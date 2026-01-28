Rùng mình cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,7 mét trong vườn nhà dân

Đoạn phim do Khairudin Sobri ghi lại cho thấy 5 người cứu hộ sử dụng kìm chuyên dụng để bắt con rắn hổ mang chúa vào ngày 20/1. Gia đình này phát hiện con rắn hổ mang đang rình rập quanh nhà họ ở Kedah, Malaysia và ngay lập tức gọi cho đội cứu hỏa để bắt giữ con vật nguy hiểm này.
Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

