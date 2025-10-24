Hành động bị ‘ăn chửi’ của anh sau khi vợ mất chưa đầy tháng ẩn chứa nỗi đau khiến ai cũng rưng rưng

Tâm sự 24/10/2025 03:00

Tầm 9 giờ hơn, đúng thật là có người phụ nữ lạ trong nhà của chị tôi. Tôi vừa xót xa vừa căm phẫn, lập tức vào xem người phụ nữ đó là ai.

Tôi chỉ có một chị gái, cả hai thân thiết yêu thương nhau từ nhỏ đến lớn. Bởi thế, những ngày này thấy cảnh gia đình chị mà tôi đau thắt ruột gan. Chị cũng chỉ mới làm mẹ được chưa tròn tháng, vậy mà đã vội ra đi không lời tạm biệt con. Trong nhà tôi chẳng ai nói được lời nào, bàng hoàng đến mức thinh lặng.

Chị tôi lấy chồng 2 năm mới sinh con, cuộc sống với chồng tôi thấy cũng rất hạnh phúc. Vì lúc nào hai người xuất hiện tôi cũng thấy anh rể rất chăm sóc, yêu thương chị tôi. Lúc biết vợ mất sớm, anh rể như người mất hồn suốt mấy ngày. Anh bơ vơ bên con nhỏ khát sữa khiến ai cũng chạnh lòng xót xa.

Vậy mà hôm nay, chưa tròn 1 tháng ngày chị tôi mất thì tôi đã nghe một tin động trời về anh rể. Người hàng xóm cạnh nhà chị tôi thì thầm kể với tôi rằng cứ tối đến là cô ấy lại thấy một người phụ nữ lạ trong nhà chị tôi. Tôi nghe tôi đã cảm thấy tức giận khôn cùng, tràn trề thất vọng về chồng của chị mình.

Tôi nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ việc này, nếu đúng thì tôi sẽ giành quyền nuôi cháu, không thể để con của chị gái ở với người cha như thế. Tôi quyết định thuê nhà trọ gần nhà anh rể để tối lén qua xem thế nào. 

Hành động bị ‘ăn chửi’ của anh sau khi vợ mất chưa đầy tháng ẩn chứa nỗi đau khiến ai cũng rưng rưng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tầm 9 giờ hơn, đúng thật là có người phụ nữ lạ trong nhà của chị tôi. Tôi vừa xót xa vừa căm phẫn, lập tức vào xem người phụ nữ đó là ai.

Anh rể vừa mở cửa là tôi chạy vội vào trong xem, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy ai. Anh rể thấy dáng vẻ dáo dác của tôi thì hỏi:

“Em tìm gì vậy?”.

“Anh là đàn ông kiểu gì mà vợ mất sớm chưa được một tháng đã dẫn người phụ nữ khác về? Anh nói thật đi, có phải lúc chị tôi sống anh cặp bồ bên ngoài không? Đâu? Người đàn bà đó đâu?”.

Anh rể tôi ban đầu tỏ vẻ kinh ngạc nhưng sau thì như hiểu ra điều gì rồi gật đầu, đi vào trong lấy ra một thứ trên tay. Hóa ra là một chiếc váy chị tôi hay mặc ở nhà và một bộ tóc giả. Anh ấy nói:

“Thằng nhóc nhà anh nhỏ vậy thôi mà bám hơi mẹ lắm. Anh cứ phải mặc bộ đồ của mẹ nó vào, đội tóc giả ra dáng mẹ nó thì nó mới chịu yên đi ngủ”.

Nghe anh nói thế mà tôi lại khóc thương gia đình của chị gái mình. Tôi thấy mình quá đáng khi mắng chửi anh vợ mất sớm chưa bao lâu đã làm chuyện xằng bậy. Chưa nguôi nỗi đau mất vợ, anh đã lâm vào cảnh gà trống nuôi con khổ cực. Tôi càng muốn giúp anh chăm sóc cháu nhiều hơn, cũng mong chị tôi sống khôn thác thiêng, phù trợ cho chồng con khỏe mạnh, ngày sau yên bình.

