Lưu Thiên Hương khen ‘số 1 Việt Nam’, Uni5 đặt mục tiêu là nhóm nhạc số 1 Đông Nam Á

Đầu tiên, cặp đấu ngang tài ngang sức trong đêm thi chung kết 1 chính là Uni5 - Cara. Cả hai đã mang đến những sản phẩm âm nhạc chỉn chu để cống hiến cho hội đồng bình luận lẫn khán giả truyền hình.

Các thành viên của nhóm Uni5 đã mang đến tiết mục mang tên “Bella Ciao” (nhạc Ý). Đây là bài hát nhìn lại hành trình nhóm đã trải qua sau ngần ấy năm vượt qua nhiều khó khăn và có thành công như hiện tại. Producer Nemo cho hay, không như vòng bán kết vừa qua, tiết mục lần này là do chính các thành viên của Uni5 đề xuất.

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Uni5 cho biết đi đến vòng này đối với nhóm đã là một thành công: "Đi đến vòng này đối với chúng tôi đã là một thành công ngoài sự mong đợi. Bài hát lần này chúng tôi muốn mang đến thông điệp đoàn kết, dù có khó khăn như thế nào cũng đồng lòng vượt qua. Nếu có nhau thì sẽ tạo nên những kỳ tích".

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương dành tặng những mỹ từ cho Uni5 khi đội đã lựa chọn một tiết mục rất thông minh. "Tôi thấy tính đến thời điểm hiện tại, qua quá trình làm việc của tôi với các nhóm nhạc trong nước thì Uni5 chính là nhóm nhạc số 1 Việt Nam". Sau khi lắng nghe những chia sẻ của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, các thành viên Uni5 cho biết cảm thấy rất "sướng" và thành viên Tùng Mara của nhóm cho biết sẽ đặt mục tiêu trở thành nhóm nhạc số 1 Đông Nam Á.

Lục Huy

Tùng Maru

Cody

Toof.P

K.O

Ở vòng đấu này, chiến binh Cara đã mang đến một sáng tác mới của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền mang tên “Tập tầm vông”. Đây là ca khúc được lấy cảm hứng từ thần tượng của Cara: Britney Spears. Trên sân khấu “The Heroes”, giọng ca Thôi miên đã có màn trình diễn đầy tự hào và xúc động bật khóc khi nhìn lại hành trình đã qua cũng như đồng cảm với Britney Spears khi cô đã chịu quá nhiều sự bất công và gian khổ.

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Tổng điểm, 2C dành được 9,235 điểm và Unimotion có 9,545 điểm, trở thành những người thắng cuộc trong cặp đấu này. Uni5 và Nemo cũng chính thức trở thành chủ nhân của tấm vé bước vào đêm chung kết xếp hạng của “The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021”.

Các chàng trai Uni5 ôm nhau mừng rỡ vì giành chiến thắng chung cuộc

Ảnh: BTC