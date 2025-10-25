Vừa đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi em quỳ rạp xuống và thú nhận sự thật chấn động.

Tâm sự 25/10/2025 14:45

Vợ tôi ở nhà, vừa phải cơm nước chăm con, vừa phải quán xuyến việc gia đình. Vì thế ngày nào không đi công tác, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian cho vợ con.

Tôi đang chưa biết phải giải quyết chuyện nào. Gia đình đang êm ấm, bây giờ có nguy cơ nhà tan cửa nát khi vợ ngoại tình.

Vợ chồng tôi kết hôn 7 năm rồi. Khoảng thời gian này đủ để chúng tôi yêu thương và gắn bó nhau. Về phía mình, tôi biết bản thân không phải người đàn ông hoàn hảo, thế nhưng tôi chắc chắn, mình chưa bao giờ làm gì có lỗi với vợ. Đi làm được bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho cô ấy, cho dù tôi thiếu thốn, ăn mặc bình thường nhưng với vợ con, tôi chưa bao giờ tiếc một thứ gì.

Chỉ có một điều duy nhất, tôi là dân công trình. Thành ra một tháng chỉ ở nhà được chục ngày là cùng. Vợ tôi ở nhà, vừa phải cơm nước chăm con, vừa phải quán xuyến việc gia đình. Vì thế ngày nào không đi công tác, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian cho vợ con.

Đợt này tôi đi công tác ở tỉnh. Dự kiến là nửa tháng sẽ về, vậy mà công việc kéo dài đến hơn một tháng. Lâu ngày không gặp vợ, tôi muốn tặng cô ấy một món quà nên mới mua cho cô ấy đôi bông tai, bình thường vợ tôi rất thích đeo bông tai. Vì thế, tôi đoán cô ấy sẽ rất thích.  

Vừa đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi em quỳ rạp xuống và thú nhận sự thật chấn động. - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy chúng tôi vẫn bình thường. Cho đến khi cho các con đi ngủ xong, tôi mới lôi món quà tặng vợ. Điều khiến tôi bất ngờ là phản ứng của vợ tôi. Vừa thấy đôi bông tai, cô ấy giật thót rồi làm rơi xuống đất. Rồi vợ tôi quỳ rạp xuống khóc: "Anh biết chuyện này từ bao giờ?".

Linh tính có chuyện không đúng, tôi kéo vợ lên chất vấn. Chỉ qua vài câu hỏi gài, cô ấy đã nói tất cả. Rằng cô ấy đang ngoại tình với huấn luyện viên yoga của mình. Đôi bông tai mà tôi tặng vợ chính là đôi bông tai mà gã kia đã tặng vợ tôi, đó còn là tín vật tình yêu của họ.

Nghe đến đó, tai tôi như ù đi. Mấy ngày nay, vợ tôi luôn miệng nói sẽ không tái diễn. Nhưng làm sao tôi tin được đây? Công việc của tôi bắt buộc phải xa nhà, rồi đằng nào cô ấy cũng sẽ ngựa quen đường cũ. Có điều nghĩ đến hai con, tôi lại thấy khó xử. Mọi người cho tôi lời khuyên với.

Tái hợp bất ngờ dẫn đến mang thai với chồng cũ, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Tái hợp bất ngờ dẫn đến mang thai với chồng cũ, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Về phần chồng tôi, dù đã ly hôn, tôi vẫn thường xuyên nhìn thấy anh ấy trên mạng xã hội, dù không chủ động tìm kiếm hay liên lạc. Vậy mà dường như định mệnh xui khiến, tôi và chồng cũ gặp lại nhau trong một bữa tiệc của một người bạn từng rất thân thiết với chúng tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trong 2 ngày cuối tháng 10 (30/10 và 31/10), 3 con giáp được THẦN TÀI RÓT LỘC, phú quý giàu sang, bạc tiền dư dả, tình duyên mặn nồng

Trong 2 ngày cuối tháng 10 (30/10 và 31/10), 3 con giáp được THẦN TÀI RÓT LỘC, phú quý giàu sang, bạc tiền dư dả, tình duyên mặn nồng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Vừa đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi em quỳ rạp xuống và thú nhận sự thật chấn động.

