Tâm linh - Tử vi 25/10/2025 15:00

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán lộc bất tận hưởng, làm ăn lãi to, giàu có đủ đường.

Tuổi Dậu 

Chính Tài bảo trợ, tuổi Dậu sẽ không cần phải lo lắng đến chuyện tiền bạc trong ngày này. Cát thần này sẽ mang đến tin vui bất ngờ khiến túi tiền của con giáp này sẽ đầy lên trông thấy. Đây là phần thưởng cho những nỗ lực bạn đã bỏ ra từ trước nên hãy cứ tận hưởng, đừng ngần ngại tự thưởng cho bản thân.

Mộc Kim xung khắc tác động cảnh báo đây không phải là một ngày may mắn trong chuyện tình cảm với người tuổi Dậu. Có vẻ như đây chưa phải là thời điểm để bạn bày tỏ lòng mình với người ấy. Các cặp đôi cũng vì hiểu lầm nối tiếp mà ngày càng lạnh nhạt hơn. Nếu không sớm hàn gắn thì sẽ là cơ hội có người thứ ba chen vào đó.

Trong 2 ngày cuối tháng 10 (30/10 và 31/10), 3 con giáp được THẦN TÀI RÓT LỘC, phú quý giàu sang, bạc tiền dư dả, tình duyên mặn nồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

Trong 2 ngày cuối tháng 10 (30/10 và 31/10), 3 con giáp được THẦN TÀI RÓT LỘC, phú quý giàu sang, bạc tiền dư dả, tình duyên mặn nồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Sau ngày này chính là quãng thời gian đáng nhớ của tuổi Mão, khi mà họ làm gì cũng thuận lợi, tuổi Mão bước vào giai đoạn phú quý rực rỡ. Nhờ vận quý nhân phù trợ con đường họ đi ngày càng sáng tỏ, mọi việc họ chạm tay đều dễ dàng sinh lời. Công việc ngày càng thuận  lợi, trơn tru, khởi sắc, những kế hoạch từng bị trì hoãn nay lại được tái khởi động với kết quả ngoài mong đợi.

Bất kể Mão làm công việc gì, ở vị trí nào cũng đều ghi dấu những thành tựu đáng nể. Đặc biệt người tuổi Mão kinh doanh, buôn bán sẽ thấy khách hàng tìm tới, doanh thu tăng nhanh, hợp đồng ký kết thuận lợi. Người làm công sở, làm nhà nước, hành chính, nghệ thuật…. cũng dễ được thưởng, tăng lương hoặc được cấp trên trọng dụng. Cát tinh chiếu mệnh giúp họ làm đâu thắng đó, tiền về ào ào như thác đổ. Nói chung chỉ cần họ khéo léo tận dụng tốt cơ hội, tuổi Mão sẽ sớm đạt đến đỉnh cao giàu sang, sống trong cảnh sung túc, an nhàn.

Trong 2 ngày cuối tháng 10 (30/10 và 31/10), 3 con giáp được THẦN TÀI RÓT LỘC, phú quý giàu sang, bạc tiền dư dả, tình duyên mặn nồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

