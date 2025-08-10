TP.HCM: Khống chế người đàn ông có biểu hiện bất thường cầm dao chạy trên đường

Đời sống 10/08/2025 19:43

Một người đàn ông cầm dao, đi lại trên đường có biểu hiện bất thường. Khi lực lượng công an có mặt thì người này chống trả, bỏ chạy.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, chiều 10/8, lực lượng Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan đã khống chế được người đàn ông có biểu hiện bất thường, cầm dao chạy bộ trên đường, khiến nhiều người hốt hoảng.

Lực lượng công an vẫn đang tạm giữ người này để lấy lời khai, đồng thời kiểm tra chất kích thích trong máu.

TP.HCM: Khống chế người đàn ông có biểu hiện bất thường cầm dao chạy trên đường - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường sau trình báo của người dân. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Theo đó, khoảng 15h30 cùng ngày, người dân đi trên đường 22, phường Hiệp Bình, TP.HCM (phường Linh Đông, TP Thủ Đức cũ) phát hiện nam thanh niên cởi trần, mặc quần đùi, trên tay cầm dao, đang đi bộ.

Nam thanh niên vừa đi vừa có nhiều hành động bất thường, nên người dân nhanh chóng trình báo lực lượng công an phường gần đó. 

Theo báo Dân Trí, nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, yêu cầu người đàn ông dừng lại, bỏ dao xuống. Thời điểm trên, người này không chấp hành mà chạy vào bãi đất trống ven đường, tiếp tục cầm dao cố thủ. 

TP.HCM: Khống chế người đàn ông có biểu hiện bất thường cầm dao chạy trên đường - Ảnh 2
Người đàn ông bị khống chế ngay sau đó. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Công an phường Hiệp Bình đã huy động thêm lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở, dân quân tự vệ đến hỗ trợ. Sau nhiều lần thuyết phục không thành, lực lượng chức năng đã phải dùng gậy chuyên dụng khống chế người có hung khí.

Một lúc sau, cơ quan chức năng đã nhanh chóng khống chế được người đàn ông và đưa về trụ sở làm việc. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Nóng: Đã khống chế tài xế xe công nghệ tông sập cổng nhà, cầm dao dọa người

Nóng: Đã khống chế tài xế xe công nghệ tông sập cổng nhà, cầm dao dọa người

Ngày 2/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video với nội dung chiếc xe taxi công nghệ tông sập cổng nhà và tường gạch nhà dân, sau đó tài xế xe taxi công nghệ tay cầm dao trên đường đang tranh cãi với một người phụ nữ.

