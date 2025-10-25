Trong ngày 1, 2, 3 tháng 11/2025, 3 con giáp phú quý đủ đường, đời vận sang trang mới, giàu có không ngừng tăng lên, bất ngờ mua nhà tậu xe

Sự nghiệp của tuổi Thân sẽ trở nên khó khăn, vất vả. Vì ảnh hưởng của cục diện Thìn Thìn tự hình khiến cho người tuổi này trở nên tự tin quá mức, đồng thời còn cố chấp và bảo thủ trong quá trình xử lý công việc. Điều này đồng nghĩa với việc con đường công danh chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Vận trình tài lộc sụt giảm đáng kể. Sự tác động của Thiên quan cho thấy, điềm báo của họa tiểu nhân sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian này nên con giáp này hãy thận trọng trước các quyết định về tài chính.

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Tuổi Mão

Dù từng gặp trở ngại trong tài chính hay công việc, thì nay vận số đã xoay chiều, mọi chuyện “thuận buồm xuôi gió”.

Trong công việc, tuổi Mão có thể gặp được người chỉ đường, giúp khai sáng hướng đi mới, mang lại lợi nhuận hoặc cơ hội thăng tiến vượt bậc. Tiền bạc dư dả, đầu tư sinh lời, người đi làm có cơ hội tăng thu nhập.

Không chỉ vậy, tình cảm của tuổi Mão cũng “rực rỡ” chẳng kém. Người có đôi thêm gắn bó, người độc thân dễ gặp được “mối duyên trời định”. Gia đạo ấm êm, tinh thần thoải mái giúp bản mệnh thu hút năng lượng tích cực, khiến vận tài – vận duyên cùng thăng hoa.

