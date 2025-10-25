Vợ giấu chuyện đã từng có chồng, tôi nổi điên đòi ly hôn nhưng phản ứng của mẹ tôi khiến cả hai sững sờ

Tâm sự 25/10/2025 14:30

Sau khi nghe vợ kể hết chuyện của mình, tôi phần nào cảm thông cho cô ấy nhưng sự phẫn nộ trong lòng vẫn không thể nào nguôi ngoai. Vì chúng tôi cãi nhau hơi lớn tiếng nên bố mẹ phát hiện và nghe hết mọi sự tình.

Là đôi vợ chồng trẻ nên đêm động phòng là thời khắc mà chúng tôi rất mong đợi. Thế nhưng trong lúc ân ái, tôi ngỡ ngàng phát hiện vợ đã gian dối mình. Sau đó, cô ấy thú nhận từng kết hôn 2 năm trước. 

Biết chuyện này, đầu tôi như muốn nổ tung. Trong lúc mất bình tĩnh tôi đã dùng chân hất văng vợ xuống giường. Mặc dù biết chuyện trinh tiết thời này không quan trọng nhưng việc cô ấy đã kết hôn trước đó khiến tôi khó lòng chấp nhận.

Mới rạng sáng, tôi dọn hết quần áo của vợ, đuổi về nhà mẹ đẻ và bảo không muốn nhìn thấy mặt nữa. Thấy tôi nóng giận quá, cô ấy quyết định kể cặn kẽ mọi sự tình. Vào 2 năm trước, để trả món nợ gần 100 triệu của bố và có tiền chữa bệnh tai biến cho mẹ, cô ấy đã đồng ý lấy người đàn ông tuổi ngoài 60 tuổi làm chồng. 

Sống chung với nhau được 3 tháng, vì thói ghen tuông mù quáng, người đàn ông đó thường xuyên hành hạ, đánh đập, thậm chí ép cô ấy phải phục vụ ông ta liên tục. Không thể chịu nổi, cô ấy quyết định trốn về nhà mẹ đẻ và ly hôn.  

Vợ giấu chuyện đã từng có chồng, tôi nổi điên đòi ly hôn nhưng phản ứng của mẹ tôi khiến cả hai sững sờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nghe vợ kể hết chuyện của mình, tôi phần nào cảm thông cho cô ấy nhưng sự phẫn nộ trong lòng vẫn không thể nào nguôi ngoai. Vì chúng tôi cãi nhau hơi lớn tiếng nên bố mẹ phát hiện và nghe hết mọi sự tình. Lúc này, tôi cứ nghĩ mẹ sẽ đứng về phía tôi và đuổi vợ ra khỏi nhà. 

Thế nhưng, bà lại bênh vợ tôi và bảo: “Dù vợ con từng có một đời chồng nhưng nó là một cô gái đáng quý, hiếu thảo và ngoan ngoãn, dù gì đi nữa mẹ vẫn chấp nhận nó làm con dâu”. Nghe xong câu nói của mẹ, cảm xúc trong tôi lúc này rất xáo trộn. Tôi không biết mình có quá đáng không nhưng lúc này tôi chỉ muốn ly hôn với vợ…

Suy nghĩ trằn trọc nhiều đêm liền, tôi quyết định sẽ cho vợ một cơ hội để sửa sai và chấp nhận cô ấy là một người vợ danh chính ngôn thuận. Tôi nghĩ, tha thứ cũng chính là liều thuốc cứu vãn hôn nhân.

Đêm động phòng phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, đang đòi ly hôn thì sững sờ nghe câu nói 'lạnh lùng' của mẹ

Đêm động phòng phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, đang đòi ly hôn thì sững sờ nghe câu nói 'lạnh lùng' của mẹ

Sống chung với nhau được 3 tháng, vì thói ghen tuông mù quáng, người đàn ông đó thường xuyên hành hạ, đánh đập, thậm chí ép cô ấy phải phục vụ ông ta liên tục. Không thể chịu nổi, cô ấy quyết định trốn về nhà mẹ đẻ và ly hôn. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trong 2 ngày cuối tháng 10 (30/10 và 31/10), 3 con giáp được THẦN TÀI RÓT LỘC, phú quý giàu sang, bạc tiền dư dả, tình duyên mặn nồng

Trong 2 ngày cuối tháng 10 (30/10 và 31/10), 3 con giáp được THẦN TÀI RÓT LỘC, phú quý giàu sang, bạc tiền dư dả, tình duyên mặn nồng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Vừa đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi em quỳ rạp xuống và thú nhận sự thật chấn động.

