Chơi gần hết cái chương trình, Trường Giang mới có được chiến thắng đầu tiên ở “Running Man”

Tin tức giải trí 15/11/2021 15:47

Tập 9 “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” vừa phát sóng tối qua đã mang đến cho khán giả rất nhiều tiếng cười với nhiều tình tiết hài hước đến từ phía dàn Cast. Bên cạnh đó, hành tung của vị khách bí ẩn đang là chủ đề được nhiều người quan tâm và suy đoán.

Trong trận chiến Xé bảng tên giành đá nâng cấp, Trường Giang đã có một cú lội ngược dòng ấn tượng mang về chiến thắng đầu tiên. Bằng sự nhanh nhẹn và thủ đoạn của mình, anh già dễ dàng loại Karik khi chàng Rapper còn đang mải mê tập trung làm nhiệm vụ. Đòn xé lén của Trường Giang khiến Karik ngỡ ngàng, không thể tin nổi vào sự thật, đồng thời cũng vô cùng tổn thương khi bị lừa dối.  

Chơi gần hết cái chương trình, Trường Giang mới có được chiến thắng đầu tiên ở “Running Man” - Ảnh 1

Mặc dù được xem là đội vừa già vừa xui nhưng Trường Giang và Ngô Kiến Huy lại phối hợp rất ăn ý trong công chuyện “lừa dối” đối thủ. Thường xuyên đóng vai nạn nhân bị phản bội, đề nghị kết liên minh và gián tiếp gây mâu thuẫn, đội Xanh Dương đã lần lượt hạ gục từng thành viên. Thiên thời địa lợi nhân hòa cùng sụ xả thân hỗ trợ của Thỏ Đen, anh già Trường Giang đã thẳng tay xé được bảng tên của Liên Bỉnh Phát và trở thành người chiến thắng. Trường Giang cũng là thành viên sở hữu nhiều đá nâng cấp nhất sau phần thi này. 

Chơi gần hết cái chương trình, Trường Giang mới có được chiến thắng đầu tiên ở “Running Man” - Ảnh 2Chơi gần hết cái chương trình, Trường Giang mới có được chiến thắng đầu tiên ở “Running Man” - Ảnh 3

Ở một diễn biến khác, sau nhiều lần bị phản bội, Liên Bỉnh Phát đã quyết định thay đổi, không còn ngây thơ và chính trực như xưa. Lợi dụng thời cơ Voi Biển đang đôi co với anh già, bé Bỉnh nhẹ nhàng đi từ phía sau và… xé nhẹ bảng tên của “kẻ mạnh”. Hành động này khiến cho Trương Thế Vinh sững sờ chỉ kịp thốt ra một câu: “Phát?!!”. Theo lời Voi Biển: “Mầm Non Giải Trí giờ đã thành cây đa cây đề, biết phản bội rồi, thật không ngờ!”. Trước đó, mặc dù đã định sẽ không đụng tới Lan Ngọc nhưng chính tay Liên Bỉnh Phát cũng loại thẳng, đưa người bạn cơ hội của mình vào phòng giam. Bên cạnh đó, nhờ vào bàn tay xé lén của Bé Bỉnh, Trường Giang đã thoát nạn trong gang tấc.  

Chơi gần hết cái chương trình, Trường Giang mới có được chiến thắng đầu tiên ở “Running Man” - Ảnh 4

Về phía các thành viên khác, Jun Phạm cũng đau đớn không kém khi bị mải mê làm nhiệm vụ rồi bị Voi Biển xé. Ngô Kiến Huy mải miết với công cuộc tẩu thoát, cuối cùng hết đường lui, anh chàng nghĩ ra cách… nhảy xuống nước và bị xé trong vòng 1 nốt nhạc.  

Với đặc quyển được ăn trộm đá nâng cấp, dàn Cast đã có một đêm mất ngủ. Là người ‘giàu có’ nhất, Trường Giang hóa thân thành ông thần giữ của, bỏ đá vào gối đầu, thậm chí không dám chợp mắt, thức trắng cả đêm canh chừng. Đúng như dự đoán, phòng của Trường Giang là địa điểm ghé thăm nhiều nhất của đàn em. Dường như ai cũng nghĩ rằng trộm của ‘người giàu’ rất dễ, nhưng họ quên mất ‘người giàu’ ở đây là Trường Giang. 

