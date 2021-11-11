H’Vi Ktla, hotgirl sinh năm 2003 sở hữu nét đẹp đặc trưng của người con gái bản xứ Ê-đê, làn da nâu khỏe khoắn cùng thân hình săn chắc đã giúp cô chiếm trọn tình cảm của ba vị giám khảo, cùng những câu trả lời thông minh, khéo léo. Khi được Mentor H’Hen Niê hỏi dò về vấn đề có muốn thay đổi màu da, cô đã nhanh chóng khẳng định: “Bản thân hoàn toàn tự hào về đồng bào Ê - đê, cũng như màu da của bản thân”. Được xem như “hậu duệ” của Hoa hậu H’Hen Niê, H’Vi Ktla chắn hẳn sẽ là một đối thủ đáng gờm cho những thí sinh còn lại tại The Next Face Vietnam mùa đầu tiên.

Trần Thanh Tín - thí sinh sở hữu gương mặt sắc lạnh chuẩn mẫu và mái tóc dài cá tính đã mang đến câu chuyện truyền cảm hứng về ngọn lửa nhiệt huyết theo đuổi đam mê và phá vỡ mọi định kiến về ngoại hình. Mặc dù vừa trải qua nỗi đau mất người thân, nhưng bằng sự tâm huyết với nghề, Thành Tín vẫn có mặt tại vòng casting vì không muốn bỏ lỡ cơ hội của bản thân. Bên cạnh đó, chàng trai cũng chia sẻ anh gặp nhiều cản trở trong nghề do mắc căn bệnh về cột sống cũng như ngoại hình lệch chuẩn, nhưng anh chàng vẫn không từ bỏ niềm đam mê và luôn cố gắng mỗi ngày để truyền cảm hứng lạc quan đến giới trẻ.

Kiều Diễm

Kiều Diễm, nữ thí sinh đã gây được rất nhiều ấn tượng tại phần thi phỏng của mình với màn đối cực gắt với Host Nam Trung và thử thách tạo dáng đảo ngược trên chiếc ghế . Ngay sau khi hoàn thành phần thi, khi được hỏi về cách gây ấn tượng với khán giả, cô đã trả lời nhanh chóng đó là khả năng diễn xuất. Có thể thấy với vẻ ngoài xinh đẹp cộng hưởng với tài năng diễn xuất thu hút, Kiều Diễm sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm của Top 20 "The Next Face Vietnam 2021".

Nguyễn Thế Duy

Thế Duy, chàng trai sinh năm 1997 nổi bật và thu hút tại chương trình nhờ vào ngoại hình điển trai và tinh thần chiến đấu quyết liệt. Thế Duy tâm sự bản thân trước đây từng trải nghiệm qua rất nhiều công việc khác nhau, và để theo đuổi đam mê, anh chàng từng làm trợ lý cho một đạo diễn để được cọ xát gần hơn với nghề. Đặc biệt, Thế Duy còn thẳng thắn chia sẻ “Em đến đây là chiến thắng, em không muốn nhường cơ hội cho người khác. Em đến để đánh trận”.

Nguyễn Stephen Bradley Huy

Thí sinh mang hai dòng máu Scotland và Việt Nam sở hữu vẻ bề ngoài nổi bật cùng chiều cao 1m83, và số đo hình thể chuẩn 96 -74 - 98. Ở vòng casting, Stephen đã không kìm được nước mắt khi trải lòng về câu chuyện đời tư của mình. Được biết, đã 4 năm rồi Stephen không được gặp bố, và hiện tại, bố của Stephen đang ở Scotland, mất trí nhớ nên đã không còn nhận ra con trai. Bản thân của Stephen cũng từng “lăn lộn” qua rất nhiều nghề lao động tay chân ở Campuchia hay Malaysia để kiếm tiền lo cho mẹ và em gái. Những chia sẻ của Stephen đã chạm đến trái tim của Host Nam Trung và Mentor H’Hen Niê để cho anh chàng cơ hội bước đến vòng pick-team.

Nguyễn Đặng Thanh Tuyền

Thanh Tuyền, một trong những cái tên sáng giá được cư dân mạng ủng hộ nhiệt tình có thể nhận xét là gương mặt vàng trong cuộc thi lần này. Đến với "The Next Face Vietnam 2021", Thanh Tuyền mong muốn đây sẽ là bước ngoặt và bùng nổ của bản thân.

