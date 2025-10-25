15 ngày tới (26/10-11/11), 3 con giáp lộc đỏ rực rỡ, gặp thời vượng phát, lắm tiền nhiều của, bỏ túi một khoản kếch xù

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân khủng hoảng vì công việc.

Công việc: Người tuổi Thân công danh đang chịu nhiều khủng hoảng, bạn làm việc chịu phải nhiều khó khăn.

Ngày này tuổi Thân tình cảm đang hướng đến sự dài lâu, thế nhưng đối phương lại chưa sẵn sàng cùng bạn tiến xa.

Tình cảm: Tìm kiếm được người chung đường, thế nhưng còn vướng phải nhiều khó khăn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, vượt qua giai đoạn khó khăn, tài chính tăng trưởng từng giai đoạn.

Sức khoẻ: Bạn luôn thích làm việc, thế nhưng lại chịu không ít áp lực khi làm việc.

Tuổi Mùi

Sao Thái Âm và Phúc Tinh xuất hiện, báo hiệu thời điểm người tuổi Mùi tích lũy được của cải, gặt hái thành quả xứng đáng. Với những ai làm nghề sáng tạo, nghệ thuật, thiết kế, giai đoạn này dễ có “bước đột phá” về ý tưởng, giúp danh tiếng lan tỏa.

Người làm kinh doanh, buôn bán cũng đón tin vui: đơn hàng tăng, đối tác mở rộng, lợi nhuận bội phần. Đây là thời điểm thích hợp để thu hồi vốn, cắt lỗ và tái đầu tư, bởi năng lượng tài lộc đang lên mạnh.

Tuy nhiên, tuổi Mùi nên chú ý giữ cân bằng. Khi may mắn đến, đừng chủ quan; hãy tỉnh táo, biết tiết chế chi tiêu và tránh khoe khoang quá mức, vì “hữu xạ tự nhiên hương”, phúc đến nhẹ nhàng mới bền lâu.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng tuổi Tuất có thể cảm thấy khó khăn về mặt cảm xúc, dễ xúc động và mất bình tĩnh hơn thường lệ. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ không phải đối mặt với những thử thách này một mình vì gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc, sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ, giúp bản mệnh vượt qua những thời điểm khó khăn một cách dễ dàng hơn.

Về mặt tài chính, tuổi Tuất có thể đối mặt với một vài vấn đề liên quan đến tiền bạc trong ngày hôm nay, gây ra áp lực với bản mệnh. Nếu cần, bản mệnh đừng ngần ngại nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh để cùng tìm ra giải pháp.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

