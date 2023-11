Tối ngày 14/11, Tập 2 “The Next Face Vietnam 2021” đã chính thức được lên sóng trên Facebook Watch thông qua Fanpage chính thức của chương trình với những tình tiết đầy hấp dẫn, lôi cuốn xoay quanh cuộc đua nước rút của Top 20 thí sinh nhằm giành tấm vé vào đội hình chính thức của 3 mentors quyền lực. Bên cạnh những thử thách tại chỗ đầy bất ngờ dành cho thí sinh, tập 2 của “The Next Face Vietnam 2021” còn “chiêu đãi" khán giả bằng những chiêu bài lôi kéo thí sinh vô cùng kịch tính và quyết liệt đến từ Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh, và Topmodel TyhD Thùy Dương.

Ngay sau khi được chính thức lên sóng trên Facebook Watch thông qua Facebook Fanpage chính thức vào 20:00 tối Chủ nhật hàng tuần, “The Next Face Vietnam 2021” đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Mặc dù chỉ mới lên sóng nhưng thông qua công cụ bình chọn Messenger Bot do Facebook lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam, rất nhiều cái tên đã được khán giả dự đoán sẽ trở thành Quán quân The Next Face Vietnam. Nếu ở tập đầu tiên là cuộc cạnh tranh giữa những thí sinh để trở thành một trong 20 thí sinh xuất sắc nhất bước vào Vòng Chọn đội, thì trong tập 2 vừa được lên sóng tối 14/11/2021 lại là ‘cuộc chiến’ đầy căng thẳng và kịch tính giữa 3 vị Huấn luyện viên (mentors) nhằm giành được thí sinh tốt nhất về đội của mình.