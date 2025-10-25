Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Khoảng 21h ngày 24/10, người dân phát hiện lửa bùng lên tại cửa hàng bán vật tư điện nước trên đường Thống Nhất (phường Thông Tây Hội, TPHCM).

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 21h ngày 24/10, đám cháy bùng lên tại cửa hàng bán đồ điện, nước rộng gần 50 m2 nằm trên đường Thống Nhất (quận Gò Vấp cũ), cách chợ Hạnh Thông Tây một km. Lúc này nhiều người bên trong vội chạy ra ngoài hô hoán dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa bùng lên dữ dội cháy lan sang cửa hàng đồ ăn chay.

Khói đen toả ra khu dân cư và hẻm cạnh cửa hàng khiến nhiều người dân hoảng loạn, chạy ra ngoài. Anh Phong, sống cạnh nhà cháy cho biết, ngọn lửa bốc lên chỉ trong vài phút rồi bùng phát dữ dội dù nhiều hộ dân cố gắng dùng bình chữa cháy mini dập lửa.

Lửa bốc lên ngùn ngụt từ phía trong cửa hàng - Ảnh: VnExpress

"Lúc đầu, tôi thấy khói bốc lên từ cơ sở này, nhưng cửa đã khóa, không có người bên trong. Tôi cùng người dân phá khóa, kéo một số vật dụng ra ngoài trước khi lửa bùng cháy lớn", ông Trịnh Văn Sỹ (48 tuổi) cho biết.

Theo thông tin từ VnExpress, bà Nguyễn Thị Hậu, ở gần hiện trường, cho biết thêm, bà nghe tiếng còi hú của xe cứu hỏa dồn dập, cùng lúc điện bị cúp. Bà Hậu cùng người nhà chạy ra xem, thấy lửa bao trùm căn nhà mặt tiền trên đường Thống Nhất.

"Tôi thấy lửa cháy lớn lắm, may mắn bên trong nhà không có người", bà Hậu nói.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM, đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường - Ảnh: Báo Dân trí

Tại hiện trường, cảnh sát tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, phun nước áp lực cao vào khu vực xảy ra hoả hoạn.

Công an phường Thông Tây Hội phong tỏa một đoạn đường để phục vụ công tác chữa cháy.

