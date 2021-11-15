H'Hen Niê bắt tay hợp tác với Thùy Dương, ừ thì Lương Thùy Linh im ỉm trả thù bằng cách 'giật' luôn 'át chủ bài' của H'Hen ở 'phút thứ 89'

Tin tức giải trí 15/11/2021 15:12

Mém té ghế phút cuối khi Lương Thùy Linh giơ bảng cướp nhưng H’Hen cũng có làm được gì đâu? Đây là kết quả "phục thù" của Lương Thùy Linh khi chứng kiến 2 đàn chị bắt tay hợp tác cùng nhau.

Tối ngày 14/11, Tập 2 “The Next Face Vietnam 2021” đã chính thức được lên sóng trên Facebook Watch thông qua Fanpage chính thức của chương trình với những tình tiết đầy hấp dẫn, lôi cuốn xoay quanh cuộc đua nước rút của Top 20 thí sinh nhằm giành tấm vé vào đội hình chính thức của 3 mentors quyền lực. Bên cạnh những thử thách tại chỗ đầy bất ngờ dành cho thí sinh, tập 2 của “The Next Face Vietnam 2021” còn “chiêu đãi" khán giả bằng những chiêu bài lôi kéo thí sinh vô cùng kịch tính và quyết liệt đến từ Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh, và Topmodel TyhD Thùy Dương.

Ngay sau khi được chính thức lên sóng trên Facebook Watch thông qua Facebook Fanpage chính thức vào 20:00 tối Chủ nhật hàng tuần, “The Next Face Vietnam 2021” đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Mặc dù chỉ mới lên sóng nhưng thông qua công cụ bình chọn Messenger Bot do Facebook lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam, rất nhiều cái tên đã được khán giả dự đoán sẽ trở thành Quán quân The Next Face Vietnam. Nếu ở tập đầu tiên là cuộc cạnh tranh giữa những thí sinh để trở thành một trong 20 thí sinh xuất sắc nhất bước vào Vòng Chọn đội, thì trong tập 2 vừa được lên sóng tối 14/11/2021 lại là ‘cuộc chiến’ đầy căng thẳng và kịch tính giữa 3 vị Huấn luyện viên (mentors) nhằm giành được thí sinh tốt nhất về đội của mình.

H'Hen Niê bắt tay hợp tác với Thùy Dương, ừ thì Lương Thùy Linh im ỉm trả thù bằng cách 'giật' luôn 'át chủ bài' của H'Hen ở 'phút thứ 89' - Ảnh 1

Trước khi chính thức bước vào phần Chọn đội trực tiếp, chương trình tiếp tục có một cuộc ‘sàng lọc’ nhẹ Top 20 với những thử thách tại chỗ đầy bất ngờ. Là một cuộc thi tìm kiếm người mẫu thế hệ 4.0, đặc biệt đánh mạnh vào kỹ năng xây dựng hình ảnh và sức ảnh hưởng đối với cộng đồng mạng xã hội. Với những người mẫu sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, thì tấm ảnh avatar (hình đại diện) đóng vai trò quan trọng, là ‘cửa sổ’ giao tiếp đầu tiên của họ với công chúng. Vì thế, không khó hiểu khi thử thách đầu tiên mà chương trình đặt ra cho Top 20 chính là việc yêu cầu thí sinh phải tìm cách tự thay đổi diện mạo trong vòng 30 phút sao cho thật thu hút để có thể chụp được bức hình avatar ấn tượng nhất.

Chưa dừng lại tại đó, The Next Face Vietnam tiếp tục ‘làm khó’ thí sinh với thử thách quay video ngắn giới thiệu bản thân và kêu gọi khán giả ủng hộ, theo dõi chương trình với chủ đề “Who you are”. Sau thử thách này, 5 thí sinh gồm Lê Thị Quỳnh Như, Phạm Thị Xuân Như, Cathy Võ, Quyên Qui, Nguyễn Thị Thanh Tâm đã phải nói lời chia tay đầy tiếc nuối với chương trình. 15 thí sinh còn lại chính thức bước vào phần Chọn đội trực tiếp cùng 3 mentors gồm Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Topmodel TyhD, cùng Host Nam Trung.

Bước vào vòng Pick-team, 15 thí sinh sẽ phải dùng hết những thế mạnh thuyết phục của mình nhằm gây ấn tượng trước 3 Mentor để họ giơ bảng “Like” (chọn) vào đội của mình. Mỗi đội sẽ chỉ có tối đa 4 thành viên, điều đó đồng nghĩa với việc 3 thí sinh sẽ phải ra về nếu không được bất kì mentor nào lựa chọn. Điểm gay cấn ở vòng thí này đó chính là sự xuất hiện của quyền “cướp” thí sinh khiến màn tranh giành của Bộ ba mentor trở nên gay cấn và sôi nổi hơn bao giờ hết. Mỗi HLV được duy nhất 1 lần cướp thí sinh bằng cách giơ bảng “cướp” lên bất kỳ lúc nào trong lúc giành thí sinh, nếu có 2 HLV giơ bảng cùng một lúc thì quyền cướp biến mất và thí sinh có quyền được chọn về đội mình mong muốn.

