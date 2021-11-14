Jang Mi hớ miệng kể chuyện Hồ Quang Hiếu nhờ tư vấn mua son tặng Bảo Anh

Tin tức giải trí 14/11/2021 17:55

Tập 20 ”Lạ Lắm À Nha” vừa lên sóng với nhiều bất ngờ, hấp dẫn và thỏa mãn sự mong đợi của quý khán giả trong suốt thời gian qua. Mặc dù tham gia với phong thái vô cùng tự tin và quyết thắng nhưng không có khách mời nào trong tập này đoán đúng nhân vật bí ẩn bên kia bức tường.

Thánh nữ bolero Jang Mi cũng đã có phần song ca cực ngọt ngào với một gương mặt hết sức điển trai và quen thuộc với khán giả Việt – đó là nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Mặc dù sở hữu chất giọng khá đặc trưng nhưng giọng ca “Con bướm xuân” đã xuất sắc lừa được “tấm chiếu mới” Jang Mi khiến cô không nhận ra và còn liên tưởng đến một diễn viên hài. Nói đến nghệ sĩ hài có giọng hát tốt, diễn viên Trung Dũng đã lấy ví dụ là MC Trường Giang, tuy nhiên nghe đến đây Jang Mi đã có một điệu cười hết sức phũ phàng và như “tạt” một gáo nước lạnh vào mặt đàn anh của mình: “Không phải chú Giang rồi”.

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Hẳn là “đắc tội” với MC chương trình sẽ không thể có cái kết “có hậu”, sau nhiều pha đánh lạc hướng của Giang Ca và “những người bạn”, cô ca sĩ trẻ đã chính thức đoán sai tên của Hồ Quang Hiếu thành Lê Bảo Bình. Các khách mời cũng không quên “góp thêm dầu vào lửa”: “cất giọng là biết Hồ Quang Hiếu liền”;“biết liền luôn”; “hai câu là biết rồi”; “anh hai chữ thôi đó” khiến nữ ca sĩ e thẹn chỉ biết cúi gằm mặt. Cô nàng cũng vô tư tiết lộ về lần Hồ Quang Hiếu nhờ mình tư vấn để mua son cho bạn gái cũ Bảo Anh. Tuy nhiên, vừa nói dứt câu thì cô nàng nhanh chóng “bụm” miệng lại và bối rối vì biết mình vừa “nói hớ” gì đó. Chuyến này Jang Mi có vẻ “đắc tội” với hơi nhiều người rồi đây.  

Jang Mi hớ miệng kể chuyện Hồ Quang Hiếu nhờ tư vấn mua son tặng Bảo Anh - Ảnh 2

Jang Mi hớ miệng kể chuyện Hồ Quang Hiếu nhờ tư vấn mua son tặng Bảo Anh - Ảnh 3Jang Mi hớ miệng kể chuyện Hồ Quang Hiếu nhờ tư vấn mua son tặng Bảo Anh - Ảnh 4Jang Mi hớ miệng kể chuyện Hồ Quang Hiếu nhờ tư vấn mua son tặng Bảo Anh - Ảnh 5

Giọng ca cuối cùng làn tan chảy bao con tim thiếu nữ không ai khác là chàng diễn viên điển trai Trung Dũng. Tuy không đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp nhưng Trung Dũng lại sở hữu một chất giọng cực kì trầm ấm và nội lực. Anh có màn song ca đầy tình cảm với nữ ca sĩ Khánh Ngọc trong ca khúc: “Kiếp đam mê”. Mặc dù có những phân tích hết sức sâu sắc về giọng ca của nhân vật bí ẩn bên cạnh, song nam diễn viên vẫn không thể đoán chính xác người bạn song ca với mình. Sự thua cuộc này lại mang đến cho khán giả một khung cảnh hết sức lãng mạn: Trung Dũng cõng Khánh Ngọc trên lưng đi vòng quanh sân khấu và hát ca khúc: “Cỏ úa”.  

Jang Mi hớ miệng kể chuyện Hồ Quang Hiếu nhờ tư vấn mua son tặng Bảo Anh - Ảnh 6

Trong phần “mở phong bì” cuối cùng, Trung Dũng và Trương Quỳnh Anh đã may mắn lựa chọn được phong bì 20 triệu của Khánh Ngọc, trong khi đó Nam Cường nhận được quà tặng là 1 tô bún bò nóng hổi ngay trên sân khấu. 

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Jang Mi Hồ Quang Hiếu Lạ lắm à nha

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