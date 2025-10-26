Nước hoa nữ SR Exquisite “Hương vị của trái cấm” lưu luyến mãi không

SR Exquisite "Hương vị của trái cấm" vì nó quá quyến rũ, quá dễ chịu và khiến người ta cứ muốn ngây mãi không thôi.

Bạn đã sẵn sàng khám phá một mùi hương vừa thanh lịch, tự nhiên, lại vừa ngọt ngào, ấm áp chưa? SR Exquisite chính là câu trả lời! SR Exquisite "Hương vị của trái cấm" vì nó quá quyến rũ, quá dễ chịu và khiến người ta cứ muốn ngây mãi không thôi.

Mùi hương này không chỉ nhẹ nhàng mà còn có độ ngọt ấm áp rất vừa phải. Ban đầu bạn sẽ thấy tươi mát, nhưng khi lắng xuống trên da, nó lại trở nên ấm áp và dễ chịu đến bất ngờ. Nó giống như một chuyến du hành đến một cung điện cổ tích, ngọc lẫy và mộng mơ!

SR Exquisite được lấy cảm hứng từ chai nước hoa Jo Malone English Pear & Freesia đình đám. Nếu bạn yêu thích sự nhẹ nhàng, tinh tế đặc biệt của Lê, Lan Nam Phi và Xạ hương thì SR Exquisite sẽ đưa trải nghiệm đó lên một tầm cao mới.

SR Exquisite được lấy cảm hứng từ chai nước hoa Jo Malone English Pear & Freesia đình đám.

Hương thơm quyến rũ theo từng tầng hương

SR Exquisite là một bản hoà ca tuyệt vời của hoa và trái cây. Hương thơm lúc thì bung tỏa sức mạnh, lúc lại dịu dàng ôm ấp, ve vuốt làn da bạn:

Tầng hương đầu: Khởi đầu với nốt lê mọng nước và dưa tươi mát.

Tầng hương giữa: Nổi bật giữa là sự hòa quyện của hoa lan Nam Phi thanh lịch và hoa hồng quyến rũ.

Nốt hương cuối: Đọng lại trên da là sự ấm áp của xạ hương, hoắc hương, cùng với đại hoàng và nhựa hổ phách.



SR Exquisite là một bản hoà ca tuyệt vời của hoa và trái cây.

Được cân bằng tuyệt vời giữa tươi mát và ấm áp, SR Exquisite là một mùi hương cực kỳ đa dụng. Bạn có thể tự tin sử dụng chai nước hoa này ở mọi nơi:

Đi làm/đi học: Hương thơm nhẹ nhàng, thanh lịch, không gây khó chịu, tạo sự chuyên nghiệp nhưng vẫn rất duyên dáng.

Dạo phố, hẹn hò ban ngày: Tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu và tự nhiên, giúp bạn ghi điểm tuyệt đối.

Dự tiệc: Hương cuối ấm áp, sâu lắng của xạ hương và Hoắc hương sẽ tạo nên người cuốn bí ẩn và hấp dẫn hơn dưới ánh đèn.

SR Tinh tế không chỉ là nước hoa, đó là "phụ kiện" giúp bạn tự tin, cuốn hút và để lại ấn tượng khó quên với bất kỳ ai tiếp xúc. Hãy thử và ngửi mùi hương này nói lên phong cách đầy duyên dáng của bạn!