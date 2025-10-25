Tử vi cuối năm 2025, 3 con giáp ẵm hết vận may, cập bến giàu sang, đi đến đâu cũng hốt vàng bạc, phú quý không tưởng

Tương Hội che chở, tuổi Mão sẽ có một ngày này vô cùng suôn sẻ thuận lợi. Mọi việc dường như đều nằm trong bàn tay con giáp này. Chưa kể nếu có vấn đề phát sinh Mão cũng nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nhẹ nhàng đi qua mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

Lại thêm Chính Ấn trợ mệnh, bản mệnh được trao cơ hội để thể hiện tài năng. Cũng nhờ thế mà bạn nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ từ đồng nghiệp và cấp trên. Đây chính là lúc con đường thăng tiến của bạn băng băng tiến bước.

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuỏi Sửu là một trong những con giáp chăm chỉ, cần cù, bền bỉ trong công việc cũng như cuộc sống. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, bản mệnh chưa đạt được thành tích như mong muốn. Qua đêm nay, bản mệnh bước sang một thời kỳ mới với nguồn năng lượng dồi dào hơn. Đây là thời điểm họ đạt được sự chuyển mình ngoạn mục về tài lộc.

Người làm công việc hành chính, kế toán, giáo dục, nông nghiệp có cơ hội để tăng lương, được đề bạt lên vị trí mới hoặc nhận khoản tiền thưởng bất ngờ. Người làm kinh doanh, đặc biệt là làm bất động sản, các sản phẩm tiêu dùng có thể đón luồng khí vượng, kí các hợp đồng lớn, gặp đối tác tin cậy hoặc có dòng tiền đầu tư mới.

Tuổi Sửu cần chú ý, vận khí mạnh đồng nghĩa với áp lực lớn. Bản mệnh nếu quá bảo thủ hoặc cầu toàn là tự làm khó mình. Cần học cách linh hoạt và buông bỏ những thứ không cần thiết, tin tưởng hơn vào công sự để đạt được thành ích tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!