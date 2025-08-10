Sau ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, nghênh đón Lộc trời, 3 con giáp vàng bạc phủ đầy nhà, vận trình rực rỡ, sống trong nhung lụa tiền tài

Tâm linh - Tử vi 10/08/2025 20:50

3 con giáp vàng bạc phủ đầy nhà, vận trình rực rỡ, sống trong nhung lụa tiền tài.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự. Đồng thời, bạn cũng sẽ được quý nhân chiếu cố, được tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập. Trong công việc, con giáp may mắn này khá nhiệt tình giúp đỡ người khác. Cấp trên đánh giá cao năng lực nên bản mệnh rất được trọng dụng. Đây là cơ hội để tuổi Sửu tiến thân xa hơn trên con đường sự nghiệp.

Chuyện tình cảm bạn khá sáng suốt. Bình thường có thể điều này không tốt lắm nhưng sau ngày mai, khi những suy nghĩ về quá khứ có thể khiến bạn lung lay thì đây là điều rất tốt. Bạn biết đâu là hạnh phúc mình cần nắm giữ và không để những thứ đã qua ảnh hưởng đến hiện tại.

Sau ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, nghênh đón Lộc trời, 3 con giáp vàng bạc phủ đầy nhà, vận trình rực rỡ, sống trong nhung lụa tiền tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tình hình tài chính của người tuổi Sửu cũng vô cùng thuận lợi nhờ cát khí đang hưng vượng. Đặc biệt, những người làm việc liên quan đến nghệ thuật sáng tạo hoặc kinh doanh buôn bán sẽ được lợi hơn cả. Con giáp này có nguồn cảm hứng dồi dào cho nên những kế hoạch mà bản mệnh thực hiện đều mang lại kết quả tích cực.

Về phương diện tình cảm, bản mệnh có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hằng ngày, san sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, nhờ thế cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

Sau ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, nghênh đón Lộc trời, 3 con giáp vàng bạc phủ đầy nhà, vận trình rực rỡ, sống trong nhung lụa tiền tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong thời gian này, công danh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Ngọ càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì tuổi Ngọ sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai. Đây cũng là một ngày rất thích hợp để ký kết hợp đồng.

Con giáp này cũng rất dễ gặp được đối tác có cùng chí hướng với mình. Bạn biết rõ rằng để có được hạnh phúc hiện tại không hề dễ dàng, cả hai đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể nắm tay nhau cùng vượt qua những sóng gió trước đó nên càng thêm trân trọng đối phương.

Sau ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, nghênh đón Lộc trời, 3 con giáp vàng bạc phủ đầy nhà, vận trình rực rỡ, sống trong nhung lụa tiền tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ bị đánh trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở Hà Nội: Nạn nhân hiện tinh thần hoảng loạn, cơ thể mệt mỏi

Người phụ nữ bị đánh trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở Hà Nội: Nạn nhân hiện tinh thần hoảng loạn, cơ thể mệt mỏi

Đời sống 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, nghênh đón Lộc trời, 3 con giáp vàng bạc phủ đầy nhà, vận trình rực rỡ, sống trong nhung lụa tiền tài

Sau ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, nghênh đón Lộc trời, 3 con giáp vàng bạc phủ đầy nhà, vận trình rực rỡ, sống trong nhung lụa tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Cứu 5 du khách bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nước khi tắm biển ở Ninh Bình

Cứu 5 du khách bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nước khi tắm biển ở Ninh Bình

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Clip: Nam thanh niên xăm trổ đánh cô gái tại chung cư ở Hà Nội gây bức xúc trên mạng xã hội

Clip: Nam thanh niên xăm trổ đánh cô gái tại chung cư ở Hà Nội gây bức xúc trên mạng xã hội

Video 2 giờ 20 phút trước
Nóng: Tạm giữ hình sự thanh niên xăm trổ hành hung cô gái tại chung cư ở Hà Nội

Nóng: Tạm giữ hình sự thanh niên xăm trổ hành hung cô gái tại chung cư ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/9/2025, Thần Tài 'dúi lộc vào tay', quý nhân trao cơ hội, 3 con giáp sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', tiền về căng chặt túi

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/9/2025, Thần Tài 'dúi lộc vào tay', quý nhân trao cơ hội, 3 con giáp sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', tiền về căng chặt túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
TP.HCM: Khống chế người đàn ông có biểu hiện bất thường cầm dao chạy trên đường

TP.HCM: Khống chế người đàn ông có biểu hiện bất thường cầm dao chạy trên đường

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Dương Dương chấn thương nặng, phải phẫu thuật sau khi quay phim Phàm nhân tu tiên

Dương Dương chấn thương nặng, phải phẫu thuật sau khi quay phim Phàm nhân tu tiên

Sao quốc tế 4 giờ 22 phút trước
Xe buýt đang di chuyển trên đường bất ngờ bị cây cổ thụ lớn đè trúng khiến 5 người tử vong thương tâm

Xe buýt đang di chuyển trên đường bất ngờ bị cây cổ thụ lớn đè trúng khiến 5 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 33 phút trước
Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Video 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/9/2025, Thần Tài 'dúi lộc vào tay', quý nhân trao cơ hội, 3 con giáp sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', tiền về căng chặt túi

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/9/2025, Thần Tài 'dúi lộc vào tay', quý nhân trao cơ hội, 3 con giáp sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', tiền về căng chặt túi

Chúc mừng 3 con giáp gặp vận may lớn, một bước thành đại gia nức tiếng, gặp hung hóa cát, tình duyên thắm đượm, làm ăn phát đạt trong 24h tới

Chúc mừng 3 con giáp gặp vận may lớn, một bước thành đại gia nức tiếng, gặp hung hóa cát, tình duyên thắm đượm, làm ăn phát đạt trong 24h tới

Chính thức bước qua ngày 18/6 âm lịch, 3 con giáp có sự nghiệp sải cánh bay cao, tiền nhiều vô số kể, điềm lành gõ cửa liên tục, tiền tài rủng rỉnh

Chính thức bước qua ngày 18/6 âm lịch, 3 con giáp có sự nghiệp sải cánh bay cao, tiền nhiều vô số kể, điềm lành gõ cửa liên tục, tiền tài rủng rỉnh

TÀI LỘC của 3 con giáp rực sáng trong 10 ngày tới (20/8/2025), Phúc Lộc song toàn, vận may tăng vọt, công danh thăng tiến, TIỀN TÀI đầy túi

TÀI LỘC của 3 con giáp rực sáng trong 10 ngày tới (20/8/2025), Phúc Lộc song toàn, vận may tăng vọt, công danh thăng tiến, TIỀN TÀI đầy túi

Chúc mừng 3 con giáp ăn LỘC bề trên ban phát liên tiếp 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/8), dễ dàng chạm đến thành công, tài vận HƯNG THỊNH rực rỡ, tình duyên tuyệt vời

Chúc mừng 3 con giáp ăn LỘC bề trên ban phát liên tiếp 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/8), dễ dàng chạm đến thành công, tài vận HƯNG THỊNH rực rỡ, tình duyên tuyệt vời

Đúng ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi

Đúng ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi