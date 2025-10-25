Vào tháng 10, 11: 3 con giáp phất lên chạm đỉnh, tiền tài vô kể, an yên hưởng lạc, sống đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 25/10/2025 17:00

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau làm một hưởng mười, thảnh thơi đếm tiền.

Tuổi Sửu 

Ảnh hưởng của cục diện xấu trong ngày này khiến tuổi Sửu phải đối mặt với nhiều vấn đề rắc rối. Mỗi khi cần ra quyết định, bạn thường gặp phải sự phản đối hoặc thiếu ủng hộ từ những người xung quanh, khiến tâm trạng bị ảnh hưởng.

Về tình cảm, tuổi Sửu và người yêu dễ xảy ra bất đồng, thiếu kiềm chế khi tranh luận. Những lời nói trong lúc nóng giận có thể gây tổn thương sâu sắc cho đối phương. Hãy học cách lắng nghe và nhường nhịn để duy trì hòa khí giữa hai người.

Vào tháng 10, 11: 3 con giáp phất lên chạm đỉnh, tiền tài vô kể, an yên hưởng lạc, sống đời sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Vào tháng 10, 11: 3 con giáp phất lên chạm đỉnh, tiền tài vô kể, an yên hưởng lạc, sống đời sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi là con giáp nhẹ nhàng, khéo léo, mềm mỏng, rất biết cách giao tiếp. Từ nay đến cuối tháng, tuổi Mùi đón vận khí dồi dào, phúc tinh Tài Lộc, cát tinh soi sáng, quý nhân xuất hiện giúp họ gặp nhiều may mắn trong tiền bạc. Người làm kinh doanh buôn bán phát đạt, khách hàng tìm tới, đơn hàng liên tục, lợi nhuận tăng vượt mong đợi. Người làm công sở thì được cấp trên ghi nhận, khẳng định năng lực của mình, có cơ hội tăng lương, thưởng lớn.

Không chỉ tài chính dồi dào, chuyện tình cảm của tuổi Mùi cũng vô cùng viên mãn. Người độc thân dễ gặp được người khiến trái tim rung động, tính chuyện lâu dài, còn các cặp đôi thì thêm thấu hiểu và gắn bó. Nhờ vận đào hoa hòa quyện cùng tài lộc, tuổi Mùi trong giai đoạn này chẳng khác gì đang bước trên “con đường trải đầy vàng bạc”, vừa giàu có vừa viên mãn về tình cảm.

Vào tháng 10, 11: 3 con giáp phất lên chạm đỉnh, tiền tài vô kể, an yên hưởng lạc, sống đời sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