Chồng bị mắng té tát vì rước người lạ về nhà chỉ sau 3 tuần vợ mất, nhưng khi biết sự thật, tất cả đều phải bật khóc nức nở

Chồng bị mắng té tát vì rước người lạ về nhà chỉ sau 3 tuần vợ mất, nhưng khi biết sự thật, tất cả đều phải bật khóc nức nở

Tôi nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ việc này, nếu đúng thì tôi sẽ giành quyền nuôi cháu, không thể để con của chị gái ở với người cha như thế. Tôi quyết định thuê nhà trọ gần nhà anh rể để tối lén qua xem thế nào.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nợ chồng chất, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Nợ chồng chất, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tâm sự 54 phút trước
5 ngày liên tiếp (25/10-30/10/2025), 3 con giáp GIÀU SANG bất ngờ ập đến, xòe tay hứng tiền bạc tỷ, chỉ cần ngồi không cũng có tiền xài

5 ngày liên tiếp (25/10-30/10/2025), 3 con giáp GIÀU SANG bất ngờ ập đến, xòe tay hứng tiền bạc tỷ, chỉ cần ngồi không cũng có tiền xài

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Hành động bị ‘ăn chửi’ của anh sau khi vợ mất chưa đầy tháng ẩn chứa nỗi đau khiến ai cũng rưng rưng

Hành động bị ‘ăn chửi’ của anh sau khi vợ mất chưa đầy tháng ẩn chứa nỗi đau khiến ai cũng rưng rưng

Tâm sự 54 phút trước
Tử vi 2 ngày liên tiếp (24/10 và 25/10), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

Tử vi 2 ngày liên tiếp (24/10 và 25/10), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Từ nay đến giữa tháng 11 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy két, tình duyên rộng mở

Từ nay đến giữa tháng 11 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy két, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tôi tò mò hỏi vì sao chồng cũ chưa tái hôn, đáp án của anh khiến cô "sốc" đến mức đánh rơi đồ vật

Tôi tò mò hỏi vì sao chồng cũ chưa tái hôn, đáp án của anh khiến cô "sốc" đến mức đánh rơi đồ vật

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Đúng 4h ngày 24/10, 3 con giáp lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa, chẳng dám làm phiền

Đúng 4h ngày 24/10, 3 con giáp lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa, chẳng dám làm phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 12 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 12 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Người chồng ngó qua khe cửa và phát hiện vợ đang chăm chú nhìn vào một thứ... không ngờ tới

Người chồng ngó qua khe cửa và phát hiện vợ đang chăm chú nhìn vào một thứ... không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Cuối tuần này (24/10-26/10), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Cuối tuần này (24/10-26/10), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nợ chồng chất, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Nợ chồng chất, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tôi tò mò hỏi vì sao chồng cũ chưa tái hôn, đáp án của anh khiến cô "sốc" đến mức đánh rơi đồ vật

Tôi tò mò hỏi vì sao chồng cũ chưa tái hôn, đáp án của anh khiến cô "sốc" đến mức đánh rơi đồ vật

Người chồng ngó qua khe cửa và phát hiện vợ đang chăm chú nhìn vào một thứ... không ngờ tới

Người chồng ngó qua khe cửa và phát hiện vợ đang chăm chú nhìn vào một thứ... không ngờ tới

Mẹ chồng đòi lại vàng cưới để chia cho con gái, nàng dâu đáp lại một câu khiến bà im bặt

Mẹ chồng đòi lại vàng cưới để chia cho con gái, nàng dâu đáp lại một câu khiến bà im bặt

Rình mò đời sống riêng của con dâu, mẹ chồng sốc nặng đến 'câm nín' khi phát hiện sự thật gây bất ngờ

Rình mò đời sống riêng của con dâu, mẹ chồng sốc nặng đến 'câm nín' khi phát hiện sự thật gây bất ngờ

Bị nhà chồng phân biệt đối xử, đuổi ra thuê trọ, tôi 'uất nghẹn' khi vén màn nguyên nhân chia tài sản bất công

Bị nhà chồng phân biệt đối xử, đuổi ra thuê trọ, tôi 'uất nghẹn' khi vén màn nguyên nhân chia tài sản bất công