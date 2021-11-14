Khắc Hưng phải bỏ ghế ngồi vì Lona live 'Người hãy quên em đi' cực 'cháy'

Tin tức giải trí 14/11/2021 17:39

Mới đây, Lona gây bất ngờ khi hóa thành quý cô disco mang cả dàn trống, violin và guitar lên sân khấu. Với tiết mục live band đầu tiên, nàng Á hậu khiến các vị Master cùng hội đồn ban giám khảo nhún nhảy liên tục.

Tại đêm chung kết 1 The Heroes, Lona bất ngờ đem đến một tiết mục live band thật hoành tráng khiến sân khấu chương trình hoàn toàn bùng nổ. Đây là phần trình diễn live band “có một không hai” tại cuộc thi Thần tượng đối thần tượng.

Khắc Hưng phải bỏ ghế ngồi vì Lona live 'Người hãy quên em đi' cực 'cháy' - Ảnh 1

Lona gửi đến khán giả bản mashup "Người hay quên em đi – Nobody" cực bắt tai khiến các vị Master, hội đồng ban giám khảo liên tục nhún nhảy. Ngay trên sân khấu, producer Kent Trần cũng xuất hiện và đảm nhận vị trí guitar cực “cháy”. Bên cạnh đó, nhà sản xuất âm nhạc còn “rủ rê” cả nghệ sĩ Công Thành hỗ trợ phần trống và nghệ sĩ Violin Tumie Nguyễn giúp không khí buổi diễn thêm “nóng”.

Từ đầu chương trình, Master Khắc Hưng luôn dành nhiều lời có cánh cho phần trình diễn ngày càng tiến bộ đi kèm nhan sắc “nghiêng thành” của nàng Á hậu. Để đáp lại tình cảm ấy, Lona đã quyết định thử sức ở bài hát đã từng gây bão Người hãy quên em đi của “Phù thủy tạo hit”. Ca khúc này đã từng được Lona thể hiện trong vòng vấn đáp tại Miss Grand International và được Giám đốc MGI - ông Nawat Itsaragrisil khen ngợi.

Khắc Hưng phải bỏ ghế ngồi vì Lona live 'Người hãy quên em đi' cực 'cháy' - Ảnh 2

Giữa không gian âm nhạc mang màu sắc disco, Lona hóa thành quý cô sang chảnh bởi lối trang điểm với phần mắt đính hạt lấp lánh. Đặc biệt, nàng ca sĩ gen Z còn nhấn nhá bộ trang phục với chiếc áo lông trắng tôn thêm phần gợi cảm. Đối với hội đồng ban giám khảo và các vị Master, Người hãy quên em đi là ca khúc rất khó để cover và live band vì cái bóng quá lớn của giọng ca Đúng cũng thành sai. Song, Lona cùng band nhạc đã hoàn thành rất tốt phần trình diễn của mình.

Khắc Hưng phải bỏ ghế ngồi vì Lona live 'Người hãy quên em đi' cực 'cháy' - Ảnh 3Khắc Hưng phải bỏ ghế ngồi vì Lona live 'Người hãy quên em đi' cực 'cháy' - Ảnh 4

Master Khắc Hưng phân trần vì đã bỏ ghế ngồi để qua vị trí của Master Nimbia xem tiết mục: “Mình phải 100% ở giữa để xem bạn Lona làm gì với bài hát của mình và hoàn toàn bị thuyết phục ngay từ ánh nhìn đầu tiên luôn”. Dương Khắc Linh cũng hào hứng vì quá nóng: “Rất là bất ngờ bởi phần biểu diễn của em, diễn bài hát này với style và phong cách này không hề dễ, nhưng em cùng band nhạc đã làm quá xuất sắc”. Với phần mạo hiểm này, Lona đã ngày càng chứng tỏ bản lĩnh, khả năng chinh phục và làm chủ mọi sân khấu âm nhạc.

Khắc Hưng phải bỏ ghế ngồi vì Lona live 'Người hãy quên em đi' cực 'cháy' - Ảnh 5

Ảnh: BTC

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