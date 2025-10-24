Bí mật tối tăm của chú rể bị vạch trần bằng một cú tát, khách mời đồng loạt ủng hộ

Tâm sự 24/10/2025 04:00

“Anh phẫn nộ cái gì, chỉ có mấy cái tát thì ăn thua gì với nỗi đau ngày trước anh gây ra. Tôi chỉ muốn tát vài cái cho hả dạ thôi, chứ cũng chẳng thèm cướp chú rể đâu. Giờ thì mong anh sống tốt với vợ đi, đừng làm phiền đến mẹ con tôi”.

Năm 25 tuổi, Phương trở thành bà mẹ đơn thân. Khi cô mang thai, tên đàn ông tệ bạc kia đã biệt tăm chối từ trách nhiệm. Gã ta biến mất tăm, sạch sẽ tới mức như chưa từng tồn tại trong cuộc đời của cô. Lúc ấy còn quá trẻ, Phương cứ vô tư yêu, dại khờ tin tưởng, cuối cùng lại nhận ra những lời gã nói chỉ toàn là lừa bịp.

Không thể tìm được cha của đứa trẻ trong bụng, Phương đành chấp nhận nuôi con một mình, vì cô không thể bỏ đi máu mủ ruột rà. Chuyện gì rồi cũng qua, thấm thoát con gái của Phương đã tròn 3 tuổi. Cuối tuần vừa rồi, Phương nhận lời cùng bạn đi đám cưới của một người quen của cô ấy. Phương không biết cô dâu là ai, vì bạn năn nỉ đi cùng mãi nên cô mới đồng ý.

Đến khi bước vào bữa tiệc cưới, thấy chú rể đang nắm tay cô dâu đầy cảm xúc trên sân khấu, Phương sững người không tin vào mắt mình. Đúng là anh ta rồi còn gì, kẻ mang đến khổ đau tận cùng cho cô cách đây 4 năm. Sau khi ngỡ ngàng thì Phương tự cười mà nghĩ đúng là cũng gặp lại rồi. Lúc đi tìm anh ta khắp nơi chẳng tăm tích, giờ thì lại vô tình mà đụng mặt.

Dù trong lòng như lửa nóng nhưng Phương vẫn nhẫn nhịn đợi cô dâu chú rể đi tới bàn mình để chúc mừng. Khi anh ta đã đến ngay trước mặt cô, rõ ràng tới mức buốt tim gan, Phương đứng bật dậy. Chú rể chưa kịp phản ứng gì khi thấy người xưa thì đã bị Phương tát tới tấp choáng váng. Phương thấy trên má anh ta đỏ ửng những dấu tay mà còn chưa hả hê.

 

Bí mật tối tăm của chú rể bị vạch trần bằng một cú tát, khách mời đồng loạt ủng hộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy mọi người trong hội trường tiệc cưới xôn xao, Phương cười rồi kể lại toàn bộ câu chuyện khổ đau của mình 4 năm trước, về người đàn ông quất ngựa truy phong là chú rể hôm nay. Sau đó cô còn nói với anh ta: “Anh phẫn nộ cái gì, chỉ có mấy cái tát thì ăn thua gì với nỗi đau ngày trước anh gây ra. Tôi chỉ muốn tát vài cái cho hả dạ thôi, chứ cũng chẳng thèm cướp chú rể đâu. Giờ thì mong anh sống tốt với vợ đi, đừng làm phiền đến mẹ con tôi”.

Khách khứa nghe xong câu chuyện của Phương thì càng hò reo “Đánh đáng lắm!”, “Đánh nữa đi cô gái”, “Đánh cho chừa loại đàn ông lừa tình thiên hạ”… Nhưng Phương thấy vậy đã là đủ rồi, cô đi thẳng ra khỏi bữa tiệc.

Dù sao thì Phương cũng không dám phá nát ngày đám cưới của người cũ. Bởi cô dâu kia chẳng có tội gì, người có lỗi với mẹ con Phương là anh ta. Nhưng vì lúc gặp lại quá bất ngờ, không kiểm soát được cảm xúc nên cô cứ đánh cho bớt tức mà thôi.

Sau này cô nghe bạn kể lại cô dâu vẫn không hủy đám cưới hôm đó, hai người họ vẫn sống với nhau. Phương cũng chẳng có ý kiến gì về quyết định của cô dâu. Cô nghĩ phụ nữ mà, tự làm thì tự chịu, đã chọn thì phải chịu, mong rằng người phụ nữ đó sẽ may mắn hơn cô.

