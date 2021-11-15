Rợn người trước màn bẻ khớp của “người không xương” Ngọc Hải

“Người không xương” Ngọc Hải đã có những động tác biểu diễn “bon breaking” đầy mạo hiểm và “khó nhằn” khiến các người chơi phải “ồ” lên đầy kinh ngạc. “Em thấy sự cố gắng. 9 năm – một chặng đường rất dài là cái đam mê mình phải rất lớn. Không biết có rủi ro gì khác không, nhưng mà thấy đau quá. Ảnh làm rất nhẹ nhàng, và cái cách ảnh truyền tải thông điệp đó là: “Thôi cứ thử thôi, cứ cố gắng thôi, là được hết á” “ – Ngọc Phước chia sẻ.

Mặc dù không giành được chiến thắng nhưng phần trình diễn tài năng của vận động viên thể thao đường phố Lưu Gia Hảo cũng khiến ban bình luận có những đánh giá tích cực. Anh chàng liên tục thể hiện những động tác khó của bộ môn “street workout”, đòi hỏi phải có một thể lực khỏe và kĩ năng thành thục như động tác trụ bằng tay và bước thong dong trên không trung. Đạo diễn Quang Dũng đã có những nhận xét hết sức tinh tế: “Với Dũng thì Dũng thấy có những bộ môn hơi oan ức, tức là có những bộ môn mà người xem họ dễ “ồ”, “òa”, dễ thấy hay ngay, có những bộ môn thật ra khi mà mình chơi mới thấy độ khó của nó, cái sự vất vả của nó”.

Một tiết mục cũng mang đến nhiều cảm xúc và tiếp thêm ngọn lửa yêu bóng đá của người dân Việt Nam chính là phần thi vẽ tranh trên lá của nghệ sĩ cắt tranh Hà Lê. Bằng đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, Hà Lê đã tạo hình nhân vật ngay trên chiếc lá dừa tươi. Sau khi hình ảnh Huấn luyện viên Park Hang Seo và các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam hiện lên, Hứa Kim Tuyền và Ngọc Phước đã phải thốt lên đầy “ngờ vực”: “Sao làm được như vậy ta?” “Kiểu khó tin lắm anh”. MC Đức Bảo cũng đồng tình: “Phải nói là khâm phục Lê Vũ Hà. Anh ta không ngừng tìm ra những cái chất liệu mới, thử sức chính mình và vượt qua những giới hạn đấy”.

Tài năng cuối cùng được cho là có khả năng “gây lú” và “tiền đình” nhất là màn biểu diễn ảo giác của Lê Đạt. Anh chàng đã sử dụng nhiều dụng cụ khác nhau và sáng tạo nhiều hình thức biểu diễn gây thuyết phục cho người xem. Như MC Đức Bảo đã chia sẻ, câu chuyện mà Lê Đạt muốn truyền tải ở đây là “phải khổ luyện, phải kiên trì; từ một cái sự vụng về, sự bỡ ngỡ thì mới có được sự điêu luyện của một người biểu diễn như thế”.

Mỗi thí sinh đều mang một cá tính, tài năng đặc biệt đáng được trân trọng và phát triển.

Ảnh: BTC