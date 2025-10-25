Nữ bệnh nhân nhập viện vì đau tai, bác sĩ gắp ra 5 con giòi sống

Ngày 24/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, các y, bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện vừa gắp 5 con giòi trong tai một nữ bệnh nhân.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, này 25/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, các y, bác sĩ khoa Tai - Mũi - Họng của bệnh viện này vừa thực hiện một ca can thiệp hy hữu, gắp thành công 5 con giòi đang sống, ngọ nguậy ra khỏi ống tai một nữ bệnh nhân.

 

Trước đó, một nữ bệnh nhân (48 tuổi, trú tại địa phương) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa kiểm tra trong tình trạng tai sưng to, liên tục chảy dịch kèm theo cơn đau dữ dội.

 

Trong quá trình thăm khám, các bác sĩ đã sử dụng thiết bị chuyên dụng soi vào ống tai và phát hiện nhiều vật thể màu trắng đang chuyển động bên trong. Sau khi hút sạch dịch, các bác sĩ đã gắp ra khỏi tai bệnh nhân 5 con giòi sống và xác một con côn trùng đã chết, nằm sát màng nhĩ.

Hình ảnh những còn giòi sống ngọ nguậy trong tai bệnh nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhiều khả năng trong lúc sinh hoạt, côn trùng đã chui vào tai, làm tổ và đẻ trứng, sau đó trứng nở thành giòi. Nếu không được phát hiện kịp thời, bệnh nhân có thể bị thủng màng nhĩ, gây biến chứng nguy hiểm.

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa khuyến cáo người dân nên giữ tai sạch và khô, đi khám ngay khi có dấu hiệu đau, ngứa hoặc chảy dịch bất thường.

Với trẻ nhỏ và người không thể tự vệ sinh, cần thường xuyên kiểm tra, làm sạch tai để phòng ngừa tình trạng tương tự.

