Lê Hoàng kể lại mối tình “gà bông”, đạp xe hàng chục cây số đưa đón bạn gái đi học mỗi ngày

Tin tức giải trí 12/11/2021 13:47

Với chủ đề về tình yêu, đạo diễn Lê Hoàng lần đầu tiên tiết lộ mối tình thời sinh viên cuồng nhiệt, đạp xe hàng chục cây số đưa đón người yêu đi học mỗi ngày bất kể ngày mưa hay nắng khiến khán giả bất ngờ.

Tập 15 chương trình Có hẹn lúc 22 giờđược phát sóng lúc 22h00 thứ 7 ngày 13/11 trên kênh HTV9 có chủ đề “Đàn ông nghĩ gì khi thấy phụ nữ yêu mù quáng”, với sự tham gia tranh luận của “bộ 3 quý ông” Lê Hoàng, Hứa Minh Đạt, Quang Tuấn và một nữ khách mời bí ẩn.

Lê Hoàng kể lại mối tình “gà bông”, đạp xe hàng chục cây số đưa đón bạn gái đi học mỗi ngày - Ảnh 1

Với chủ này, đạo diễn Lê Hoàng cho rằng phụ nữ thường yêu bằng tai, thích nghe những lời ngọt ngào, còn đàn ông thì yêu bằng mắt. Tuy nhiên, nếu yêu đương mà không có chút mù quáng thì sẽ không gọi là tình yêu. Nam đạo diễn còn kể lại chuyện tình thời sinh viên của mình khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Theo như lời nam đạo diễn, hồi còn là sinh viên anh quen một bạn nữ và nhà của họ cách nhau khá xa (tầm 14-15km) nhưng dù ngày mưa hay nắng, hè hay đông cũng đều qua chở người yêu đi học dù ngược đường.

Lê Hoàng kể lại mối tình “gà bông”, đạp xe hàng chục cây số đưa đón bạn gái đi học mỗi ngày - Ảnh 2Lê Hoàng kể lại mối tình “gà bông”, đạp xe hàng chục cây số đưa đón bạn gái đi học mỗi ngày - Ảnh 3

Đạo diễn Lê Hoàng kể: “Cô cũng có xe, Hoàng cũng có xe nhưng Hoàng lại thích chở hơn là hai người đi hai xe. Có lần đi xem phim, rạp chiếu phim cách nhà Hoàng có 100m thôi, vậy thì hẹn em đến đó luôn thì có sao đâu nhưng Hoàng lại không làm vậy. Hoàng lại chạy xuống nhà đón em lên rạp xong lại đưa em về nhà rồi mới trở về nhà mình. Hành hạ thân mình kinh khủng nhưng hồi đó Hoàng lại không thấy điên”. Nghe vậy, Hứa Minh Đạt cho rằng đó không phải là tình cảm mù quáng mà đó là hành động quá tuyệt vời của người đàn ông.

Lê Hoàng kể lại mối tình “gà bông”, đạp xe hàng chục cây số đưa đón bạn gái đi học mỗi ngày - Ảnh 4

Nam đạo diễn “Gái nhảy” cho rằng anh sẽ không dùng từ “mù quáng” trong tình yêu mà là “yêu ngu”. Anh cho biết có rất nhiều cô gái dù biết rõ bạn trai là loại người không ra gì, rượu chè, cờ bạc bê tha nhưng vẫn cứ “đâm đầu” yêu. Những trường hợp như vậy Lê Hoàng cho rằng người con gái đó “ngu” nhiều hơn là “mù quáng”. Lê Hoàng nói thêm: “Có nhiều bạn gái khi yêu Hoàng mới hỏi bạn trai làm nghề gì thì không trả lời được, không có nghề nghiệp gì mà cũng yêu được. Như thế thì chết chứ sống sao, làm sao mà nuôi được con, làm sao mà xây dựng được một gia đình”. Theo nam đạo diễn, không nên yêu chàng trai chỉ dễ thương hay gia đình khá giả mà bản thân anh ta lại không có gì. “Mình kinh ngạc là tại sao con gái lại dễ tính như thế, họ yêu những người đàn ông mà mình thấy anh ta chả có giá trị gì”, anh cho hay.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Lê Hoàng Quang Tuấn có hẹn lúc 22h

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