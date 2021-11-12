Lil’Wuyn chính là ‘điện cao thế’ tập 5, Trấn Thành lên tiếng cảnh báo các HLV nhớ ‘bật nguồn’ chiêu mộ

Tin tức giải trí 12/11/2021 14:53

Vòng Chinh Phục “Rap Việt – Mùa 2”dần đi đến hồi kết và ngày càng lộ diện thêm nhiều nhân tài khiến các HLV và GK chao đảo. Nếu tập 4 có “hoàng tử” Coldzy và Xám cực tình cảm thì tập 5 sẵn sàng làm fan nghiêng ngả với sự xuất hiện của Lil’Wuyn và nữ rapper xinh đẹp Sidie.

Sau tập 4, ngoài sự bùng nổ của “hoàng tử” Coldzy đã chiếm trọn trái tim khán giả thì Xám với câu chuyện và bài rap đầy cảm xúc khiến các HLV ra sức tranh giành. Hành trình của Vòng Chinh Phục đang đi đến hồi kết khi các chiến binh mạnh mẽ nhất dần lộ mặt đồng nghĩa với việc các HLV cần phải chạy đua để hoàn thiện cho mình đội hình tinh nhuệ nhất.

Lil’Wuyn chính là ‘điện cao thế’ tập 5, Trấn Thành lên tiếng cảnh báo các HLV nhớ ‘bật nguồn’ chiêu mộ - Ảnh 1

Sau tập 4, đội HLV Wowy kết nạp thêm Arthur, T.B.O và Lập Nguyên nâng số thành viên của team lên 7, tạm thời dẫn đầu trước khi đến với những tập nước rút, các HLV còn lại đang theo sau với mỗi đội có 6 thành viên. Chàng Việt kiều cá tính R.A.F là chiến binh tiếp theo có mặt trong đội hình team Rhymastic. Tương tự, HLV Binz cũng chỉ kết nạp thêm được 1 thành viên trong tập vừa rồi là cô nàng xinh đẹp V#, trong khi Karik chiêu mộ được 2 nhân tài cực đỉnh là Xám và hot boy Coldzy.

Lil’Wuyn chính là ‘điện cao thế’ tập 5, Trấn Thành lên tiếng cảnh báo các HLV nhớ ‘bật nguồn’ chiêu mộ - Ảnh 2

Tiếp bước những tập trước, tập 5 Rap Việt – Mùa 2” tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của 1 nữ rapper xinh đẹp nhưng không kém phần cá tính – Sidie. Xuất thân là 1 rocker nhưng ban nhạc sớm tan rã, từ đó Sidie theo lời một người anh và biết đến rap. Xuất hiện tại tập 5, Sidie ngay lập tức gây chú ý khi diện áo dài để dự thi: “Ở Vòng Chinh Phục lần này, mình chọn trang phục là áo dài vì bài hát sắp tới sẽ mang thiên hướng nữ quyền” - nữ rapper chia sẻ. Vừa truyền thống, vừa hiện đại và đậm cá tính khó lẫn, Sidie lập tức chiếm trọn cảm tình từ các vị HLV và giám khảo. Với phần thi mà Trấn Thành nhận xét: “Ngay cả tôi còn muốn ra để ấn nút đạp”, liệu cô nàng sẽ là tạo nên bất ngờ gì trong tập này?

Lil’Wuyn chính là ‘điện cao thế’ tập 5, Trấn Thành lên tiếng cảnh báo các HLV nhớ ‘bật nguồn’ chiêu mộ - Ảnh 3

Ngoài Sidie, “quả bom” của tập 5 chắc chắn thuộc về cái tên được mong đợi nhất – Lil’Wuyn. Chỉ khi mới xuất hiện tại vòng Casting, Lil’Wuyn đã “gây bão” trong cộng đồng yêu rap khi liên tục được nhắc đến và khiến các fan “đặt cọc” luôn là một trong những nhân tố “đỉnh” nhất mùa 2. Chất chơi, điêu luyện trong lối gieo vần và đi flow cực nhịp nhàng chính là những điều mà các fan hay nhắc tới nam rapper cá tính này. Ngoài được biết là thành viên của 95G, Lil’Wuyn từng gặt hái vô số thành công khi kết hợp với các thí sinh mùa 1 điển hình là 16Typh hay Ricky Star với loạt hit như “Don't Waste My Time, Pray”,… và gần nhất là bài hát cùng “quái vật” Blacka của mùa 2 – “Vượt Chướng Ngại Vật”.

Lil’Wuyn chính là ‘điện cao thế’ tập 5, Trấn Thành lên tiếng cảnh báo các HLV nhớ ‘bật nguồn’ chiêu mộ - Ảnh 4

“Đây là điện cao thế, không khéo sẽ cháy motor của các bạn. Vì đó là một nhân vật cũng có vị trí nhất định trong làng rapper”- Trấn Thành dành những lời có cánh dành cho Lil’Wuyn và đồng thời “cảnh báo” lại có một trận chiến giữa các HLV với nhau. Đến với “Rap Việt – Mùa 2, Lil’Wuyn tâm sự anh cũng gặp khá nhiều khó khăn khi đã chuẩn bị 1 bài thi trước đó nhưng phải đổi vì thấy không hài lòng, cuối cùng đành chạy nước rút hoàn thành 1 bài mới chỉ trong vài ngày. “Tiêu chí mình đến với “Rap Việt – Mùa 2”lần này là để giao lưu và học hỏi cùng với mọi người, cũng như thử sức ở những chủ đề mới mà trước giờ chưa từng làm” - nam rapper đưa ra tiêu chí khi đến với sân chơi lần này.

Lil’Wuyn chính là ‘điện cao thế’ tập 5, Trấn Thành lên tiếng cảnh báo các HLV nhớ ‘bật nguồn’ chiêu mộ - Ảnh 5

“Đạp luôn được không anh Thành” - HLV Karik lên tiếng khi Lil’Wuyn vừa lộ diện chứng tỏ nam rapper tiếp tục là thỏi nam châm có sức hút kinh khủng đối với các HLV. Không làm bộ 6 thất vọng khi Lil’Wuyn ngay lập tức làm “chấn động” sân khấu từ những câu rap đầu tiên. “Đây là màn trình diễn tuyệt vời nhất mà anh được chứng kiến từ đầu chương trình tới giờ” - HLV Rhymastic bày tỏ sự ngưỡng mộ. Trong khi đó MC Trấn Thành nhận định đây là một trong số những tiết mục mang tầm của một bài thi chung kết. Với tên bài hát hấp dẫn và thông điệp đặc biệt, Lil’Wuyn chắc chắn không chỉ khiến bộ sậu mà còn tất cả khán giả điêu đứng trong tập 5 sắp phát sóng.

Lil’Wuyn chính là ‘điện cao thế’ tập 5, Trấn Thành lên tiếng cảnh báo các HLV nhớ ‘bật nguồn’ chiêu mộ - Ảnh 6Lil’Wuyn chính là ‘điện cao thế’ tập 5, Trấn Thành lên tiếng cảnh báo các HLV nhớ ‘bật nguồn’ chiêu mộ - Ảnh 7

Rap Việt – Mùa 2do VieON & Vie Channel đồng sản xuất, tập 5 sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy 13/11 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Rao Việt Lil’Wuyn Trấn Thành

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