoại hình thu hút, đang rất được yêu thích hiện nay. Tham gia “Tần số 15” với các tiết mục đơn lẻ, cả hai gây ấn tượng bởi giọng hát quá đỗi ngọt ngào, tràn đầy cảm xúc. Quay lại với chương trình trong số phát sóng ghi hình trong giai đoạn “bình thường mới”, cặp đôi ca sĩ đã có một màn song ca vô cùng ấn tượng.

"Chiều Hôm Ấy" là một bản hit hay của ca sĩ trẻ JayKii và được nhiều ca sĩ khác chọn cover lại. Mang ca khúc đầy tự sự, đau đớn, dằn vặt lên sân khấu của Tần số 15; Anh Tú và Orange đã làm mới bài hát thành một bản nhạc song ca cảm xúc, có tiếc nuối, có dối lừa, có tổn thương nhưng đến cuối cùng cả hai cũng chấp nhận buông tay để tìm kiếm một hạnh phúc mới.