Vừa đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi em quỳ rạp xuống và thú nhận sự thật chấn động.

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ấm ức khi biết nguyên nhân đằng sau

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ấm ức khi biết nguyên nhân đằng sau

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Vợ giấu chuyện đã từng có chồng, tôi nổi điên đòi ly hôn nhưng phản ứng của mẹ tôi khiến cả hai sững sờ

Vợ giấu chuyện đã từng có chồng, tôi nổi điên đòi ly hôn nhưng phản ứng của mẹ tôi khiến cả hai sững sờ

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Tưởng đời 'sang trang' khi cưới vợ trẻ đẹp, hành động gần ngày cưới của cô khiến tôi 'độn thổ' vì quá xấu hổ

Tưởng đời 'sang trang' khi cưới vợ trẻ đẹp, hành động gần ngày cưới của cô khiến tôi 'độn thổ' vì quá xấu hổ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Ăn cơm trước kẻng' bị cả nhà chồng phản đối, ngày sinh con, mẹ chồng buông một câu khiến tôi sốc

Ăn cơm trước kẻng' bị cả nhà chồng phản đối, ngày sinh con, mẹ chồng buông một câu khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Tử vi cuối năm 2025, 3 con giáp ẵm hết vận may, cập bến giàu sang, đi đến đâu cũng hốt vàng bạc, phú quý không tưởng

Tử vi cuối năm 2025, 3 con giáp ẵm hết vận may, cập bến giàu sang, đi đến đâu cũng hốt vàng bạc, phú quý không tưởng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tái hợp bất ngờ dẫn đến mang thai với chồng cũ, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Tái hợp bất ngờ dẫn đến mang thai với chồng cũ, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Ở nhà tỏ ra thân thiết, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Ở nhà tỏ ra thân thiết, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Bạn bè ghen tỵ khi tôi được chồng chiều chuộng, nhưng sự thật tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào tim

Bạn bè ghen tỵ khi tôi được chồng chiều chuộng, nhưng sự thật tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào tim

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Cuộc sống của "Chú lính chì” Thiện Nhân ra sao sau 19 năm bị bỏ rơi?

Cuộc sống của "Chú lính chì” Thiện Nhân ra sao sau 19 năm bị bỏ rơi?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Châm chọc vợ cũ vì chiếc xe cũ kỹ, lời đáp trả của cô ấy khiến tôi phải 'vác mặt sưng húp' bỏ chạy

Châm chọc vợ cũ vì chiếc xe cũ kỹ, lời đáp trả của cô ấy khiến tôi phải 'vác mặt sưng húp' bỏ chạy

Hôn nhân thất bại vì 'lấy nhầm người', cô gái 'vỡ mộng' với những mong mỏi về hạnh phúc

Hôn nhân thất bại vì 'lấy nhầm người', cô gái 'vỡ mộng' với những mong mỏi về hạnh phúc

Đang chật vật xoay tiền trả nợ, mẹ chồng quay sang vay 20 triệu, biết được nguyên nhân cả hai 'ngã ngửa

Đang chật vật xoay tiền trả nợ, mẹ chồng quay sang vay 20 triệu, biết được nguyên nhân cả hai 'ngã ngửa

Vì một lần chồng đi công tác mà tôi phát hiện trên trần nhà giấu những thứ không ngờ

Vì một lần chồng đi công tác mà tôi phát hiện trên trần nhà giấu những thứ không ngờ

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ấm ức khi biết nguyên nhân đằng sau

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ấm ức khi biết nguyên nhân đằng sau

Vợ giấu chuyện đã từng có chồng, tôi nổi điên đòi ly hôn nhưng phản ứng của mẹ tôi khiến cả hai sững sờ

Vợ giấu chuyện đã từng có chồng, tôi nổi điên đòi ly hôn nhưng phản ứng của mẹ tôi khiến cả hai sững sờ