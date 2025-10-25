Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp sắp đổi vận trong những ngày cuối tháng 10, sự nghiệp dần đi vào quỹ đạo, may mắn tới cửa ầm ầm

Những ngày cuối tháng 10, tuổi Dần công danh sự nghiệp thuận lợi. Tuy nhiên con giáp này quá tự tin nên thành ra kiêu ngạo, dễ rơi vào cảnh tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp, một mình một chiến tuyến.

Con giáp này cần phải cân bằng lại cuộc sống của mình. Bản mệnh không thể sống với công việc cả đời. Hãy tìm thêm niềm vui và hạnh phúc cho mình. Có người để quan tâm và chăm sóc cũng là một hạnh phúc đó.

Trong ngày Kim khắc Mộc, đường tình duyên lại khá trắc trở. Người độc thân mải mê gây dựng sự nghiệp mà không hề quan tâm đến chuyện tình cảm. Người có đôi cần dành cho nửa kia sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn.

Con giáp tuổi Mão

Những ngày cuối tháng 10, nhờ Tam Hợp xuất hiện trong ngày này mà cảm xúc bỗng bùng cháy, đem đến cho bạn ngày khởi động đầy lãng mạn trong đời sống tình cảm. Thế thì hãy quan tâm nhiều hơn đến chính những cảm xúc, tâm tư của mình và khiến cho bản thân có một ngày đầy ý nghĩa nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, người tuổi Mão luôn luôn đề cao tính chính xác đến từng chi tiết một. Tuy nhiên ngày hôm nay, dưới sức ép của Thiên Quan bạn dễ vội và sai sót vì tốc độ lại đóng vai trò quan trọng hơn hẳn. Hãy nhanh nhẹn và hoạt bát hơn trong việc xử lý mọi vấn đề, nếu bạn muốn có một ngày đầu tuần thật hiệu quả nhé.

Con giáp tuổi Mùi

Những ngày cuối tháng 10, đường tài lộc của tuổi Mùi khá vượng, bản mệnh rất tỉnh táo và nhạy bén trước những thời cơ đến với mình nhờ vậy mà giành được lợi thế. Con giáp này biết rằng mọi chuyện không chỉ dựa vào may mắn mà phần lớn phụ thuộc vào thực lực nên luôn cố gắng không ngừng nghỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên cũng bởi vì tuổi Mùi quá mạnh mẽ mà đôi lúc trở nên cố chấp và cứng nhắc. Con giáp này quyết đoán là tốt nhưng nếu không biết tiết chế thì hay cho mình là nhất mà không chịu lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người khác dẫn đến mắc phải sai lầm không đáng có.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!