Cô gái xông lên tát chú rể, sự thật phơi bày khiến khách mời đồng thanh hô hào "đánh tiếp đi!"

Cô gái xông lên tát chú rể, sự thật phơi bày khiến khách mời đồng thanh hô hào "đánh tiếp đi!"

Khi anh ta đã đến ngay trước mặt cô, rõ ràng tới mức buốt tim gan, Phương đứng bật dậy. Chú rể chưa kịp phản ứng gì khi thấy người xưa thì đã bị Phương tát tới tấp choáng váng. Phương thấy trên má anh ta đỏ ửng những dấu tay mà còn chưa hả hê.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng tháng 11, 12: Top 3 con giáp VẬN KHÍ TĂNG CAO, may mắn hơn người, sự nghiệp hưng thịnh, làm nên đại sự

Đúng tháng 11, 12: Top 3 con giáp VẬN KHÍ TĂNG CAO, may mắn hơn người, sự nghiệp hưng thịnh, làm nên đại sự

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Trúng độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/10/2025), 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', tài lộc bày sẵn trước mắt, may mắn ngút trời, tiền chất cao như núi

Trúng độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/10/2025), 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', tài lộc bày sẵn trước mắt, may mắn ngút trời, tiền chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sau 16h30 chiều nay (24/10/2025), 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Sau 16h30 chiều nay (24/10/2025), 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Bí mật tối tăm của chú rể bị vạch trần bằng một cú tát, khách mời đồng loạt ủng hộ

Bí mật tối tăm của chú rể bị vạch trần bằng một cú tát, khách mời đồng loạt ủng hộ

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/10/2025), Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (24/10/2025), Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 12h ngày 24/10, 3 con giáp HỒNG PHÚC TỀ THIÊN, tiền tài dư dả, công danh phát đạt, vàng bạc đầy nhà

Đúng 12h ngày 24/10, 3 con giáp HỒNG PHÚC TỀ THIÊN, tiền tài dư dả, công danh phát đạt, vàng bạc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Nợ chồng chất, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Nợ chồng chất, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
5 ngày liên tiếp (25/10-30/10/2025), 3 con giáp GIÀU SANG bất ngờ ập đến, xòe tay hứng tiền bạc tỷ, chỉ cần ngồi không cũng có tiền xài

5 ngày liên tiếp (25/10-30/10/2025), 3 con giáp GIÀU SANG bất ngờ ập đến, xòe tay hứng tiền bạc tỷ, chỉ cần ngồi không cũng có tiền xài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Hành động bị ‘ăn chửi’ của anh sau khi vợ mất chưa đầy tháng ẩn chứa nỗi đau khiến ai cũng rưng rưng

Hành động bị ‘ăn chửi’ của anh sau khi vợ mất chưa đầy tháng ẩn chứa nỗi đau khiến ai cũng rưng rưng

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Tử vi 2 ngày liên tiếp (24/10 và 25/10), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

Tử vi 2 ngày liên tiếp (24/10 và 25/10), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cô dâu chết sững khi thân phận thật của chú rể U50 bị bại lộ trong đêm tân hôn

Cô dâu chết sững khi thân phận thật của chú rể U50 bị bại lộ trong đêm tân hôn

Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi căm hận chồng

Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi căm hận chồng

Nợ chồng chất, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Nợ chồng chất, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Hành động bị ‘ăn chửi’ của anh sau khi vợ mất chưa đầy tháng ẩn chứa nỗi đau khiến ai cũng rưng rưng

Hành động bị ‘ăn chửi’ của anh sau khi vợ mất chưa đầy tháng ẩn chứa nỗi đau khiến ai cũng rưng rưng

Tôi tò mò hỏi vì sao chồng cũ chưa tái hôn, đáp án của anh khiến cô "sốc" đến mức đánh rơi đồ vật

Tôi tò mò hỏi vì sao chồng cũ chưa tái hôn, đáp án của anh khiến cô "sốc" đến mức đánh rơi đồ vật

Người chồng ngó qua khe cửa và phát hiện vợ đang chăm chú nhìn vào một thứ... không ngờ tới

Người chồng ngó qua khe cửa và phát hiện vợ đang chăm chú nhìn vào một thứ... không ngờ tới