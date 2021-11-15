Rợn người trước màn bẻ khớp của “người không xương” Ngọc Hải

Tin tức giải trí 15/11/2021 23:38

Tập 3 gameshow truyền hình ”6 Ô Cửa Bí Ẩn” vừa lên sóng với những tài năng ấn tượng và mang đến cho khán giả những phút giây thư giãn bất ngờ, thú vị. Tài năng nổi bật nhất tuần này thuộc về chàng nghệ sĩ thổi sáo trúc Đinh Nhật Minh, các thí sinh khác cũng được đánh giá cao với điểm số xuýt xoát.

“Người không xương” Ngọc Hải đã có những động tác biểu diễn “bon breaking” đầy mạo hiểm và “khó nhằn” khiến các người chơi phải “ồ” lên đầy kinh ngạc. “Em thấy sự cố gắng. 9 năm – một chặng đường rất dài là cái đam mê mình phải rất lớn. Không biết có rủi ro gì khác không, nhưng mà thấy đau quá. Ảnh làm rất nhẹ nhàng, và cái cách ảnh truyền tải thông điệp đó là: “Thôi cứ thử thôi, cứ cố gắng thôi, là được hết á” “ – Ngọc Phước chia sẻ. 

Rợn người trước màn bẻ khớp của “người không xương” Ngọc Hải - Ảnh 1

Mặc dù không giành được chiến thắng nhưng phần trình diễn tài năng của vận động viên thể thao đường phố Lưu Gia Hảo cũng khiến ban bình luận có những đánh giá tích cực. Anh chàng liên tục thể hiện những động tác khó của bộ môn “street workout”, đòi hỏi phải có một thể lực khỏe và kĩ năng thành thục như động tác trụ bằng tay và bước thong dong trên không trung. Đạo diễn Quang Dũng đã có những nhận xét hết sức tinh tế: “Với Dũng thì Dũng thấy có những bộ môn hơi oan ức, tức là có những bộ môn mà người xem họ dễ “ồ”, “òa”, dễ thấy hay ngay, có những bộ môn thật ra khi mà mình chơi mới thấy độ khó của nó, cái sự vất vả của nó”. 

Rợn người trước màn bẻ khớp của “người không xương” Ngọc Hải - Ảnh 2Rợn người trước màn bẻ khớp của “người không xương” Ngọc Hải - Ảnh 3

Một tiết mục cũng mang đến nhiều cảm xúc và tiếp thêm ngọn lửa yêu bóng đá của người dân Việt Nam chính là phần thi vẽ tranh trên lá của nghệ sĩ cắt tranh Hà Lê. Bằng đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, Hà Lê đã tạo hình nhân vật ngay trên chiếc lá dừa tươi. Sau khi hình ảnh Huấn luyện viên Park Hang Seo và các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam hiện lên, Hứa Kim Tuyền và Ngọc Phước đã phải thốt lên đầy “ngờ vực”: “Sao làm được như vậy ta?” “Kiểu khó tin lắm anh”. MC Đức Bảo cũng đồng tình: “Phải nói là khâm phục Lê Vũ Hà. Anh ta không ngừng tìm ra những cái chất liệu mới, thử sức chính mình và vượt qua những giới hạn đấy”. 

Rợn người trước màn bẻ khớp của “người không xương” Ngọc Hải - Ảnh 4

Tài năng cuối cùng được cho là có khả năng “gây lú” và “tiền đình” nhất là màn biểu diễn ảo giác của Lê Đạt. Anh chàng đã sử dụng nhiều dụng cụ khác nhau và sáng tạo nhiều hình thức biểu diễn gây thuyết phục cho người xem. Như MC Đức Bảo đã chia sẻ, câu chuyện mà Lê Đạt muốn truyền tải ở đây là “phải khổ luyện, phải kiên trì; từ một cái sự vụng về, sự bỡ ngỡ thì mới có được sự điêu luyện của một người biểu diễn như thế”.  

Mỗi thí sinh đều mang một cá tính, tài năng đặc biệt đáng được trân trọng và phát triển. 

Ảnh: BTC

Toof.P ngưỡng mộ K.O vì có fan xin chữ ký từ lúc còn ngồi ghế nhà trường

Toof.P ngưỡng mộ K.O vì có fan xin chữ ký từ lúc còn ngồi ghế nhà trường

Chặng đường cuối của “Ở Đây Có Quà” chứng kiến nhiều bí mật “kinh thiên động địa” khiến khán giả phải hoang mang đến từ 2 khách mời K.O và Cody siêu tài năng, siêu lầy lội.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Hải 6 Ô Cửa Bí Ẩn Ngọc Phước

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 3 giờ 40 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 4 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 6 giờ 40 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 7 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43