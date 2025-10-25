Xe ben mất lái, đâm trúng nhiều phương tiện ở giữa ngã tư mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường

Vụ tai nạn xảy ra tại Klang, một thành phố thuộc bang Selangor, Malaysia vào sáng ngày 21/10. Clip ghi lại từ camera hành trình cho thấy, khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, một xe chở rác và một số xe khác bắt đầu di chuyển về phía trước. Một lát sau, chiếc xe ben được nhìn thấy lao tới từ bên trái với tốc độ cao trước khi đâm vào các phương tiện khác.
Theo Phụ nữ sức khỏe

