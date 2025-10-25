Ngày 25/10, một lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, lực lượng biên phòng ở khu vực Bãi Thơm cùng các ghe tàu ở khu vực Đá Chồng đang nỗ lực tìm kiếm bé trai 13 tuổi mất tích.
- Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị sóng cuốn mất tích
- Cặp vợ chồng giống nhau đến mức bị nhầm là anh em sinh đôi
Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 25/10, một lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, lực lượng Biên phòng ở khu vực Bãi Thơm cùng các ghe tàu ở khu vực Đá Chồng đang nỗ lực tìm kiếm bé trai 13 tuổi nghi ngờ mất tích khi đi lặn biển.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 22.10, cháu N.M.T (13 tuổi, ngụ ở An Giang) cùng người thân đi lặn biển. Tàu đậu cách bờ khoảng 2km, khi chủ ghe cùng các thành viên trong đoàn lặn biển vừa lên tàu thì không thấy T ở đâu nên báo với lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm.
Người nhà cháu T cho biết, T vừa mới từ đất liền ra nhà người thân được nửa tháng nay thì xảy ra sự việc này. Gia đình đang mong ngóng tìm thấy T.
Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, ông Lê Dũng Sỹ - Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Xà Lực - cho biết, do sự việc cháu bé mất tích vào ban tối, cùng với thời tiết xấu nên khó khăn trong công tác tìm kiếm.
Lực lượng biên phòng cùng với lực lượng cảnh sát biển vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé bị mất tích.