Trước đây khi nghĩ đến việc đối mặt với người chồng ngoại tình, tôi lại cảm thấy mình nên làm gì đó quyết liệt

Tâm sự 25/10/2025 23:55

1 tuần trước, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Dù trước đó, tôi đã đoán anh có người khác nhưng chuyện này đến thật không dễ dàng gì. Chỉ 2 ngày sau, tôi đã nắm trong tay toàn bộ bằng chứng ngoại tình của chồng, đồng thời cũng có cả thông tin liên lạc của đối phương.

Tôi từng có gia đình đầy đủ, con cái ngoan ngoãn, chồng không giàu có, thậm chí đang mang nợ nhưng anh vẫn tốt với chúng tôi. Đối với tôi, một gia đình chỉ cần như vậy, mọi khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua.

Có điều lòng tham của đàn ông là vô đáy. Khi công việc ổn định, thu nhập hơn một số người khác, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh đi sớm về khuya, mỗi lần chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn, anh sẵn sàng đánh tôi lên bờ xuống ruộng. Nhiều lần tôi chụp lại những bức ảnh đó, dự định sẽ ra tòa để làm đơn ly hôn, nhưng nhìn thấy các con vui vẻ khi ở bên bố, lòng tôi lại trùng xuống.

Trước đây khi nghĩ đến việc đối mặt với người chồng ngoại tình, tôi lại cảm thấy mình nên làm gì đó quyết liệt - Ảnh 1
Khác với vẻ thách thức trước đây, cô ta xin tôi hãy kéo chồng mình về. Ảnh minh họa: Internet

1 tuần trước, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Dù trước đó, tôi đã đoán anh có người khác nhưng chuyện này đến thật không dễ dàng gì. Chỉ 2 ngày sau, tôi đã nắm trong tay toàn bộ bằng chứng ngoại tình của chồng, đồng thời cũng có cả thông tin liên lạc của đối phương.

Lúc đầu, tôi chủ động nhắn tin cho cô ta. Cứ nghĩ cô ta sẽ biết khó mà lui, không ngờ lại lên giọng thách thức, còn bắt tôi phải ly hôn để cô ta trở thành bà chủ mới của ngôi nhà. Thật lòng mà nói, tôi không mặn mà với tài sản và tiền bạc. Vì thế, ngay ngày hôm sau, tôi in những bức ảnh bị chồng đánh của mình rồi gửi cho cô ta, kèm câu nói đồng ý nhường chồng.

Tưởng cô ta sẽ vui mừng, không ngờ sáng hôm sau khi chồng vừa đi làm, tôi ra mở cửa đã thấy bồ của chồng quỳ sụp trước nhà. Khác với vẻ thách thức trước đây, cô ta xin tôi hãy kéo chồng mình về. Nhưng tôi đâu dại như thế. Lần này, tôi sẽ làm bà mai để giúp họ đến với nhau, tôi sẽ mở mắt thật to để xem, rốt cuộc chuyện tình cảm này hạnh phúc được bao lâu. Mọi người chờ bài tiếp theo của tôi nhé!

Biết có người thứ 3, tôi lẳng lặng gửi một bức thư, sáng hôm sau đã thấy cô ấy quỳ sụp trước cửa

Biết có người thứ 3, tôi lẳng lặng gửi một bức thư, sáng hôm sau đã thấy cô ấy quỳ sụp trước cửa

Trước đây khi nghĩ đến việc đối mặt với người chồng ngoại tình, tôi lại cảm thấy mình nên làm gì đó quyết liệt, thậm chí là đánh ghen. Nhưng khi đã thực sự sống trong hoàn cảnh ấy mới hiểu được mọi người ạ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, Thần Tài 'cưng như trứng', 3 con giáp rước lộc về nhà, tiền bạc nhét đầy túi, sự nghiệp rộng đường thăng tiến

