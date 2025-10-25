Sập móng nhà đang xây dựng, 2 cha con tử vong, 3 người bị thương

Đời sống 25/10/2025 20:36

Chiều 25/10, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận một vụ sập nhà nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã, khiến 2 người tử vong và 3 người khác bị thương nhẹ.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 25/10, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt móng nhà khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.

 

Cụ thể, khoảng 10h45 cùng ngày, gia đình 5 người của ông Y Ôi Ksơr (SN 1983, trú tại buôn Mang Ta, xã Yang Mao) đang ở trong nhà thì móng nhà hàng xóm bất ngờ sạt đổ.

Vụ tai nạn khiến ông Y Ôi Ksơr cùng con gái là cháu H'H (SN 2014) bị đất đá vùi lấp và tử vong. Những người còn lại may mắn chạy thoát nên chỉ bị thương nhẹ.

Sập móng nhà đang xây dựng, 2 cha con tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương  - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương có mặt để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, đồng thời đưa người bị thương đi cấp cứu.

Hiện UBND xã Yang Mao đã hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Nỗ lực tìm kiếm bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ở Phú Quốc

Nỗ lực tìm kiếm bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ở Phú Quốc

Ngày 25/10, một lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, lực lượng biên phòng ở khu vực Bãi Thơm cùng các ghe tàu ở khu vực Đá Chồng đang nỗ lực tìm kiếm bé trai 13 tuổi mất tích.

