Clip: Nam thanh niên xăm trổ đánh cô gái tại chung cư ở Hà Nội gây bức xúc trên mạng xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Thành là nghi phạm đánh cô gái 28 tuổi ở chung cư Sky Central (số 176 Định Công).
Video 2 giờ 20 phút trước

Gia An | Theo Phụ nữ sức khỏe

