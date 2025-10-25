Đăng clip cứu người lên mạng, người đàn ông bị cáo buộc vi phạm quyền sử dụng hình ảnh của người khác

Ngày 14/10, Gao đi ngang qua một con kênh ở Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc thì phát hiện người phụ nữ đang chết đuối. Một đoạn clip ngắn trên YouTube của China Daily cho thấy cảnh người đàn ông này nhảy xuống kênh. Sau đó, Gao bơi về phía người phụ nữ và kéo cô vào bờ.
Video 1 giờ 46 phút trước

Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi