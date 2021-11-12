Hoa hậu H’Hen Niê thẳng thắn với Kim Duyên: ‘kỹ năng catwalk với Bikini thật sự chưa ổn’

Chưa đầy một tháng nữa Á hậu Kim Duyên – Đại diện Việt Nam tại Miss Universe sẽ chính thức lên đường dự thi Miss Universe 2021. Hành trình chuẩn bị của đại diện Việt Nam được phản ảnh toàn diện thông qua Digital series Road to Miss Universe 2021 đang nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi của khán giả.

Trong tập 1 " Road To Miss Universe 2021 ", Kim Duyên từng ra hành lang chung cư để tập luyện kỹ năng catwalk với Huấn luyện viên Nhật Anh (HLV giải phóng hình thể - catwalk). Nhằm giúp Kim Duyên hoàn thiện kỹ năng catwalk và phong thái trình diễn, tập 4 Road To Miss Universe 2021 – “Catwalk” là “buổi kiểm tra kỹ năng catwalk” của Huấn luyện viên - Hoa hậu H’Hen Niê cùng huấn luyện viên Nhật Anh (HLV giải phóng hình thể - catwalk) với Kim Duyên trong tập này. Họ đã đưa ra những lời góp ý, nhận xét công tâm để giúp đại diện Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn.

Trải qua hơn 3 tập phát sóng, khán giả có thể nhìn thấy sự thay đổi và tiến bộ vượt bậc của Kim Duyên về kỹ năng giao tiếp, trang điểm , ứng xử bằng tiếng Anh hay thậm chí là được nhìn ngắm các loại trang phục mà Kim Duyên sẽ mang đến Israel để dự thi vào tháng 12. Sự cố gắng, nỗ lực và hoàn thiện bản thân từng ngày đã giúp Kim Duyên đến gần hơn với tình yêu thương và sự ủng hộ của khán giả.

Mở đầu teaser, ngay khi vừa nhìn thấy Kim Duyên bước ra cùng thần thái tự tin, hoa hậu H’Hen Niê phấn khích đến “nổi da gà”. Sau khi theo dõi màn giới thiệu và chào sân từ Kim Duyên, cô “cảm thấy hạnh phúc khi Duyên giới thiệu đơn giản” nhưng vừa đủ. Là người đồng hành từ những ngày đầu tiên nên khi nghe Kim Duyên hô vang “Việt Nam”, Hoa hậu H’Hen Niê khen ngợi: “Rất tuyệt vời và thấy được sự tuyệt vời đó trong ánh mắt và nụ cười của Duyên”. Hình ảnh Kim Duyên thể hiện trên sân khấu với nụ cười, ánh mắt cuốn hút cùng kỹ năng catwalk khiến Hoa hậu H’Hen Niê nhiều lần “nổi da gà” và “quá hạnh phúc”, điều đó cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của Kim Duyên khi trình diễn kỹ năng catwalk.

Bằng kinh nghiệm có được tại đấu trường sắc đẹp quốc tế, H’Hen Niê nhiệt tình hướng dẫn Kim Duyên phong cách trình diễn, cách biểu đạt cảm xúc, cô liên tục nhắc nhở Kim Duyên phải chuẩn bị thật kỹ và chỉn chu khi ở trên sân khấu vì “có rất nhiều máy quay và không có phút giây nào Duyên thoát khỏi ống kính”. Đặc biệt trong phần catwalk dành cho trang phục Bikini, Hoa hậu H’Hen Niê dành lời nhận xét công tâm và thẳng thắn “Hen có thấy năng lượng của Duyên nhưng về phần trình diễn mình thấy hoàn toàn không ổn”.

Vậy với kỹ năng catwalk với Biniki, Kim Duyên đã mắc phải những lỗi gì mà khiến Hoa hậu H’Hen Niê không ngại nói lời chê, Kim Duyên sẽ khắc phục phần lỗi này như thế nào và H’Hen Niê sẽ truyền đạt bài học hay “bí quyết” gì để giúp Kim Duyên có phần trình diễn catwalk được tốt hơn?

Câu trả lời sẽ có trong tập 4 “Road To Miss Universe 2021”, chính thức phát sóng lúc 20h00 thứ 6 ngày 12/11/2021.

Ảnh: BTC