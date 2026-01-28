Rùng mình cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,7 mét trong vườn nhà dân

Đoạn phim do Khairudin Sobri ghi lại cho thấy 5 người cứu hộ sử dụng kìm chuyên dụng để bắt con rắn hổ mang chúa vào ngày 20/1. Gia đình này phát hiện con rắn hổ mang đang rình rập quanh nhà họ ở Kedah, Malaysia và ngay lập tức gọi cho đội cứu hỏa để bắt giữ con vật nguy hiểm này.

Video 2 giờ 59 phút trước 2 giờ 59 phút trước Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-minh-canh-tuong-bat-song-ran-ho-mang-chua-dai-37-met-trong-vuon-nha-dan-751961.html