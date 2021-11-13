Lục Huy Uni5 chia sẻ về các bộ sưu tập ‘khủng’ của bản thân, trổ tài bartender chiêu đãi fan hâm mộ

Lục Huy Uni5 đã trổ tài sáng chế thức uống “siêu đỉnh” của mình.
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Nghệ sĩ khách mời trong tập phát sóng tuần này của “Ở Nhà Vui Mà” , chính là hai ca sĩ trẻ Emma Nhất Khanh và Lục Huy (Uni5). Cả hai đã cùng lan tỏa đến khán giả sức trẻ, nguồn năng lượng tích cực trong giai đoạn chống dịch Covid-19 cực kỳ khó khăn. Dù phải ở nhà suốt ba tháng, song đó Emma Nhất Khanh và Lục Huy vẫn có những hoạt động giải trí, thư giãn riêng dành cho bản thân mình.
Lục Huy của nhóm Uni5 có một sở thích bất ngờ là sưu tầm. Lục Huy sở hữu một lượng lớn album của các nghệ sĩ mà đã truyền cảm hứng cho anh trên con đường âm nhạc. Không chỉ như thế, Lục Huy còn có hẳn bộ sưu tập “cực khủng” về Funko Pop của các siêu anh hùng và các bộ trò chơi.
“Ở Nhà Vui Mà” không chỉ là chương trình để các vị khách mời chia sẻ, mà ekip chương trình luôn tạo ra những thử thách dành riêng cho các nghệ sĩ tham gia. Nhận được thử thách sáng chế món nước từ chương trình, Lục Huy tự tin chia sẻ bản thân có tài lẻ về pha chế thức uống. Anh chàng đã tự tay pha chế một loại thức uống có tên là Trà nhiệt đới Lục Huy, với các sản phẩm có sẵn trong nhà. Thành quả không chỉ tuyệt vời về hình thức mà chất lượng cũng không thể nào chê bai.
Đón xem tập 13 ”Ở Nhà Vui Mà” được phát sóng vào lúc 20g25 tối thứ Sáu, ngày 19/11/2021 trên kênh HTV7.
Ảnh: BTC