Nguyễn Văn Đen

Nguyễn Văn Đen - chàng thí sinh sở hữu chiều cao cực kì ấn tượng 1m89 cùng với gương mặt góc cạnh được các giám khảo đánh giá đậm chất thời trang cao cấp. Anh chàng cũng khiến các giám khảo đứng ngồi không yên khi thả thính “Hen Nâu” bằng một bài hát nổi tiếng của rapper Đen Vâu. Với sự hài hước vốn có, Đen Nguyễn được dự đoán sẽ là một trong những màu sắc thú vị khiến cho các thí sinh phải dè chừng tại Top 20 The Next Face Vietnam 2021.

La Linh

Là một gương mặt mới của làng mẫu, La Linh sở hữu cho mình chiều cao 1m86 vô cùng ấn tượng cùng với body săn chắc. Anh chàng vốn xuất thân là một nhân viên kế toán, đến với The Next Face 2021, La Linh muốn tìm kiếm cho mình cơ hội mới, học hỏi và thể hiện bản thân nhiều hơn. Chính vì vậy trong các thử thách, La Linh luôn cố gắng tạo ra điểm nhấn cho bản thân mình. Liệu rằng với những nỗ lực này có giúp La Linh nhận được sự lựa chọn của các vị mentor hay không?

Lê Thị Quỳnh Như

Một cái tên sáng giá trong cuộc thi năm nay phải nhắc đến Quỳnh Như, cô gái với ngoại hình vô cùng cá tính và mạnh mẽ cùng màu tóc nổi bật. Tuy sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m54 nhưng với tinh thần chiến đấu quyết liệt, Quỳnh Như liệu sẽ trở thành “Fung La” thứ hai tạo nên tên tuổi trong lòng công chúng tại The Next Face Vienam 2021?

Phạm Thị Xuân Như

Phạm Thị Xuân Như, cô gái gen Z đến từ thành phố Huế với chiều cao 1m71, số đo ba vòng khá ấn tượng 82-65-90. Tại vòng phỏng vấn trực tiếp cùng BGK, Xuân Như chia sẻ câu chuyện về những ngày mới chập chững bước đến với nghệ thuật. Cô nàng đã phải nghỉ học từ năm học lớp 12 vì không thể chịu đựng được những lời thị phi dành cho mình, bị nhiều người xung quanh cho rằng nghề người mẫu chỉ có “làm gái”. Sau khoảng thời gian bị trầm cảm vì những lời nói không đúng về mình, với sự giúp đỡ của một người bạn, Xuân Như đã vực dậy và cố gắng từng ngày để theo đuổi ước mơ đến cùng. Sở hữu nhiều lợi thế về ngoại hình, Xuân Như hứa hẹn sẽ là nhân tố thú vị tại chương trình năm nay.

Lâm Hoàng Oanh

Cô gái 18 tuổi - Lâm Hoàng Oanh đến từ An Giang có chiều cao lý tưởng (1m74) và số đo ba vòng cực chuẩn 84-59-97. Cô gây ấn tượng khi xuất hiện trong phần thi Catwalk với trang phục khá gợi cảm, khoe trọn bờ vai với những hình xăm khá lớn trên tay và ngực, và khiến BGK phải dành nhiều thời gian cân nhắc. Bởi đối với một người mẫu chuyên nghiệp, việc có hình xăm trên cơ thể sẽ là một bất lợi lớn và dễ bị các nhãn hàng từ chối lựa chọn để chụp hình quảng cáo hay trở thành gương mặt đại diện. Là một gương mặt trẻ được đánh giá rất tiềm năng, tuy nhiên, liệu hình xăm có gây cản trở cô nàng tiến sâu hơn ở cuộc thi năm nay?

Lê Lâm Duy

Anh chàng Lâm Duy “đốn tim” các giám khảo nhờ vào thân hình chuẩn cùng số đo 115 - 75 - 100 và khuôn mặt vô cùng điển trai. Với ngoại hình điển trai và tính cách điềm đạm, anh chàng lại thu hút người đối diện ngay những giây đầu tiên. Được biết, anh chàng đã lặn lội từ Quảng Trị vào TP.HCM để tham gia vòng pick team The Next Face Vietnam, không biết với sự quyết tâm của Lâm Duy, sẽ có bao nhiêu Mentor cùng giơ bảng “chọn” cho trai đẹp này đây?

Ảnh: BTC