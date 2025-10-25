Cảnh tượng thú vị, hàng triệu con cua đỏ tràn ra đường trong cuộc di cư khỏi hang để tìm bạn tình

Một trong những cuộc di cư lớn nhất của động vật trên hành tinh là cuộc di cư của loài cua đỏ ở vùng lãnh thổ xa xôi của Úc. Một người đàn ông trên đảo Christmas đã phải cẩn thận khi đi bộ để quay cảnh di cư của loài động vật này vào hôm 23/10.

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