Sau ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, Thần Tài 'cưng như trứng', 3 con giáp rước lộc về nhà, tiền bạc nhét đầy túi, sự nghiệp rộng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Ô tô va chạm với xe máy rồi lao vào dải phân cách đâm vào đám đông khiến 5 người tử vong, tài xế bị dân vây đánh

Ô tô va chạm với xe máy rồi lao vào dải phân cách đâm vào đám đông khiến 5 người tử vong, tài xế bị dân vây đánh

Video 5 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 28/10/2025, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 28/10/2025, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Người lái xe sợ hãi khi chứng kiến cảnh con sư tử khổng lồ nhảy khỏi chiếc xe tải đang chạy và trốn thoát

Người lái xe sợ hãi khi chứng kiến cảnh con sư tử khổng lồ nhảy khỏi chiếc xe tải đang chạy và trốn thoát

Video 6 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Cãi vã với gia đình, người đàn ông nhảy sông tự tử nhưng lại bị mắc kẹt trong đám bèo tây

Cãi vã với gia đình, người đàn ông nhảy sông tự tử nhưng lại bị mắc kẹt trong đám bèo tây

Video 7 giờ 20 phút trước
Dương Tử tiếp tục được giao vai chính trong một dự án lớn của Tencent Video

Dương Tử tiếp tục được giao vai chính trong một dự án lớn của Tencent Video

Sao quốc tế 7 giờ 32 phút trước
Lưu Diệc Phi bị 'dìm dáng' khi dự sự kiện thời trang tại Los Angeles

Lưu Diệc Phi bị 'dìm dáng' khi dự sự kiện thời trang tại Los Angeles

Sao quốc tế 8 giờ 20 phút trước
Kinh ngạc khoảnh khắc rắn biển khổng lồ ngoi đầu lên khỏi mặt nước gây chú ý trên MXH

Kinh ngạc khoảnh khắc rắn biển khổng lồ ngoi đầu lên khỏi mặt nước gây chú ý trên MXH

Video 8 giờ 20 phút trước
Thấy chồng nhậu cùng phụ nữ khác, vợ mang dao rạch mặt tình địch

Thấy chồng nhậu cùng phụ nữ khác, vợ mang dao rạch mặt tình địch

Đời sống 8 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Được sếp chuyển 200 triệu sau khi có thai, gái trẻ vừa mừng vừa sợ khi nghe lời thú nhận 'chấn động' này

Được sếp chuyển 200 triệu sau khi có thai, gái trẻ vừa mừng vừa sợ khi nghe lời thú nhận 'chấn động' này

Bạn thân nhìn 'chằm chằm' chồng tôi khi vừa đến nhà, cô ấy còn lập ra kế hoạch 'không thể tin nổi' ngay sau đó

Bạn thân nhìn 'chằm chằm' chồng tôi khi vừa đến nhà, cô ấy còn lập ra kế hoạch 'không thể tin nổi' ngay sau đó

Chồng cho phép vợ ngoại tình, với điều kiện duy nhất là không được ly hôn anh

Chồng cho phép vợ ngoại tình, với điều kiện duy nhất là không được ly hôn anh

Mẹ chồng yêu thương mình bất thường, vợ trẻ 'điếng người' khi vén màn 'uẩn khúc' của sự tình

Mẹ chồng yêu thương mình bất thường, vợ trẻ 'điếng người' khi vén màn 'uẩn khúc' của sự tình

Lấy hết can đảm thú nhận 'bắt chồng đổ vỏ', tôi rụng rời khi anh quỳ xuống cảm ơn

Lấy hết can đảm thú nhận 'bắt chồng đổ vỏ', tôi rụng rời khi anh quỳ xuống cảm ơn

Cầm kết quả khám bệnh lo lắng chưa kịp nói với vợ, chồng 'chết đứng' khi cô ấy lại ném cho tờ giấy siêu âm

Cầm kết quả khám bệnh lo lắng chưa kịp nói với vợ, chồng 'chết đứng' khi cô ấy lại ném cho tờ giấy siêu âm