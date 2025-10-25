Chồng ăn chơi vô trách nhiệm, tôi giận dữ đòi về nhà ngoại thì bố chồng đột ngột ra tay khiến tôi 'cực sốc'

Tâm sự 25/10/2025 20:09

Chưa hài lòng, ông ấy chạy ngay vào bếp đem dao ra dọa khiến hai đứa nhỏ sợ hãi khóc toáng lên. Ông nói muốn đi thì đi một mình, bỏ hai đứa con ở lại nếu không ông sẽ 'chém chết'.

Tôi lấy chồng 5 năm trước, bây giờ tôi đã là mẹ của 2 đứa con nhỏ. Nhưng mọi người biết không, lúc nào tôi cũng có cảm giác lạc lõng ở nhà chồng.

Mặc dù biết chồng có tính ăn chơi, nhưng lời hứa hẹn thay đổi tu chí làm ăn của anh ấy khiến tôi mủi lòng nên vẫn đồng ý kết hôn. Không ngờ đây lại là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Chồng tôi chứng nào tật nấy, dạo gần đây anh ấy lại tiếp tục chơi bơi không dứt, ngày càng lún sâu khiến cả hai vợ chồng cãi nhau rất lớn, thậm chí tôi đã nản lòng chỉ muốn ly hôn để giải thoát khỏi cảnh này.

Hôm đó, chán chường không còn chịu nổi nữa, tôi xin phép ông bà nội cho tôi cùng hai đứa con về ngoại chơi ít bữa cho khuây khoả rồi tối về. Vì ông bà thấy tôi cãi nhau với chồng trước đó nên không cho đi. Lúc này, tôi vẫn cố tình đi ra khỏi nhà thì bố chồng tôi từ trong nhà lao ra túm lấy ba lô của con tôi đang đeo trên vai, giật mạnh rồi vứt xuống đất. Chưa hài lòng, ông ấy chạy ngay vào bếp đem dao ra dọa khiến hai đứa nhỏ sợ hãi khóc toáng lên. Ông nói muốn đi thì đi một mình, bỏ hai đứa con ở lại nếu không ông sẽ "chém chết". 

Chồng ăn chơi vô trách nhiệm, tôi giận dữ đòi về nhà ngoại thì bố chồng đột ngột ra tay khiến tôi 'cực sốc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể, lúc trước, khi con trai họ chơi bời thì ba mẹ chồng lẫn cô em chồng dụ dỗ ngọt ngào khuyên tôi thông cảm, từ từ chồng sẽ thay đổi. Vậy mà sau lưng cô em chồng lại đặt điều nói tôi hỗn láo, đem cả gia đình tôi ra nói xấu đủ điều trên đời. Tôi biết được chuyện này là nhờ em dâu vô tình nghe hai mẹ con họ nói chuyện rồi kể lại. Đúng là người ta nói không sai “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”.

Quá đáng hơn, mẹ chồng mách với chồng tôi rằng tôi ăn uống không thèm mời người lớn một câu. Tôi liền bật lại: “Mẹ nói con không mời là khi nào?”. Lúc này bà chỉ im lặng, mặt tỏ ra ấm ức lắm. Sau đó, bà kể cho con gái nghe rồi khóc thút thít như thể tôi mới là người kiếm chuyện vậy.

Chồng vẫn cứ ham chơi, nhà chồng thì chèn ép đủ điều xoay tôi như chong chóng. Bây giờ tôi nên bỏ hết ngoài tai cố gắng sống ở nhà chồng để con có đầy đủ tình thương hay nên dứt khoát ly hôn giành quyền nuôi con thoát khỏi cảnh này đây?

