Lục Huy Uni5 chia sẻ về các bộ sưu tập ‘khủng’ của bản thân, trổ tài bartender chiêu đãi fan hâm mộ

Nghệ sĩ khách mời trong tập phát sóng tuần này của “Ở Nhà Vui Mà” , chính là hai ca sĩ trẻ Emma Nhất Khanh và Lục Huy (Uni5). Cả hai đã cùng lan tỏa đến khán giả sức trẻ, nguồn năng lượng tích cực trong giai đoạn chống dịch Covid-19 cực kỳ khó khăn. Dù phải ở nhà suốt ba tháng, song đó Emma Nhất Khanh và Lục Huy vẫn có những hoạt động giải trí, thư giãn riêng dành cho bản thân mình.

Lục Huy của nhóm Uni5 có một sở thích bất ngờ là sưu tầm. Lục Huy sở hữu một lượng lớn album của các nghệ sĩ mà đã truyền cảm hứng cho anh trên con đường âm nhạc. Không chỉ như thế, Lục Huy còn có hẳn bộ sưu tập “cực khủng” về Funko Pop của các siêu anh hùng và các bộ trò chơi.