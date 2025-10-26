Nước hoa nữ SR Exquisite “Hương vị của trái cấm” lưu luyến mãi không

SR Exquisite được lấy cảm hứng từ chai nước hoa Jo Malone English Pear & Freesia đình đám. Nếu bạn yêu thích sự nhẹ nhàng, tinh tế đặc biệt của quả lê, hoa lan Nam Phi và xạ hương thì SR Exquisite sẽ đưa trải nghiệm đó lên một tầm cao mới.
Bạn đã sẵn sàng khám phá một mùi hương vừa thanh lịch, tự nhiên, lại vừa ngọt ngào, ấm áp chưa? SR Exquisite chính là câu trả lời! SR Exquisite "Hương vị của trái cấm" vì nó quá quyến rũ, quá dễ chịu và khiến người ta cứ muốn ngây mãi không thôi.
Cảm hứng từ sự thanh lịch vượt thời gian
Mùi hương này không chỉ nhẹ nhàng mà còn có độ ngọt ấm áp rất vừa phải. Ban đầu bạn sẽ thấy tươi mát, nhưng khi lắng xuống trên da, nó lại trở nên ấm áp và dễ chịu đến bất ngờ. Nó giống như một chuyến du hành đến một cung điện cổ tích, ngọc lẫy và mộng mơ!
Hương thơm quyến rũ theo từng tầng hương
SR Exquisite là một bản hoà ca tuyệt vời của hoa và trái cây. Hương thơm lúc thì bung tỏa sức mạnh, lúc lại dịu dàng ôm ấp, ve vuốt làn da bạn:
Tầng hương đầu: Khởi đầu với nốt lê mọng nước và dưa tươi mát.
Tầng hương giữa: Nổi bật giữa là sự hòa quyện của hoa lan Nam Phi thanh lịch và hoa hồng quyến rũ.
Nốt hương cuối: Đọng lại trên da là sự ấm áp của xạ hương, hoắc hương, cùng với đại hoàng và nhựa hổ phách.
Được cân bằng tuyệt vời giữa tươi mát và ấm áp, SR Exquisite là một mùi hương cực kỳ đa dụng. Bạn có thể tự tin sử dụng chai nước hoa này ở mọi nơi:
Đi làm/đi học: Hương thơm nhẹ nhàng, thanh lịch, không gây khó chịu, tạo sự chuyên nghiệp nhưng vẫn rất duyên dáng.
Dạo phố, hẹn hò ban ngày: Tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu và tự nhiên, giúp bạn ghi điểm tuyệt đối.
Dự tiệc: Hương cuối ấm áp, sâu lắng của xạ hương và Hoắc hương sẽ tạo nên người cuốn bí ẩn và hấp dẫn hơn dưới ánh đèn.
SR Tinh tế không chỉ là nước hoa, đó là "phụ kiện" giúp bạn tự tin, cuốn hút và để lại ấn tượng khó quên với bất kỳ ai tiếp xúc. Hãy thử và ngửi mùi hương này nói lên phong cách đầy duyên dáng của bạn!
Saras Perfume
Trong thế giới nước hoa rộng lớn, nơi những cái tên lừng lẫy thống trị thị trường với mức giá xa xỉ, Saras Perfume đã xuất hiện như một làn gió mới, mang theo sứ mệnh biến ước mơ sở hữu mùi hương "hàng hiệu" thành hiện thực cho đông đảo khách hàng.
Để tạo nên sự khác biệt và đảm bảo chất lượng vượt trội, Saras Perfume hợp tác cùng nhà hương danh tiếng từ Vương quốc Anh. Saras Perfume sử dụng nguyên liệu cao cấp để sáng tạo lại những dòng nước hoa "best seller" toàn cầu, mang đến sự sang trọng và tinh tế mà vẫn giữ mức giá hợp lý.
Sứ mệnh của Saras Perfume là ai cũng có thể trở nên hấp dẫn, quyến rũ và quyền lực, là phiên bản tốt nhất của chính mình. Mọi người đều xứng đáng được trải nghiệm sự tự tin, niềm vui mà một mùi hương cao cấp mang lại, bất kể khả năng tài chính của họ. Từ đó, Saras Perfume đã dồn tâm huyết vào việc "giải mã" những kiệt tác hương thơm, phân tích từng tầng hương, từng nốt hương chính và cấu trúc tổng thể để hiểu rõ điều gì đã làm nên sự mê hoặc của chúng.