Ngọc Sơn thay thế Trấn Thành giữ vị trí giám khảo “Hát Mãi Ước Mơ”mùa 4

Tin tức giải trí 11/11/2021 16:10

Đồng hành cùng giám khảo Ngọc Sơn trong “Hát Mãi Ước Mơ”mùa 4 là nữ giám khảo Võ Hạ Trâm và MC Đại Nghĩa.

Hát Mãi Ước Mơ” là chương trình gameshow ca nhạc dựa trên nền tảng karaoke vừa mang tính giải trí, vừa mang đậm giá trị nhân văn. Ở chương trình này, bất kỳ ai cũng có thể tham gia nếu như họ có ước mơ cao đẹp là giúp đỡ những người mình yêu thương vượt qua nghịch cảnh, bằng chính giọng hát của mình.

Ngọc Sơn thay thế Trấn Thành giữ vị trí giám khảo “Hát Mãi Ước Mơ”mùa 4 - Ảnh 1

Trải qua 3 mùa phát sóng, “Hát Mãi Ước Mơ” thực sự đã ghi dấu ấn rất lớn trong lòng khán giả yêu truyền hình. Chương trình sẽ đưa người xem đi từ cảm xúc xót xa cho những mảnh đời khó khăn cho đến ấm lòng khi thấy họ nhận được sự giúp đỡ. Chắc hẳn, nhiều người sẽ không quên được câu chuyện cậu học trò tên Huy Hoàng hát cho giấc mơ Đại học của cô bạn nhà nghèo, chàng trai khiếm thị Nhất Sinh hát để giúp đỡ một hoàn cảnh khiếm thị khác hay bác sĩ Xì Trum hát để tìm lấy đôi chân giả cho một bệnh nhi mắc bệnh virus não Nhật Bản bị hoại tử tứ chi và rất, rất nhiều câu chuyện xúc động khác được kể trong Hát Mãi Ước Mơ. Không chỉ lay động trái tim của hàng triệu khán giả xem đài, “Hát Mãi Ước Mơ”còn lấy đi nước mắt của nghệ sĩ tham gia chương trình. Có thể nói, hiếm có tập phát sóng nào mà giám khảo chính, giám khảo khách mời hay MC không rơi nước mắt vì những câu chuyện thí sinh mang đến.

Ngọc Sơn thay thế Trấn Thành giữ vị trí giám khảo “Hát Mãi Ước Mơ”mùa 4 - Ảnh 2

Quay trở lại trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế khiến nhiều người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, ”Hát Mãi Ước Mơ” như một ngọn nến trong đêm, thắp sáng lên tia hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn. Đây cũng chính là thời điểm mà những tấm “lá rách” hơn ai hết cần nhận được sự sẻ chia từ những tấm “lá lành” để vơi bớt đi gánh nặng cuộc sống. Nhiều câu chuyện khó tin nhưng có thật sẽ được kể lại ngay trên sân khấu của ”Hát Mãi Ước Mơ” và chương trình sẽ là cầu nối giữa khán giả và những người có hoàn cảnh bất hạnh ấy.

Ngọc Sơn thay thế Trấn Thành giữ vị trí giám khảo “Hát Mãi Ước Mơ”mùa 4 - Ảnh 3

Đảm nhận vị trí giám khảo “Hát Mãi Ước Mơ” mùa 4 là ca sĩ Ngọc Sơn và ca sĩ Võ Hạ Trâm. Nếu như giám khảo Võ Hạ Trâm đã quá quen mặt với khán giả yêu thích chương trình thì cái tên Ngọc Sơn lại hoàn toàn mới. Năm nay, Ngọc Sơn sẽ thay thế Trấn Thành – người đồng hành cùng chương trình trong các mùa trước giữ vai trò giám khảo. Trước đây, Ngọc Sơn đã từng ngồi “ghế nóng” ở nhiều chương trình âm nhạc khác, ngoài những lời nhận xét thẳng thắn thì anh còn được khán giả yêu mến bởi sự chân thành và những lời khuyên hữu ích dành cho thí sinh. Được biết đến là một nghệ sĩ giàu lòng thương người và thường xuyên có những hoạt động từ thiện ý nghĩa như phát tiền, phát gạo và quà tới người nghèo, Ngọc Sơn được nhiều khán giả ủng hộ khi giữ vai trò “chủ chốt” “Hát Mãi Ước Mơ”.

Ngọc Sơn thay thế Trấn Thành giữ vị trí giám khảo “Hát Mãi Ước Mơ”mùa 4 - Ảnh 4

Đồng hành xuyên suốt cùng giám khảo Ngọc Sơn và giám khảo Võ Hạ Trâm trong “Hát Mãi Ước Mơ”mùa 4 là MC Đại Nghĩa. Bộ ba “quyền lực” của chương trình hứa hẹn sẽ đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc của cảm xúc khi xem chương trình và đồng thời sẽ mang thông điệp “Cất cao tiếng hát, lấn át khó khăn” lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng.

Ngọc Sơn thay thế Trấn Thành giữ vị trí giám khảo “Hát Mãi Ước Mơ”mùa 4 - Ảnh 5

Đừng bỏ lỡ tập đầu tiên của chương trình “Hát Mãi Ước Mơ” mùa 4 sẽ được phát sóng trên kênh HTV7 vào lúc 20h25 Thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 10/12/2021.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Ca sĩ Ngọc Sơn Trấn Thành Hát mãi ước mơ

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