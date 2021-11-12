Cận cảnh nhan sắc ngày càng thăng hạng như nàng công chúa của Trương Quỳnh Anh ngày trở lại sau dịch

Xuất hiện trong bộ váy công chúa cực xinh đẹp, Trương Quỳnh Anh đòi hóa thân thành “cô bé mới lớn” thẹn thùng, ngây thơ trong ngày trở lại của chương trình “Lạ lắm à nha”.

Sau một thời gian dài “ở ẩn” để “gia cố lại bức tường khổng lồ, ”Lạ Lắm À Nha” đã tiếp tục quay trở lại với khung giờ phát sóng mới vào lúc 20h tối Thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3 và hé lộ thông tin bất ngờ về một số tập phát sóng đặc biệt. Cầm trịch ”Lạ Lắm À Nha” đã gần 20 tập nhưng “Mười Khó” vẫn “đau đáu” một nỗi niềm: “Đây là giây phút chúng ta đến với nhau bằng những màn song ca đỉnh cao, bằng những bài phối mới đỉnh cao và bằng những tiết mục gây cười đỉnh cao, chỉ có một điều không làm được, đó chính là ghế ngồi của MC”. Đây cũng là chi tiết nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả yêu mến chương trình: “Thương MC quá”; “Tại sao suốt gần 20 tập Giang Ca không có ghế ngồi?”,… Nói vui là vậy, nhưng Trường Giang vẫn cảm thấy rất hài lòng vì “nhiêu đó là đủ rồi quý vị, thấy thương là đủ rồi”. Có lẽ không chỉ với Trường Giang, mà bất kì nghệ sĩ nào cũng chỉ cần được khán giả yêu thương, quý mến đã là đủ.

Dàn khách mời “mở bát” cho sự “comeback” lần này của ”Lạ Lắm À Nha” là các nghệ sĩ: Trung Dũng, Trương Quỳnh Anh, Jang Mi. Bộ 3 tưởng chừng như “không liên quan” lại mang đến cho chương trình một “bể muối” cực kì mặn mòi.

Xuất hiện trong bộ váy công chúa cực xinh đẹp, Trương Quỳnh Anh đòi hóa thân thành “cô bé mới lớn” thẹn thùng, ngây thơ khiến Trường Giang “nổi da gà”, nam MC đùa rằng: “Mình trả lời bình thường thôi, đừng có vậy nó quá tuổi của mình đó”. Nhưng cô nàng vẫn rất hài lòng với “phong cách” hiện tại của mình. Phải công nhận, nhan sắc của Trương Quỳnh Anh ngày càng thăng hạng và mặn mà, không hề có chút dấu hiệu của thời gian nào. Một bóng hồng khác cũng không hề kém cạnh đàn chị, đó là “thánh nữ bolero” Jang Mi. Vẫn là phong cách nhẹ nhàng, đằm thắm, chất giọng ngọt lịm, nữ ca sĩ đã gửi tặng khán giả một đoạn trong ca khúc mới mang tên “Danh phận” vừa cho ra mắt. Biểu cảm ngơ ngác đầy lạ lẫm của Trường Quỳnh Anh trong khi đến với chương trình "Lạ lắm à nha" Là “nam thần” duy nhất trong ngày chơi hôm nay, diễn viên Trung Dũng xuất hiện cực điển trai, lịch thiệp và là một trong những lần rất hiếm hoi khán giả có dịp thấy anh tham gia gameshow. Chắc hẳn rằng sau chương trình này, Trung Dũng sẽ lại “nạp” về một lượng “fan” khổng lồ bởi giọng hát đầy nội lực và trầm ấm của mình. Tập 20 đánh dấu sự trở lại của ”Lạ Lắm À Nha” với những tiết mục song ca ấn tượng, những màn “chặt chém” đầy hài hước, vui nhộn. Mời quý khán giả cùng đón xem vào lúc 20h tối Thứ Bảy (13/11), trên kênh VTV3. Ảnh: BTC

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