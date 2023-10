Bom tấn thứ 3 trong vũ trụ điện ảnh ‘Spider-Man’ tung trailer hé lộ siêu anh hùng ma cà rồng

Xuất hiện lần đầu trong truyện tranh “The Amazing Spider-Man” vào năm 1971, “Morbius” là một nhà khoa học tìm cách chữa căn bệnh “rối loạn máu” của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không đi đúng hướng khi vị giáo sư phải trả giá khi bị nhiễm một loại virus khát máu và trở thành một sinh vật nửa người, nửa ma cà rồng. Sau khi được ban sức mạnh, “Morbius” trở thành một nhân vật có gương mặt ghê rợn và sức mạnh khủng khiếp. Trailer hé lộ tốc độ di chuyển của giáo sư ma cà rồng có thể nhanh hơn cả một đoàn tàu cao tốc. Chỉ một lần búng tay hay thở nhẹ, những tòa nhà cao ốc hàng chục tầng giữa trung tâm thành phố có thể bị bay màu và trở thành đống đổ nát. Trailer cũng “chiêu đãi” người xem nhiều cảnh quay hành động mãn nhãn. Tài tử gạo cội Michael Keaton tiếp tục trở lại với vai diễn phản diện phức tạp Vulture sau khi xuất hiện lần đầu trong “Spider-Man: Homecoming” (2017).

Không chỉ có Vulture xuất hiện, trailer “MORBIUS” còn nhắc đến tên “Venom”, hứa hẹn mở ra một Vũ trụ điện ảnh mới của Marvel dành riêng cho Sony.

Sau khi “chào sân” với Venom (2018), Sony cùng Marvel cho thấy sự táo bạo đầy hứa hẹn khi phát triển một Vũ trụ điện ảnh mới với thế giới xung quanh nhân vật Người Nhện. “MORBIUS” hứa hẹn là tác phẩm bùng nổ màn ảnh rộng trong những ngày đầu năm 2022.

Dù đã tròn 50 tuổi, tài tử Jared Leto cho thấy phong độ ngút ngàn và khẳng định mình là lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn giáo sư ma cà rồng. “Morbius” có móng vuốt sắc nhọn với gương mặt nửa người, nửa quái nhân chuyên đi hút máu nạn nhân. Trong trailer và cả teaser ra mắt vào năm 2020, Jared Leto không ngần ngại khoe cơ bụng sáu múi và gương mặt điển trai, đặc biệt là đôi mắt mộng mơ hút hồn người xem.

Jared Leto từng tâm sự rằng thời thơ ấu, anh say mê các phim ma cà rồng kinh điển như “Dracula” (1931) có Bela Lugosi đóng. Anh cũng là fan của các tác phẩm ma cà rồng do nữ nhà văn Anne Rice viết mà sau này được chuyển thể thành phim như “Interview with the Vampire” hay “Queen of the Damned”.

Tạo hình của Jared Leto trong vai “Morbius” được đầu tư kỹ lưỡng tới từng chi tiết, đặc biệt là lúc “biến hình” từ giáo sư Michael “Morbius” sang ma cà rồng “Morbius” có sức mạnh đáng sợ. Đây sẽ là vai diễn siêu anh hùng phản diện tiếp theo của Jared Leto, từ sau vai Joker trong “Suicide Squad” (2016). Tạo hình nửa chính nửa tà của tài tử hứa hẹn đem về lượng fan đông đảo và sẽ khiến trào lưu ma cà rồng hot trở lại sau nhiều năm.

Đạo diễn thực hiện “Morbius” là nhà làm phim người Thụy Điển – Daniel Espinosa. Anh từng gây ấn tượng với phim tâm lý trinh thám “Child 44” (Tom Hardy đóng chính) và phim kinh dị “Life”. Chính vì vậy, “Morbius” được nhiều người hâm mộ tin rằng sẽ là sự pha trộn độc đáo giữa cả yếu tố hành động lẫn kinh dị.