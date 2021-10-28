Anh Tú lần đầu song ca cùng Orange, phong cách khác nhau nhưng hợp gu đến lạ

Tin tức giải trí 28/10/2021 23:59

Quay lại với nhịp “bình thường mới”, “Tần số 15” đầy thú vị với những màn kết hợp ấn tượng, mở đầu là ca khúc Chiều Hôm Ấy do Anh Tú song ca cùng Orange.

Anh Tú Orange là hai ca sĩ trẻ với chất giọng thực lực và ngoại hình thu hút, đang rất được yêu thích hiện nay. Tham gia “Tần số 15” với các tiết mục đơn lẻ, cả hai gây ấn tượng bởi giọng hát quá đỗi ngọt ngào, tràn đầy cảm xúc. Quay lại với chương trình trong số phát sóng ghi hình trong giai đoạn “bình thường mới”, cặp đôi ca sĩ đã có một màn song ca vô cùng ấn tượng.  

"Chiều Hôm Ấy" là một bản hit hay của ca sĩ trẻ JayKii và được nhiều ca sĩ khác chọn cover lại. Mang ca khúc đầy tự sự, đau đớn, dằn vặt lên sân khấu của Tần số 15; Anh Tú và Orange đã làm mới bài hát thành một bản nhạc song ca cảm xúc, có tiếc nuối, có dối lừa, có tổn thương nhưng đến cuối cùng cả hai cũng chấp nhận buông tay để tìm kiếm một hạnh phúc mới.  

Anh Tú lần đầu song ca cùng Orange, phong cách khác nhau nhưng hợp gu đến lạ - Ảnh 1

Dù Anh Tú và Orange là anh em thân thiết, chơi chung với nhau nhưng ít khi có những sản phẩm âm nhạc chung. Màn song ca trong “Tần số 15” chính là lần đầu cả hai kết hợp với nhau nhưng lại gây ấn tượng cho khán giả và fan hâm mộ bởi sự ăn ý, hợp cạ. Hy vọng cả hai sẽ tiếp tục cho ra mắt thêm nhiều những tác phẩm âm nhạc chất lượng trong thời gian sắp tới. 

Anh Tú lần đầu song ca cùng Orange, phong cách khác nhau nhưng hợp gu đến lạ - Ảnh 2

Dù Anh Tú và Orange là anh em thân thiết, chơi chung với nhau nhưng ít khi có những sản phẩm âm nhạc chung. Màn song ca trong “Tần số 15” chính là lần đầu cả hai kết hợp với nhau nhưng lại gây ấn tượng cho khán giả và fan hâm mộ bởi sự ăn ý, hợp cạ. Hy vọng cả hai sẽ tiếp tục cho ra mắt thêm nhiều những tác phẩm âm nhạc chất lượng trong thời gian sắp tới. 

Anh Tú lần đầu song ca cùng Orange, phong cách khác nhau nhưng hợp gu đến lạ - Ảnh 3

Cùng đón xem chương trình âm nhạc “Tần số 15” được phát sóng lúc 21g30 tối thứ 6 ngày 29/10 trên kênh HTV7 với những bản nhạc mới lạ và sự xuất hiện của những giọng ca được yêu thích bạn nhé. 

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Anh Tú Orange Tần số 15

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