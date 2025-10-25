Đúng 12h ngày mai (Chủ nhật 26/9/2025), 3 con giáp sự nghiệp lên hương, vượng phát đủ đường, bội thu bạc tỷ, hứng lộc mỏi tay, cuộc sống dư dả

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn sự khó khăn trong cách làm việc không chia sẻ được với ai.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn thường nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người.

Ngày này tuổi Thìn hãy dành tự đồng cảm đến những người cần giúp đỡ, cần tránh đi sự căng thẳng giữa đôi bên.

Tình cảm: Tình cảm giữa cả hai có mối tình khó phai, luôn có nhiều hồi ức đẹp dành cho nhau.

Tài lộc: Tài chính lưu ý cách chi tiêu, đừng vội vàng chuyển khoản khi chưa rõ.

Sức khỏe: Cơ thể khá mệt mỏi, khi liên tục chịu áp lực từ gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, có ý chí và tinh thần không bao giờ chịu khuất phục. Dù gặp bao trắc trở, họ vẫn biết cách đứng dậy từ chính nơi mình từng vấp ngã. Từ nay, tuổi Dần bước vào vận may lớn, mọi chuyện đang bế tắc bỗng hanh thông bất ngờ.

Được sao Thiên Quý chiếu mệnh, tuổi Dần có cơ hội gặp quý nhân hoặc người sẵn sàng hỗ trợ trong công việc, tài chính. Nếu đang ấp ủ kế hoạch khởi nghiệp hoặc đầu tư, đây là thời điểm vàng để khởi động, bởi vận khí đang ủng hộ mạnh mẽ.

Về tiền tài, những ai từng hao hụt, chi vượt thu trong thời gian qua, nay sẽ thấy dòng tiền quay trở lại. Một khoản thưởng, hợp đồng mới hoặc sự trợ giúp đúng lúc sẽ giúp bản mệnh “thở phào nhẹ nhõm”, không còn áp lực nợ nần hay thiếu hụt.

Không chỉ tiền bạc, vận tình cảm của tuổi Dần cũng có tín hiệu sáng. Người độc thân dễ gặp “đối tượng hợp tần số” qua công việc hoặc hoạt động xã hội. Người có gia đình thì gỡ bỏ được hiểu lầm, tình cảm thêm gắn bó, cùng nhau hoạch định tương lai mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nhận định tuổi Ngọ sẽ có một ngày tài lộc vượng phát, tiền bạc dồi dào, vì thế bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tài chính.

Về công việc, hôm nay vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ khá thuận lợi. Các mối quan hệ hợp tác làm ăn tiến triển suôn sẻ nhờ có sự hỗ trợ của quý nhân. Những quyết định trong thời gian qua của bản mệnh đều đúng hướng, mang lại kết quả tích cực.

Trong tình cảm, gia đình của bản mệnh đang sống yên ổn và mọi hiểu lầm đều được giải quyết. Đây là thời điểm bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình để tăng cường sự gắn kết và tình yêu thương.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!