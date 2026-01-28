Dương Tử đặt nhiều tham vọng cho sự chuyển mình với phim Cây sinh mệnh

Nữ diễn viên đặt nhiều tâm huyết cho dự án lần này. Bởi sau các phim cổ trang, tiên hiệp, việc đóng chính kịch là thách thức lớn để cô chứng minh khả năng diễn xuất của mình với khán giả.

Ê-kíp dự án truyền hình chính kịch “Cây sinh mệnh” do công ty Chính Ngọ Dương Quang sản xuất chính thức xác nhận lịch phát sóng từ ngày 30/1/2026 trên nền tảng iQIYI và khung giờ vàng của kênh CCTV-8. Đây được xem là dự án trọng điểm của nhà sản xuất trong năm 2026, đồng thời đánh dấu sự chuyển hướng hình tượng của nữ diễn viên Dương Tử sau nhiều năm gắn với dòng phim thương mại.

“Cây sinh mệnh” do đạo diễn Lý Tuyết thực hiện, với kịch bản của Vương Tam Mao và Lỗi Tử - bộ đôi biên kịch từng đứng sau nhiều tác phẩm chính kịch được đánh giá cao như "Đều rất tốt" hay "Sơn hải tình". Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Dương Tử, Hồ Ca, Trương Triết Hoa, Lý Quang Khiết, Mai Đình.

Tác phẩm lấy bối cảnh cao nguyên Thanh Hải vào thập niên 1990, xoay quanh câu chuyện bảo vệ môi trường trong giai đoạn phát triển kinh tế đầy mâu thuẫn. Khi đó, huyện Mã Trị vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp và du mục, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, khu vực hoang vắng Bác Lạp Mộc Lạp lại giàu tài nguyên khoáng sản và động vật hoang dã, trở thành mục tiêu của nạn săn trộm và khai thác trái phép.

Nhân vật trung tâm là Đa Kiệt (Hồ Ca), phó huyện trưởng Mã Trị, dưới sự ủng hộ của huyện trưởng Lâm Bồi Sinh (Lý Quang Khiết) đã thành lập đội tuần tra núi. Ban đầu, mục tiêu của đội là khảo sát tài nguyên nhằm tìm hướng phát triển kinh tế. Tuy nhiên, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh linh dương Tây Tạng bị săn giết, Đa Kiệt chuyển hướng sang bảo vệ môi trường và đấu tranh với các hoạt động khai thác trái phép.

Song song với tuyến nhân vật này là Bạch Cúc (Dương Tử), một nữ cảnh sát trẻ từng là trẻ mồ côi, được bác sĩ Trương Cần Cần (Mai Đình) nhận nuôi. Tham gia đội tuần núi, Bạch Cúc dần trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt, gắn bó với đồng đội và nảy sinh tình cảm với phóng viên Thiệu Vân Phi (Trương Triết Hoa). Cả nhóm cùng hướng tới mục tiêu thành lập khu bảo tồn thiên nhiên, nhưng kế hoạch bị gián đoạn bởi sự mất tích bí ẩn của Đa Kiệt và việc giải tán đội tuần tra.

Mười năm sau, khi khu vực này đã phần nào yên ổn, tình trạng khai thác than trái phép lại xuất hiện, khiến mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và bảo tồn môi trường tiếp tục bùng phát. Bạch Cúc cùng những người từng gắn bó với đội tuần núi quay lại, vừa tiếp tục con đường bảo vệ môi trường, vừa tìm kiếm sự thật về sự biến mất của Đa Kiệt.

Theo giới chuyên môn, “Cây sinh mệnh” được đánh giá là dự án có tham vọng lớn, không chỉ khai thác yếu tố tình cảm cá nhân mà còn đặt trọng tâm vào các vấn đề xã hội như sinh thái, tài nguyên và trách nhiệm cộng đồng.