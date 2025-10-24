Chỉ sau hơn 2 giờ tiếp nhận nguồn tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với công an các phường trên địa bàn thành phố giải cứu thành công một nữ sinh viên bị 'bắt cóc online'.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã kịp thời giải cứu thành công nữ sinh L.T.A. (SN 2007, hộ khẩu tại xã Hiệp Đức, tạm trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) khỏi thủ đoạn “bắt cóc online” của các đối tượng lừa đảo. Trước đó, lúc 6h cùng ngày, chị L.T.N. đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo việc em ruột tên L.T.A. (sinh viên một trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng) có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo, khống chế nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo, khoảng 11h ngày 23/10, A. gọi điện về gia đình, nói vừa nhận được học bổng du học nước ngoài và yêu cầu người thân chuyển 220 triệu đồng vào tài khoản cá nhân để “chứng minh tài chính”. Khi gia đình đề nghị đưa tiền mặt trực tiếp, A. kiên quyết từ chối. Đến 19h cùng ngày, A. rời khỏi nơi trọ, sau đó cắt liên lạc.

Lo sợ con gái bị bắt cóc hoặc lừa đảo chiếm đoạt, gia đình đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo, nhờ hỗ trợ khẩn cấp. Nạn nhân L.T.A.Ng được lực lượng công an giải cứu thành công sau khi bị các đối tượng "bắt cóc online" - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận định đây là thủ đoạn “bắt cóc online” - một hình thức tội phạm mạng nguy hiểm đang gia tăng, nhắm vào học sinh, sinh viên - Phòng Cảnh sát hình sự lập tức triển khai 5 tổ trinh sát, phối hợp với Công an phường Thanh Khê Tây và Công an phường Hòa Cường tổ chức xác minh, truy tìm nạn nhân. Đến 8h30 ngày 24/10, lực lượng công an đã xác định được vị trí nạn nhân đang ở phòng 207 tại một khách sạn trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Cường. Ngay lập tức, các tổ công tác tổ chức giải cứu thành công L.T.A., bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Theo Công an thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online” xuất hiện ngày càng nhiều. Các đối tượng thường giả danh giáo viên, cán bộ ngoại giao, cơ quan chức năng hoặc tổ chức học bổng quốc tế, yêu cầu nạn nhân “cách ly thông tin” rồi điều khiển qua mạng, dựng hiện trường giả để tống tiền gia đình. Người dân, đặc biệt là phụ huynh, học sinh, sinh viên cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hay thực hiện theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại, mạng xã hội. Khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Cuộc sống của "Chú lính chì” Thiện Nhân ra sao sau 19 năm bị bỏ rơi? "Chú lính chì” Thiện Nhân đang từng ngày viết thêm những trang mới trong “hành trình phép màu” của mình với trí tuệ, lòng nhân hậu và nghị lực phi thường...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-sat-giai-cuu-nu-sinh-a-nang-bi-bat-coc-online-tai-khach-san-744987.html