Cô dâu chết sững khi thân phận thật của chú rể U50 bị bại lộ trong đêm tân hôn

Cô dâu chết sững khi thân phận thật của chú rể U50 bị bại lộ trong đêm tân hôn

Giây phút động phòng cũng đến, Lý cứ nghĩ Thức sẽ say khướt nhưng lại thấy anh tỉnh táo đến lạ khi đi vào.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sửa máy điều hòa cho khách, chẳng ngờ bàng hoàng nhìn thấy cảnh tượng ở khách sạn bên cạnh

Sửa máy điều hòa cho khách, chẳng ngờ bàng hoàng nhìn thấy cảnh tượng ở khách sạn bên cạnh

Tâm sự 26 phút trước
Triệu hồi 3 con giáp phát tài rực rỡ trong 2 tháng năm 2025, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, kiếm tiền cực nhiều, cung tỏa tài lộc, làm nên nghiệp lớn

Triệu hồi 3 con giáp phát tài rực rỡ trong 2 tháng năm 2025, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, kiếm tiền cực nhiều, cung tỏa tài lộc, làm nên nghiệp lớn

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Tôi bủn rủn tay chân khi nhân tình của chồng chị hiện diện trước mặt

Tôi bủn rủn tay chân khi nhân tình của chồng chị hiện diện trước mặt

Tâm sự 27 phút trước
Vì một hành động vô ý này của vợ bầu, tôi khổ sở không dám ngoại tình

Vì một hành động vô ý này của vợ bầu, tôi khổ sở không dám ngoại tình

Tâm sự 29 phút trước
Nghĩ chồng có quỹ đen, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát hiện sự thật mới hối hận tột cùng

Nghĩ chồng có quỹ đen, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát hiện sự thật mới hối hận tột cùng

Tâm sự 32 phút trước
Vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, chỉ nhắn tin cho tôi lên đón cô ấy rồi cùng ra tòa nộp đơn ly hôn

Vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, chỉ nhắn tin cho tôi lên đón cô ấy rồi cùng ra tòa nộp đơn ly hôn

Tâm sự 37 phút trước
Bước qua ngày 1/11/2025, 3 con giáp chạm đỉnh vinh hoa, tài vận đỏ thắm, tiền bạc ngút ngàn, sống không cần lo nghĩ

Bước qua ngày 1/11/2025, 3 con giáp chạm đỉnh vinh hoa, tài vận đỏ thắm, tiền bạc ngút ngàn, sống không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
2 tháng cuối năm 2025, Trời cao định sẵn, Cát Tinh lẫn Thần Tài đứng về phe 3 con giáp tha hồ nhận ‘mưa tiền, biển lộc’, của cải chất chồng

2 tháng cuối năm 2025, Trời cao định sẵn, Cát Tinh lẫn Thần Tài đứng về phe 3 con giáp tha hồ nhận ‘mưa tiền, biển lộc’, của cải chất chồng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Số trời ấn định: Ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp bước 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước gặp Thần Tài, tài khoản liên tục nhảy số

Số trời ấn định: Ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp bước 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước gặp Thần Tài, tài khoản liên tục nhảy số

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp kết duyên với Thần Tài, làm bạn với quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Sau ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp kết duyên với Thần Tài, làm bạn với quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với những chiếc túi đựng tiền anh giấu dưới gầm giường

Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với những chiếc túi đựng tiền anh giấu dưới gầm giường

Tôi tái hôn, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô tiền tỉ ghé qua

Tôi tái hôn, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô tiền tỉ ghé qua

Lúc nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc' trước câu trả lời chân chất của bà

Lúc nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc' trước câu trả lời chân chất của bà

Bạn trai nói chuyện của chúng tôi cho mẹ nghe khiến tôi vô cũng bất mãn

Bạn trai nói chuyện của chúng tôi cho mẹ nghe khiến tôi vô cũng bất mãn

Được chồng tặng quà khủng, tôi đang lâng lâng sung sướng thì 'hóa đá' với lời chúc đi kèm

Được chồng tặng quà khủng, tôi đang lâng lâng sung sướng thì 'hóa đá' với lời chúc đi kèm

Chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi tá hỏa khi thấy đứa bé anh đón từ tay người phụ nữ khác

Chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi tá hỏa khi thấy đứa bé anh đón từ tay người phụ nữ khác