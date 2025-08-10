Clip: Nam thanh niên xăm trổ đánh cô gái tại chung cư ở Hà Nội gây bức xúc trên mạng xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Thành là nghi phạm đánh cô gái 28 tuổi ở chung cư Sky Central (số 176 Định Công).

