Cả gan thách đấu với Erik, VP Bá Vương nhận cái kết ‘đắng’ bị loại sớm khi đáng ra phải ở vị trí ‘Quán hoặc Á quân’ ‘The Heroes’

Có thể nói VP Bá Vương chính là "ông hoàng concept" khi mỗi lần xuất hiện, anh chàng đều mang đến một chủ đề mới toanh lại rất bắt trend. Trong trận Chung kết 1, VP Bá Vương tiếp tục gây ấn tượng khi lựa chọn Bài ca đi cày.

Nếu như chỉ nghe qua tựa đề, nhiều người sẽ nghĩ hình dung có thể anh chàng này sẽ làm mới lại một ca khúc dân ca nào đó. Tuy nhiên thật bất ngờ, VP Bá Vương chỉ mang một đoạn nhỏ giai điệu “Tía má em” và biến tấu thành một ca khúc mới toanh lấy chủ đề của những người đang làm công việc văn phòng.

Tuy nhiên, câu chuyện mà VP Bá Vương mang đến không phải là những điều tiêu cực trong công việc mà là sự cố gắng, thông qua phần hook liên tục được lặp đi lặp lại trong ca khúc: "Tôi không được bằng, tôi phải hơn".

Trở lại với trận Chung kết 1 và đối đầu với "chú ngựa ô" VP Bá Vương - một đối thủ được nhận định là "ngang tài ngang sức", Erik đã mang đến ca khúc “Chỉ riêng mình ta” với sự hỗ trợ của producer Ninja Z.

Nói về “Chỉ riêng mình ta”, đây là một ca khúc rất quen thuộc đối với khán giả 7x, 8x, đầu 9x và gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Nguyễn Hưng. Thế nên việc Erik quyết định làm mới ca khúc này không chỉ là một thử thách lớn mà còn để khẳng định bản lĩnh của mình.

Trên sân khấu của “The Heroes”, Erik đã mang đến một sân khấu đầy hoành tráng khi mang đến tạo hình của một vũ công của nhiều thập niên về trước. Ngay từ giai điệu đầu tiên của ca khúc, anh chàng đã đưa khán giả như được trở về với với một phần ký ức của mình, từng nghe ca khúc này trên những chiếc máy cát-sét.

"Mỗi sáng thức giấc bỗng thấy chỉ riêng mình ta

Tiếng hót thánh thót của những chú chim vừa qua

Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường

Ngày em rời xa tôi chỉ thấy Trái Đất ôi sao buồn tênh".

Không chỉ làm mới “Chỉ riêng mình ta” với một giai điệu sôi động, Erik còn mang đến một hình tượng quý ông đầy lịch lãm. Đặc biệt, anh chàng còn thể hiện một đoạn Tapdance càng khiến tiết mục trở nên đầy cuốn hút.

Nhận xét về tiết mục của Erik, nhạc sĩ Dương Khắc Linh chia sẻ: "Tôi đang chờ đợi một cái gì đó bất ngờ hơn bởi vì Erik quá chuyên nghiệp, thay vì 10 thì tôi muốn Erik phải 10+". Master Khắc Hưng chia sẻ: "Khi làm việc với Erik tôi rất áp lực, bởi vì bạn ấy đã có thành công vì chỉ cần 1 bước sẩy chân thì nó áp lực lên tất cả mọi người. Thế nên trong tiềm thức của tôi áp lực vô cùng, Erik như một người đi trên dây cố gắng không được ngã và đó là bài toán mà cả hai cố gắng. Nên tôi rất tự hào về sự cố gắng của Erik, Erik đang quyết tâm thay đổi và giữ vững phong độ đó".

Kết quả cuối cùng, team Anti Anti Hero nhận được 95,5 điểm từ 10 thí sinh, quy đổi tỷ lệ 30% là 2,865 điểm và EZ! là 96,75 điểm, tương ứng với 2,9025 điểm quy đổi. Như vậy, EZ! giành chiến thắng và bước vào Chung kết 2 với 9,7275 điểm và Anti Anti Hero là 9,615 điểm.

Đón xem đêm chung kết xếp hạng “The Heroes”, được phát sóng vào lúc 21g15 tối thứ Bảy ngày 20/11/2021.

Ảnh: BTC