Chơi gần hết cái chương trình, Trường Giang mới có được chiến thắng đầu tiên ở “Running Man” - Ảnh 5

Với bản tính lém lỉnh, mưu mô bất chấp, Jun Phạm lẻn vào tất cả các phòng và không khó để khoắng sạch của Lan Ngọc 2 viên đá. Người em đáng thương Liên Bỉnh Phát chỉ có vỏn vẹn 1,25 viên đá nhưng cũng bị Jun Phạm ‘thó’ mất 1 viên. Không may mắn như Jun Phạm, Karik bưng tô mì đạo cụ đi khắp các phòng xin… mượn muỗng đũa nhưng vẫn trắng tay trở về.  

Mặc kệ cho bạn bè ngoài kia hành động, Ngô Kiến Huy lặng lẽ chốt 4 lớp cửa còn cẩn thận gỡ pin khóa để kẻ gian không thể đột nhập vào. Khoảnh khắc không lên sóng, theo lời Thỏ Đen, anh chàng đã cài báo thức để nửa đêm dậy đi ăn trộm nhưng vô tình… ngủ quên tới sáng.Nhờ vậy mà Thỏ Đen vẫn giữ nguyên khối tài sản ‘kếch xù’ của mình.  

Chơi gần hết cái chương trình, Trường Giang mới có được chiến thắng đầu tiên ở “Running Man” - Ảnh 6

Sau một đêm dài mất ngủ vì vừa phải canh chừng vừa đi chôm chỉa, dàn Cast mắt nhắm mắt mở trở dậy làm nhiệm vụ đầu tiên. “Có làm thì mới có ăn”, thử thách đớp bánh mì đã mang đến cho dàn Cast loạt meme để đời với mặt mộc và những biểu cảm cơ miệng ‘đỡ không nổi’. Vượt qua sự xui xẻo của những phần chơi trước, Thúy Ngân xuất sắc là thành viên duy nhất thực hiện thành công thử thách đớp bánh mì và nhận được 2 viên đá nâng cấp.  

Chơi gần hết cái chương trình, Trường Giang mới có được chiến thắng đầu tiên ở “Running Man” - Ảnh 7

Trong thử thách tiếp theo, dàn Cast phải chia làm từng cặp đối đầu trong nhiệm vụ tìm đồ. Người tính chẳng bằng trời tính, cặp vợ chồng Non Nớt được chọn thi đấu cùng nhau. Đây cũng là lần đầu tiên cặp đôi chính thức trở thành đối thủ. Nếu như Lan Ngọc vẫn giữ tinh thần nhí nhảnh tự tin thì Karik nhìn ‘crush’ bằng ánh mắt âu yếm trìu mến và hẳn anh chàng rất băn khoăn đắn đo không biết có nên nhường nàng hay không. Khoảnh khắc cả hai đi thang máy chung, Karik bẽn lẽn đỏ bừng mặt, sau đó hành động giữ cửa thang cho Lan Ngọc được xem là rất ga lăng và ngọt ngào. Ngược lại, Jun Phạm và Thúy Ngân giành giật, chèn ép nhau không chừa một giây phút nào mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười.  

Chơi gần hết cái chương trình, Trường Giang mới có được chiến thắng đầu tiên ở “Running Man” - Ảnh 8

Ở một diễn biến khác, hành tung bí ẩn của vị khách đặc biệt khiến người xem vô cùng tò mò. Vị khách mời này hứa hẹn sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng, khiến dàn Cast phải đồng loạt hoảng hốt bỏ chạy.  

Nhân vật này thực sự là ai và sẽ mang đến cuộc càn quét hay khiến cả dàn Cast phải hợp lực quyết chiến? Hãy tiếp tục đón xem các tập tiếp theo của “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” phát sóng lúc 20g30 Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7, YouTube Dong Tay Promotion và ứng dụng VieON. 

Ảnh: BTC

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Quyết liệt tại show truyền hình thực tế, Lương Thuỳ Linh được đông đảo fan sắc đẹp ủng hộ

Sau khi khai màn tập đầu tiên bằng những thử thách vô cùng thú vị để chọn ra Top 20 thí sinh bước tiếp đến Vòng Chọn đội, “The Next Face Vietnam 2021” tiếp tục là màn đối đầu gay gắt giữa Miss World 2019 Lương Thùy Linh, H'hen Niê cùng với TyhD Thùy Dương.

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