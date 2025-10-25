Trong ngày 1, 2, 3 tháng 11/2025, 3 con giáp phú quý đủ đường, đời vận sang trang mới, giàu có không ngừng tăng lên, bất ngờ mua nhà tậu xe

Tâm linh - Tử vi 25/10/2025 16:00

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán đắc tài đắc lộc, phú quý đầy tay, giàu có hơn người.

Tuổi Thân 

Sự nghiệp của tuổi Thân sẽ trở nên khó khăn, vất vả. Vì ảnh hưởng của cục diện Thìn Thìn tự hình khiến cho người tuổi này trở nên tự tin quá mức, đồng thời còn cố chấp và bảo thủ trong quá trình xử lý công việc. Điều này đồng nghĩa với việc con đường công danh chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Vận trình tài lộc sụt giảm đáng kể. Sự tác động của Thiên quan cho thấy, điềm báo của họa tiểu nhân sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian này nên con giáp này hãy thận trọng trước các quyết định về tài chính.

Trong ngày 1, 2, 3 tháng 11/2025, 3 con giáp phú quý đủ đường, đời vận sang trang mới, giàu có không ngừng tăng lên, bất ngờ mua nhà tậu xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Trong ngày 1, 2, 3 tháng 11/2025, 3 con giáp phú quý đủ đường, đời vận sang trang mới, giàu có không ngừng tăng lên, bất ngờ mua nhà tậu xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Dù từng gặp trở ngại trong tài chính hay công việc, thì nay vận số đã xoay chiều, mọi chuyện “thuận buồm xuôi gió”.

Trong công việc, tuổi Mão có thể gặp được người chỉ đường, giúp khai sáng hướng đi mới, mang lại lợi nhuận hoặc cơ hội thăng tiến vượt bậc. Tiền bạc dư dả, đầu tư sinh lời, người đi làm có cơ hội tăng thu nhập.

Không chỉ vậy, tình cảm của tuổi Mão cũng “rực rỡ” chẳng kém. Người có đôi thêm gắn bó, người độc thân dễ gặp được “mối duyên trời định”. Gia đạo ấm êm, tinh thần thoải mái giúp bản mệnh thu hút năng lượng tích cực, khiến vận tài – vận duyên cùng thăng hoa.

Trong ngày 1, 2, 3 tháng 11/2025, 3 con giáp phú quý đủ đường, đời vận sang trang mới, giàu có không ngừng tăng lên, bất ngờ mua nhà tậu xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vào tháng 10, 11: 3 con giáp phất lên chạm đỉnh, tiền tài vô kể, an yên hưởng lạc, sống đời sung túc

Vào tháng 10, 11: 3 con giáp phất lên chạm đỉnh, tiền tài vô kể, an yên hưởng lạc, sống đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Chỉ vì một câu nói từ mẹ của người yêu, tôi bị anh bỏ rơi một cách tàn nhẫn

Chỉ vì một câu nói từ mẹ của người yêu, tôi bị anh bỏ rơi một cách tàn nhẫn

Tâm sự 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, tài vận chói sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, tài vận chói sáng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Những lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ

Những lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Trong ngày 1, 2, 3 tháng 11/2025, 3 con giáp phú quý đủ đường, đời vận sang trang mới, giàu có không ngừng tăng lên, bất ngờ mua nhà tậu xe

Trong ngày 1, 2, 3 tháng 11/2025, 3 con giáp phú quý đủ đường, đời vận sang trang mới, giàu có không ngừng tăng lên, bất ngờ mua nhà tậu xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Châm chọc vợ cũ vì chiếc xe cũ kỹ, lời đáp trả của cô ấy khiến tôi phải 'vác mặt sưng húp' bỏ chạy

Châm chọc vợ cũ vì chiếc xe cũ kỹ, lời đáp trả của cô ấy khiến tôi phải 'vác mặt sưng húp' bỏ chạy

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp sau 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp sau 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Hôn nhân thất bại vì 'lấy nhầm người', cô gái 'vỡ mộng' với những mong mỏi về hạnh phúc

Hôn nhân thất bại vì 'lấy nhầm người', cô gái 'vỡ mộng' với những mong mỏi về hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Đang chật vật xoay tiền trả nợ, mẹ chồng quay sang vay 20 triệu, biết được nguyên nhân cả hai 'ngã ngửa

Đang chật vật xoay tiền trả nợ, mẹ chồng quay sang vay 20 triệu, biết được nguyên nhân cả hai 'ngã ngửa

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Vì một lần chồng đi công tác mà tôi phát hiện trên trần nhà giấu những thứ không ngờ

Vì một lần chồng đi công tác mà tôi phát hiện trên trần nhà giấu những thứ không ngờ

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vào tháng 10, 11: 3 con giáp phất lên chạm đỉnh, tiền tài vô kể, an yên hưởng lạc, sống đời sung túc

Vào tháng 10, 11: 3 con giáp phất lên chạm đỉnh, tiền tài vô kể, an yên hưởng lạc, sống đời sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, tài vận chói sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, tài vận chói sáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp sau 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp sau 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường

Trong 2 ngày cuối tháng 10 (30/10 và 31/10), 3 con giáp được THẦN TÀI RÓT LỘC, phú quý giàu sang, bạc tiền dư dả, tình duyên mặn nồng

Trong 2 ngày cuối tháng 10 (30/10 và 31/10), 3 con giáp được THẦN TÀI RÓT LỘC, phú quý giàu sang, bạc tiền dư dả, tình duyên mặn nồng

Tử vi cuối năm 2025, 3 con giáp ẵm hết vận may, cập bến giàu sang, đi đến đâu cũng hốt vàng bạc, phú quý không tưởng

Tử vi cuối năm 2025, 3 con giáp ẵm hết vận may, cập bến giàu sang, đi đến đâu cũng hốt vàng bạc, phú quý không tưởng

Trong 3 ngày liên tiếp 1-3/11/2025, 3 con giáp có quý nhân kề cạnh, cát tinh vây quanh, thuận lợi trăm bề, sớm đổi vận thành đại gia

Trong 3 ngày liên tiếp 1-3/11/2025, 3 con giáp có quý nhân kề cạnh, cát tinh vây quanh, thuận lợi trăm bề, sớm đổi vận thành đại gia