Vừa đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi em quỳ rạp xuống và thú nhận sự thật chấn động.

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ấm ức khi biết nguyên nhân đằng sau

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ấm ức khi biết nguyên nhân đằng sau

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Vợ giấu chuyện đã từng có chồng, tôi nổi điên đòi ly hôn nhưng phản ứng của mẹ tôi khiến cả hai sững sờ

Vợ giấu chuyện đã từng có chồng, tôi nổi điên đòi ly hôn nhưng phản ứng của mẹ tôi khiến cả hai sững sờ

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Tưởng đời 'sang trang' khi cưới vợ trẻ đẹp, hành động gần ngày cưới của cô khiến tôi 'độn thổ' vì quá xấu hổ

Tưởng đời 'sang trang' khi cưới vợ trẻ đẹp, hành động gần ngày cưới của cô khiến tôi 'độn thổ' vì quá xấu hổ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Ăn cơm trước kẻng' bị cả nhà chồng phản đối, ngày sinh con, mẹ chồng buông một câu khiến tôi sốc

Ăn cơm trước kẻng' bị cả nhà chồng phản đối, ngày sinh con, mẹ chồng buông một câu khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Tử vi cuối năm 2025, 3 con giáp ẵm hết vận may, cập bến giàu sang, đi đến đâu cũng hốt vàng bạc, phú quý không tưởng

Tử vi cuối năm 2025, 3 con giáp ẵm hết vận may, cập bến giàu sang, đi đến đâu cũng hốt vàng bạc, phú quý không tưởng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tái hợp bất ngờ dẫn đến mang thai với chồng cũ, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Tái hợp bất ngờ dẫn đến mang thai với chồng cũ, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Ở nhà tỏ ra thân thiết, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Ở nhà tỏ ra thân thiết, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Bạn bè ghen tỵ khi tôi được chồng chiều chuộng, nhưng sự thật tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào tim

Bạn bè ghen tỵ khi tôi được chồng chiều chuộng, nhưng sự thật tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào tim

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Cuộc sống của "Chú lính chì” Thiện Nhân ra sao sau 19 năm bị bỏ rơi?

Cuộc sống của "Chú lính chì” Thiện Nhân ra sao sau 19 năm bị bỏ rơi?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hôn nhân thất bại vì 'lấy nhầm người', cô gái 'vỡ mộng' với những mong mỏi về hạnh phúc

Hôn nhân thất bại vì 'lấy nhầm người', cô gái 'vỡ mộng' với những mong mỏi về hạnh phúc

Đang chật vật xoay tiền trả nợ, mẹ chồng quay sang vay 20 triệu, biết được nguyên nhân cả hai 'ngã ngửa

Đang chật vật xoay tiền trả nợ, mẹ chồng quay sang vay 20 triệu, biết được nguyên nhân cả hai 'ngã ngửa

Vì một lần chồng đi công tác mà tôi phát hiện trên trần nhà giấu những thứ không ngờ

Vì một lần chồng đi công tác mà tôi phát hiện trên trần nhà giấu những thứ không ngờ

Vừa đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi em quỳ rạp xuống và thú nhận sự thật chấn động.

Vừa đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi em quỳ rạp xuống và thú nhận sự thật chấn động.

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ấm ức khi biết nguyên nhân đằng sau

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ấm ức khi biết nguyên nhân đằng sau

Tưởng đời 'sang trang' khi cưới vợ trẻ đẹp, hành động gần ngày cưới của cô khiến tôi 'độn thổ' vì quá xấu hổ

Tưởng đời 'sang trang' khi cưới vợ trẻ đẹp, hành động gần ngày cưới của cô khiến tôi 'độn thổ' vì quá xấu hổ