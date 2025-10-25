Tử vi cuối năm 2025, 3 con giáp ẵm hết vận may, cập bến giàu sang, đi đến đâu cũng hốt vàng bạc, phú quý không tưởng

Tâm linh - Tử vi 25/10/2025 14:00

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán tiền tài nở rộ, vận may đạt đỉnh, giàu có hơn người.

Tuổi Mão 

Tương Hội che chở, tuổi Mão sẽ có một ngày này vô cùng suôn sẻ thuận lợi. Mọi việc dường như đều nằm trong bàn tay con giáp này. Chưa kể nếu có vấn đề phát sinh Mão cũng nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nhẹ nhàng đi qua mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

Lại thêm Chính Ấn trợ mệnh, bản mệnh được trao cơ hội để thể hiện tài năng. Cũng nhờ thế mà bạn nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ từ đồng nghiệp và cấp trên. Đây chính là lúc con đường thăng tiến của bạn băng băng tiến bước.

Tử vi cuối năm 2025, 3 con giáp ẵm hết vận may, cập bến giàu sang, đi đến đâu cũng hốt vàng bạc, phú quý không tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Tử vi cuối năm 2025, 3 con giáp ẵm hết vận may, cập bến giàu sang, đi đến đâu cũng hốt vàng bạc, phú quý không tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tuỏi Sửu là một trong những con giáp chăm chỉ, cần cù, bền bỉ trong công việc cũng như cuộc sống. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, bản mệnh chưa đạt được thành tích như mong muốn. Qua đêm nay, bản mệnh bước sang một thời kỳ mới với nguồn năng lượng dồi dào hơn. Đây là thời điểm họ đạt được sự chuyển mình ngoạn mục về tài lộc. 

Người làm công việc hành chính, kế toán, giáo dục, nông nghiệp có cơ hội để tăng lương, được đề bạt lên vị trí mới hoặc nhận khoản tiền thưởng bất ngờ. Người làm kinh doanh, đặc biệt là làm bất động sản, các sản phẩm tiêu dùng có thể đón luồng khí vượng, kí các hợp đồng lớn, gặp đối tác tin cậy hoặc có dòng tiền đầu tư mới.

Tuổi Sửu cần chú ý, vận khí mạnh đồng nghĩa với áp lực lớn. Bản mệnh nếu quá bảo thủ hoặc cầu toàn là tự làm khó mình. Cần học cách linh hoạt và buông bỏ những thứ không cần thiết, tin tưởng hơn vào công sự để đạt được thành ích tốt nhất.

Tử vi cuối năm 2025, 3 con giáp ẵm hết vận may, cập bến giàu sang, đi đến đâu cũng hốt vàng bạc, phú quý không tưởng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trong 2 ngày cuối tháng 10 (30/10 và 31/10), 3 con giáp được THẦN TÀI RÓT LỘC, phú quý giàu sang, bạc tiền dư dả, tình duyên mặn nồng

Trong 2 ngày cuối tháng 10 (30/10 và 31/10), 3 con giáp được THẦN TÀI RÓT LỘC, phú quý giàu sang, bạc tiền dư dả, tình duyên mặn nồng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Vừa đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi em quỳ rạp xuống và thú nhận sự thật chấn động.

Vừa đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi em quỳ rạp xuống và thú nhận sự thật chấn động.

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ấm ức khi biết nguyên nhân đằng sau

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ấm ức khi biết nguyên nhân đằng sau

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Vợ giấu chuyện đã từng có chồng, tôi nổi điên đòi ly hôn nhưng phản ứng của mẹ tôi khiến cả hai sững sờ

Vợ giấu chuyện đã từng có chồng, tôi nổi điên đòi ly hôn nhưng phản ứng của mẹ tôi khiến cả hai sững sờ

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Tưởng đời 'sang trang' khi cưới vợ trẻ đẹp, hành động gần ngày cưới của cô khiến tôi 'độn thổ' vì quá xấu hổ

Tưởng đời 'sang trang' khi cưới vợ trẻ đẹp, hành động gần ngày cưới của cô khiến tôi 'độn thổ' vì quá xấu hổ

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Ăn cơm trước kẻng' bị cả nhà chồng phản đối, ngày sinh con, mẹ chồng buông một câu khiến tôi sốc

Ăn cơm trước kẻng' bị cả nhà chồng phản đối, ngày sinh con, mẹ chồng buông một câu khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Tử vi cuối năm 2025, 3 con giáp ẵm hết vận may, cập bến giàu sang, đi đến đâu cũng hốt vàng bạc, phú quý không tưởng

Tử vi cuối năm 2025, 3 con giáp ẵm hết vận may, cập bến giàu sang, đi đến đâu cũng hốt vàng bạc, phú quý không tưởng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Tái hợp bất ngờ dẫn đến mang thai với chồng cũ, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Tái hợp bất ngờ dẫn đến mang thai với chồng cũ, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Ở nhà tỏ ra thân thiết, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Ở nhà tỏ ra thân thiết, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Bạn bè ghen tỵ khi tôi được chồng chiều chuộng, nhưng sự thật tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào tim

Bạn bè ghen tỵ khi tôi được chồng chiều chuộng, nhưng sự thật tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào tim

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Cuộc sống của "Chú lính chì” Thiện Nhân ra sao sau 19 năm bị bỏ rơi?

Cuộc sống của "Chú lính chì” Thiện Nhân ra sao sau 19 năm bị bỏ rơi?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong ngày 1, 2, 3 tháng 11/2025, 3 con giáp phú quý đủ đường, đời vận sang trang mới, giàu có không ngừng tăng lên, bất ngờ mua nhà tậu xe

Trong ngày 1, 2, 3 tháng 11/2025, 3 con giáp phú quý đủ đường, đời vận sang trang mới, giàu có không ngừng tăng lên, bất ngờ mua nhà tậu xe

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp sau 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp sau 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường

Trong 2 ngày cuối tháng 10 (30/10 và 31/10), 3 con giáp được THẦN TÀI RÓT LỘC, phú quý giàu sang, bạc tiền dư dả, tình duyên mặn nồng

Trong 2 ngày cuối tháng 10 (30/10 và 31/10), 3 con giáp được THẦN TÀI RÓT LỘC, phú quý giàu sang, bạc tiền dư dả, tình duyên mặn nồng

Trong 3 ngày liên tiếp 1-3/11/2025, 3 con giáp có quý nhân kề cạnh, cát tinh vây quanh, thuận lợi trăm bề, sớm đổi vận thành đại gia

Trong 3 ngày liên tiếp 1-3/11/2025, 3 con giáp có quý nhân kề cạnh, cát tinh vây quanh, thuận lợi trăm bề, sớm đổi vận thành đại gia

Từ đây đến cuối năm 2025: 3 con giáp giàu có vang vọng, phú quý đủ đường, tiền bạc liên miên, tài lộc viên mãn

Từ đây đến cuối năm 2025: 3 con giáp giàu có vang vọng, phú quý đủ đường, tiền bạc liên miên, tài lộc viên mãn

15 ngày tới (26/10-11/11), 3 con giáp lộc đỏ rực rỡ, gặp thời vượng phát, lắm tiền nhiều của, bỏ túi một khoản kếch xù

15 ngày tới (26/10-11/11), 3 con giáp lộc đỏ rực rỡ, gặp thời vượng phát, lắm tiền nhiều của, bỏ túi một khoản kếch xù