H'Hen Niê bắt tay hợp tác với Thùy Dương, ừ thì Lương Thùy Linh im ỉm trả thù bằng cách 'giật' luôn 'át chủ bài' của H'Hen ở 'phút thứ 89' - Ảnh 2
Thí sinh người Ê-đê H’Vi Ktla
 

Là Mentor trẻ tuổi nhất, cứ ngỡ Mentor Lương Thùy Linh sẽ ‘e dè’ trước hai đàn chị dày dặn kinh nghiệm. Thế nhưng, có thể thấy nàng hậu GenZ lại là người gây bất ngờ nhất trong tập 2, khi liên tục chơi “hệ chiến thuật” với những ‘nước cờ’ xuất sắc. Bằng những lập luận sắc bén, Lương Thùy Linh đã sử dụng quyền cướp thí sinh duy nhất của mình để “cướp trắng’ từ tay Hoa hậu H’Hen Niê thí sinh H’Vi Ktla - đồng hương Ê - đê của H’Hen và được đồn đoán là “át chủ bài” của cuộc thi năm nay, khiến cả trường quay vô cùng ‘sững sờ’. Hành động này của Lương Thùy Linh khiến H’Hen Niê xay xẩm mặt mày muốn...té ghế bởi trong đầu H’Hen Niê đã nghĩ chắc chắn là sẽ có H’Vi trong tay vì không ai khác hợp hơn cô làm mentor cho cô bé người Ê-đê này. Tuy nhiên “Linh ngày xưa khác rồi”, nàng Hậu cho biết mình đã “chuẩn bị sẵn cho giờ phút này từ lâu”.

H'Hen Niê bắt tay hợp tác với Thùy Dương, ừ thì Lương Thùy Linh im ỉm trả thù bằng cách 'giật' luôn 'át chủ bài' của H'Hen ở 'phút thứ 89' - Ảnh 3
Này thì 2 chị dám bắt tay với nhau
H'Hen Niê bắt tay hợp tác với Thùy Dương, ừ thì Lương Thùy Linh im ỉm trả thù bằng cách 'giật' luôn 'át chủ bài' của H'Hen ở 'phút thứ 89' - Ảnh 4
Em chỉ im lặng cười trừ thôi
H'Hen Niê bắt tay hợp tác với Thùy Dương, ừ thì Lương Thùy Linh im ỉm trả thù bằng cách 'giật' luôn 'át chủ bài' của H'Hen ở 'phút thứ 89' - Ảnh 5
2 chị chứ bắt tay tiếp đi, còn thí sinh thì cứ để em lo
 
H'Hen Niê bắt tay hợp tác với Thùy Dương, ừ thì Lương Thùy Linh im ỉm trả thù bằng cách 'giật' luôn 'át chủ bài' của H'Hen ở 'phút thứ 89' - Ảnh 6
Pha "cướp người" thành công của Lương Thùy Linh phút thứ 89 của trận đấu
 

H'Hen Niê bắt tay hợp tác với Thùy Dương, ừ thì Lương Thùy Linh im ỉm trả thù bằng cách 'giật' luôn 'át chủ bài' của H'Hen ở 'phút thứ 89' - Ảnh 7H'Hen Niê bắt tay hợp tác với Thùy Dương, ừ thì Lương Thùy Linh im ỉm trả thù bằng cách 'giật' luôn 'át chủ bài' của H'Hen ở 'phút thứ 89' - Ảnh 8

H'Hen Niê bắt tay hợp tác với Thùy Dương, ừ thì Lương Thùy Linh im ỉm trả thù bằng cách 'giật' luôn 'át chủ bài' của H'Hen ở 'phút thứ 89' - Ảnh 9
Đội hình của 3 team cho vòng loại tiếp theo

Ảnh: BTC

‘Chảnh’ tầm cỡ như Thùy Dương, ‘chặt chém’ tay đôi với Lương Thùy Linh mà không thèm nhìn vào mặt đối thủ, coi H’Hen Niê như tàng hình

‘Chảnh’ tầm cỡ như Thùy Dương, ‘chặt chém’ tay đôi với Lương Thùy Linh mà không thèm nhìn vào mặt đối thủ, coi H’Hen Niê như tàng hình

Màn “khẩu chiến” giành giật thí sinh Thế Duy của Lương Thùy Linh và Thùy Dương khiến người xem “hơi bị mệt tim” còn H’Hen Niê cứ như là “tàng hình”

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Từ khóa:   H'Hen Niê Lương Thùy Linh The Next face Vietnam 2021

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