Màn “khẩu chiến” giành giật thí sinh Thế Duy của Lương Thùy Linh và Thùy Dương khiến người xem “hơi bị mệt tim” còn H’Hen Niê cứ như là “tàng hình”

Tối ngày 14/11, Tập 2 “The Next Face Vietnam 2021” đã chính thức được lên sóng trên Facebook Watch thông qua Fanpage chính thức của chương trình với những tình tiết đầy hấp dẫn, lôi cuốn xoay quanh cuộc đua nước rút của Top 20 thí sinh nhằm giành tấm vé vào đội hình chính thức của 3 mentors quyền lực. Bên cạnh những thử thách tại chỗ đầy bất ngờ dành cho thí sinh, tập 2 của “The Next Face Vietnam 2021” còn “chiêu đãi" khán giả bằng những chiêu bài lôi kéo thí sinh vô cùng kịch tính và quyết liệt đến từ Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh, và Topmodel TyhD Thùy Dương.

Ngay sau khi được chính thức lên sóng trên Facebook Watch thông qua Facebook Fanpage chính thức vào 20:00 tối Chủ nhật hàng tuần, “The Next Face Vietnam 2021” đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Mặc dù chỉ mới lên sóng nhưng thông qua công cụ bình chọn Messenger Bot do Facebook lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam, rất nhiều cái tên đã được khán giả dự đoán sẽ trở thành Quán quân The Next Face Vietnam. Nếu ở tập đầu tiên là cuộc cạnh tranh giữa những thí sinh để trở thành một trong 20 thí sinh xuất sắc nhất bước vào Vòng Chọn đội, thì trong tập 2 vừa được lên sóng tối 14/11/2021 lại là ‘cuộc chiến’ đầy căng thẳng và kịch tính giữa 3 vị Huấn luyện viên (mentors) nhằm giành được thí sinh tốt nhất về đội của mình. Trước khi chính thức bước vào phần Chọn đội trực tiếp, chương trình tiếp tục có một cuộc ‘sàng lọc’ nhẹ Top 20 với những thử thách tại chỗ đầy bất ngờ. Là một cuộc thi tìm kiếm người mẫu thế hệ 4.0, đặc biệt đánh mạnh vào kỹ năng xây dựng hình ảnh và sức ảnh hưởng đối với cộng đồng mạng xã hội. Với những người mẫu sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, thì tấm ảnh avatar (hình đại diện) đóng vai trò quan trọng, là ‘cửa sổ’ giao tiếp đầu tiên của họ với công chúng. Vì thế, không khó hiểu khi thử thách đầu tiên mà chương trình đặt ra cho Top 20 chính là việc yêu cầu thí sinh phải tìm cách tự thay đổi diện mạo trong vòng 30 phút sao cho thật thu hút để có thể chụp được bức hình avatar ấn tượng nhất.

Chưa dừng lại tại đó, The Next Face Vietnam tiếp tục ‘làm khó’ thí sinh với thử thách quay video ngắn giới thiệu bản thân và kêu gọi khán giả ủng hộ, theo dõi chương trình với chủ đề “Who you are”. Sau thử thách này, 5 thí sinh gồm Lê Thị Quỳnh Như, Phạm Thị Xuân Như, Cathy Võ, Quyên Qui, Nguyễn Thị Thanh Tâm đã phải nói lời chia tay đầy tiếc nuối với chương trình. 15 thí sinh còn lại chính thức bước vào phần Chọn đội trực tiếp cùng 3 mentors gồm Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Topmodel TyhD, cùng Host Nam Trung. Bước vào vòng Pick-team, 15 thí sinh sẽ phải dùng hết những thế mạnh thuyết phục của mình nhằm gây ấn tượng trước 3 Mentor để họ giơ bảng “Like” (chọn) vào đội của mình. Mỗi đội sẽ chỉ có tối đa 4 thành viên, điều đó đồng nghĩa với việc 3 thí sinh sẽ phải ra về nếu không được bất kì mentor nào lựa chọn. Điểm gay cấn ở vòng thí này đó chính là sự xuất hiện của quyền “cướp” thí sinh khiến màn tranh giành của Bộ ba mentor trở nên gay cấn và sôi nổi hơn bao giờ hết. Mỗi HLV được duy nhất 1 lần cướp thí sinh bằng cách giơ bảng “cướp” lên bất kỳ lúc nào trong lúc giành thí sinh, nếu có 2 HLV giơ bảng cùng một lúc thì quyền cướp biến mất và thí sinh có quyền được chọn về đội mình mong muốn. Mentor TyhD Thùy Dương cũng tỏ ra không hề kém cạnh khi nhanh chóng “về đích” thứ hai với dàn thí sinh ấn tượng, trong đó phải kể đến chàng trai Nguyễn Thế Duy - thí sinh vô cùng thiện chiến khiến Mentor TyhD và Lương Thùy Linh đã có những màn phải tranh luận ‘nảy lửa’. Thí sinh này đặt câu hỏi: “Các chị làm được gì cho em khi em về đội các chị?”. Lương Thùy Linh cho biết có có sẵn nguyên một ê-kíp hùng hậu phía sau. Thùy Dương lập tức tiếp lời: “Một ê-kip Hoa hậu”. Thùy Linh nói thêm: “Duy có thể search về số lần Linh diễn first face và vedette”. Thùy Dương bật lại: “Không ai phải diễn lót cho ai cả. Em đem đến giá trị cho NTK hay em đi diễn giật spotlight?”. Cuối cùng sau loạt pha “choảng nhau bằng miệng” thì cuối cùng Thế Duy chọn về đội Thùy Dương. Thí sinh Thế Duy 9981 thần thái "chặt chém" Hoa hậu Lương Thùy Linh của Thùy Dương Cuối cùng thí sinh này chọn về đội của Thùy Dương Suốt buổi, H'Hen Niê như "tàng hình" Như vậy, các HLV đã đều có trong tay đội hình của riêng mình. Cuộc đua “The Next Face Vietnam 2021” giờ đây đã không còn là cuộc đua của thí sinh với nhau, mà đã trở thành ‘cuộc chiến’ thực sự giữa những vị mentors nhằm bảo toàn lực lượng qua những thử thách tiếp theo. Những điều bất ngờ thú vị nào đang đợi chờ các vị HLV và 12 thí sinh ở tập 3? HLV nào sẽ giành về cho đội của mình chiến thắng đầu tiên nhờ những chiến thuật thông minh? Đón xem tập 3 của “The Next Face Vietnam”, được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 ngày 21/11/2021 qua Fanpage chính thức của Chương trình The Next Face Vietnam https://www.facebook.com/thenextfacevietnam Ảnh: BTC

