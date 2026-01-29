Nhóm đàn ông chặn xe ô tô, bắt cóc người phụ nữ trên phố khiến nhiều người chứng kiến sốc nặng

Một phụ nữ đã bị những kẻ đeo mặt nạ bắt cóc giữa ban ngày tại Dal Bazaar, một trong những khu vực đông đúc và sầm uất nhất của Gwalior, Ấn Độ. Vụ việc táo tợn này được camera giám sát gần đó ghi lại và đang lan truyền trên mạng xã hội
Video 1 giờ 43 phút trước

Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

