Vũ Ngọc Ánh bắt tay Lê Lộc, Dương Gia Mỹ tìm cách trừng trị ‘tiểu tam’

Tập đầu tiên của “ Văn Phòng Đại Chiến ” đã chính thức được lên sóng vào tối nay. Bộ phim truyền hình lấy đề tài ly hôn và mai mối kể về quá trình theo đuổi hạnh phúc và quyền lợi hôn nhân của những người trẻ. Trong tập một, bộ phim không chỉ nhanh chóng đưa khán giả vào câu chuyện của các nhân vật mà còn bắt đầu những tình tiết cao trào, thu hút người xem ngay từ tập đầu tiên.

Kiều - nữ luật sư của văn phòng ly hôn do Vũ Ngọc Ánh thủ vai là kiểu phụ nữ điển hình của con gái thời hiện đại, không nhu mì yếu đuối, không thích phụ thuộc vào đàn ông và luôn đứng về quyền lợi của phụ nữ. Đối với cô “Công bằng trong hôn nhân là khi họ được hạnh phúc”. Với đặc tính công việc như vậy, Kiều luôn chạy đôn chạy đáo tìm chứng cứ ngoại tình của các ông chồng bội bạc, nhằm giúp đỡ những người vợ được ly hôn thuận lợi. Bên cạnh Kiều luôn có sự đồng hành và giúp sức của 2 cô nàng trong văn phòng tư vấn ly hôn là Quỳnh Mai ( Lê Lộc ) và Mẫn Nhi (Dương Gia Mỹ).

Bên cạnh đề tài ly hôn, mai mối chính là chủ đề được đề cập song song trong “Văn Phòng Đại Chiến”mà Lâm do Anh Tài thủ vai chính là nhân tài trong lĩnh vực này. Luôn nỗ lực hết mình để se duyên cho khách hàng, Lâm đang tập trung tối đa để làm việc và tìm một toà nhà thích hợp làm văn phòng đại diện. Trùng hợp khách hàng của Lâm là ông Cường (NS Phương Bình) chính là chủ toà nhà mà Lâm nhắm tới. Người đàn ông này cần tìm một cô gái để tiến tới hôn nhân và Lâm là người mai mối cho chuyện tình này. Tuy nhiên, Lâm không ngờ đối tượng mà mình tìm cho ông Cường lại là “trà xanh” trong truyền thuyết, chuyên cặp kè với những người đàn ông có tiền. Sau khi ông Cường biết được sự thật vô cùng tức giận, quyết định chia tay cô gái đồng thời không cho Lâm thuê văn phòng tại toà nhà của mình.

Liệu rằng mối làm ăn này của Lâm sẽ đi về đâu, anh có khắc phục được sai sót do mình gây ra? Đón xem “Văn Phòng Đại Chiến”được phát sóng vào lúc 19g55 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 03/11/2021.

Ảnh: ĐPCC