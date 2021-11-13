Á hậu Kiều Loan cùng NTK Đỗ Long, hot TikToker Tun Phạm bàn luận về chủ đề sáng tạo nội dung

Tin tức giải trí 13/11/2021 13:39

Lona hội ngộ cùng NTK Đỗ Long, hot TikToker Tun Phạm và giám đốc vận hành sản phẩm TikTok Việt Nam – anh Nicholas Phạm chia sẻ về chủ đề sáng tạo nội dung, hé lộ những áp lực và sức ảnh hưởng khi làm nghề.

Chuỗi chương trình “Sức sống Việt Nam” thuộc khuôn khổ Miss World Việt Nam vừa lên sóng tập mới nhất về chủ đề Sáng tạo nội dung. Xuất hiện tại chương trình, Á hậu Kiều Loan, Nhà thiết kế Đỗ Long, Giám đốc Vận hành Sản phẩm TikTok Việt Nam – anh Nicholas Phạm và hot TikToker Tun Phạm đều rạng rỡ, chia sẻ về những dự định sau khi thành phố đã nới lỏng giãn cách.

Á hậu Kiều Loan cùng NTK Đỗ Long, hot TikToker Tun Phạm bàn luận về chủ đề sáng tạo nội dung - Ảnh 1

Khi bốc được hashtag Người sáng tạo, nhà thiết kế Đỗ Long bật mí anh thường tìm cảm hứng sáng tạo thông qua những sự vật xung quanh. Đặc biệt, anh còn đọc thêm sách và xem phim để khơi nguồn sáng tạo. Bên cạnh đó, Đỗ Long cũng trải lòng về nỗi lo lắng, áp lực khi thực hiện trang phục cho nghệ sĩ hay người nổi tiếng. Là một nhà thiết kế cầu toàn, anh luôn muốn tạo sự mới mẻ, chỉn chu trong từng sản phẩm và những đứa con tinh thần của mình phải đem đến sự nổi bật cho người diện. Đồng cảm cùng Đỗ Long, hot TikToker Tun Phạm thừa nhận những góc khuất, áp lực phía sau sự hào nhoáng mà người hâm mộ cảm nhận. Nổi tiếng là nhà sản xuất nội dung giải trí, vui nhộn, hot TikToker tâm sự có những ngày tâm trạng ngổn ngang nhưng vẫn phải làm clip hài hước vì “đến hiện tại làm clip là nghề rồi, mình có yêu nó nhưng không phải lúc nào mình cũng vui để làm clip. Bây giờ nó là nghề giúp mình kiếm được tiền, danh vọng, thành công thì mình phải làm”. Nói về biệt danh “Thánh đanh đá”, Tun Phạm bác bỏ: “Ngoài đời mình hiền lành và điềm đạm thế mà”.

Á hậu Kiều Loan cùng NTK Đỗ Long, hot TikToker Tun Phạm bàn luận về chủ đề sáng tạo nội dung - Ảnh 2

Bên cạnh đó, với 2 hashtag Sức ảnh hưởng và Chọn lọc, Lona đã cùng 3 vị khách mời gợi ý những bí kíp giúp sản phẩm, đặc biệt là clip tìm được chỗ đứng trên thị trường nội dung và hơn hết thúc đẩy video dễ lên xu hướng. Riêng Đỗ Long và Tun Phạm cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vì nhận được niềm tin yêu từ người hâm mộ, có thể đưa ra những lời khuyên giúp đỡ một phần nào đó đến khán giả yêu quý mình. Song song đó, là giám đốc vận hành sản phẩm TikTok Việt Nam, anh Nicholas Phạm cũng giới thiệu bí mật tiếp cận nội dung đến người dùng nền tảng sao cho phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Á hậu Kiều Loan cùng NTK Đỗ Long, hot TikToker Tun Phạm bàn luận về chủ đề sáng tạo nội dung - Ảnh 3Á hậu Kiều Loan cùng NTK Đỗ Long, hot TikToker Tun Phạm bàn luận về chủ đề sáng tạo nội dung - Ảnh 4

Sau phần trò chuyện đầy thú vị và vui nhộn, Lona rủ NTK Đỗ Long, anh Nicholas Phạm và TikToker Tun Phạm cùng cover lại điệu nhảy Ở nhà vẫn vui. Đây là ca khúc “làm mưa làm gió” trong thời gian giãn cách nhằm cổ vũ, khích lệ tinh thần mọi người ở nhà, thực hiện đúng nguyên tắc 5K phòng chống dịch. Nhờ giai điệu vui tươi, ca từ ý nghĩa và các động tác minh họa nấu ăn, rửa tay cực đáng yêu của các khách mời đã khuấy động không khí chương trình.

Á hậu Kiều Loan cùng NTK Đỗ Long, hot TikToker Tun Phạm bàn luận về chủ đề sáng tạo nội dung - Ảnh 5

Ngoài những phần trò chuyện đầy thú vị và bổ ích của các khách mời, buổi livestream còn chào đón sự xuất hiện của Trường Huyền Linh và Mai Hiếu Ngân. Đây là các tân thí sinh tiềm năng tại Miss World Việt Nam 2021. Ngay khi xuất hiện, Huyền Linh và Hiếu Ngân đã chiếm được thiện cảm của khách mời và khán giả bởi gương mặt khả ái, tràn đầy nhựa sống. Tuy phần trả lời câu hỏi khi khách mời đặt ra còn khá lúng túng nhưng trước những lời động viên từ Đỗ Long, Kiều Loan và Tun Phạm, chắc chắn 2 tân thí sinh sẽ có màn “lột xác” đầy bất ngờ tại Miss World Việt Nam 2021.

Ảnh: BTC

Từ khóa:   Kiều Loan lona kiều loan Sức sống thanh xuân

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