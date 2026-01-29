Khoảnh khắc Dương Tử hôn má Lâm Chí Linh 'gây sốt' mạng xã hội

Diễn viên Trung Quốc Dương Tử hiện đang tham gia dự án truyền hình mới mang tên 'Hoa mộc lan nở người lại tới', đóng cặp cùng Âu Hào.

Bộ phim "Hoa mộc lan nở người lại tới" đang trong quá trình ghi hình và những hình ảnh hậu trường vừa được hé lộ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Đáng chú ý là màn tái xuất của diễn viên Lâm Chí Linh trong vai khách mời - một tiểu thư thượng lưu Thượng Hải.

Nữ diễn viên gây ấn tượng với khí chất thanh lịch, trẻ trung ở tuổi 51 và được khán giả ưu ái gọi là "tiên nữ giáng trần". Đây cũng là lần hiếm hoi Lâm Chí Linh trở lại màn ảnh sau 8 năm, được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho bộ phim.

Khoảnh khắc Dương Tử hôn má Lâm Chí Linh 'gây sốt' mạng xã hội - Ảnh 1

Bên cạnh đó, mối quan hệ thân thiết giữa Lâm Chí Linh và Dương Tử cũng gây chú ý.

Trong một phân cảnh hậu trường, Dương Tử từng ân cần lau miệng cho Lâm Chí Linh rồi bất ngờ hôn lên má đàn chị, khiến nữ diễn viên vừa ngạc nhiên vừa bật cười. Khoảnh khắc thân mật này khi đó đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến dân mạng bàn luận sôi nổi.

Khoảnh khắc Dương Tử hôn má Lâm Chí Linh 'gây sốt' mạng xã hội - Ảnh 2

Bộ phim "Hoa mộc lan nở người lại tới" được chuyển thể từ câu chuyện có thật về bà Đông Trâu Quân - người sáng lập thương hiệu khách sạn Kim Giang tại Thượng Hải. Trong phim, Dương Tử vào vai một ca sĩ vươn lên trở thành nữ doanh nhân thành đạt, khắc họa hành trình đầy biến động nhưng giàu cảm hứng.

Ngay từ khi công bố dự án, bộ phim đã nhận được sự quan tâm lớn của khán giả, đặc biệt là với sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng và những câu chuyện hậu trường xoay quanh quá trình tuyển chọn diễn viên.

Ê-kíp dự án truyền hình chính kịch “Cây sinh mệnh” do công ty Chính Ngọ Dương Quang sản xuất chính thức xác nhận lịch phát sóng từ ngày 30/1/2026.

