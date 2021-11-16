MC Liêu Hà Trinh từng vượt nửa vòng trái đất nấu ăn cho bạn trai Việt kiều gốc Hà Lan

Không “tự tin” cầm trịch tại “ Phụ nữ ngày nay ” lần này, MC Liêu Hà Trinh cho rằng nguyên nhân chính đến từ việc cô nằm trong số ít phụ nữ trưởng thành không giỏi giang bếp núc. Kể về lần vào bếp thất bại nhất của mình, Liêu Hà Trinh cho biết trong một lần thử làm bánh flan cô đã mắc sai lầm khi đặt cả khuôn bánh bằng nhựa vào lò vi sóng, kết quả khuôn nhựa bị nung chảy bởi nhiệt độ cao làm món bánh trở thành “thảm hoạ”.

MC Quốc Bảo thấy vậy không giấu được ngạc nhiên, cho rằng nữ MC của chương trình đã quá tệ khi đây lại là kiến thức quá cơ bản mà bất kì người nào cũng biết. Bênh vực MC Liêu Hà Trinh, chuyên gia tâm lý Vũ Kim Ngọc lên tiếng: “Cho chị bên Trinh xíu nha. Không biết các em có nghe đến hiện tượng là ‘trí tâm lí bác học’ không? Có nghĩa, khi người ta tập trung một cái gì đó quá nhiều thì những thứ khác sẽ bị lơ là. Nhưng theo chị biết thì Trinh rất giỏi và năng động trong cuộc sống, cho nên năng lượng của bạn ấy đã dồn vào đó hết rồi”.

MC Liêu Hà Trinh còn tiết lộ từng bay tận sang Hà Lan để thăm bạn trai Việt kiều. Vì ban ngày bạn trai phải đi làm để cô ở nhà, nên nữ MC đã quyết định làm một việc bất ngờ là nấu cho người yêu một bữa ăn hoành tráng dựa trên công thức có sẵn trên mạng. “Đúng 6 giờ chiều bạn trai Trinh về. Vừa mở cửa là anh ấy lấy điện thoại chạy đến bàn ăn chụp hình, quay từng món rồi gửi khoe cho bác gái. Thấy món Trinh nấu mẹ anh còn khen Trinh có tiến bộ quá chừng”, nữ MC hào hứng cho hay. Tự nhận lần nấu nướng đó không quá xuất sắc, nhưng Liêu Hà Trinh vẫn vui mừng khi khoe rằng bạn trai cô đã rất khéo léo góp ý từng món ăn của cô thay vì thẳng thừng chê khi không hợp khẩu vị. Chính sự tinh tế này của bạn trai đã khiến nữ MC cảm thấy hạnh phúc.

Còn MC Tuyền Tăng cho biết bản thân cũng đang học “làm đầu bếp” một cách nghiêm túc. Nữ MC khách mời chia sẻ đã bắt đầu biết chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, nên việc tự làm ra những món ăn cho mình thay vì mua bên ngoài cũng sẽ khiến bản thân an tâm. Tuyền Tăng cũng cho rằng, không nên ép buộc phụ nữ phải giỏi trong việc nấu nướng, nhưng phụ nữ nên biết nấu ăn vì đây là cách giữ lửa hạnh phúc gia đình.

“Từ khi Tuyền dọn ra sống riêng thì điều mà mình nhớ về gia đình nhiều nhất có lẽ là những bữa cơm quay quần bên nhau. Khi vào bàn ăn không phải các thành viên ngồi nói món nào ngon, mà là họ sẽ kể với nhau về những câu chuyện cuộc sống hằng ngày. Lúc này bữa ăn cũng giống như là cái cớ để các thành viên trong gia đình gắn kết lại với nhau vậy đó”, Tuyền Tăng chia sẻ thêm.

Còn phía MC Quốc Bảo thì khiến các nữ khách mời ngạc nhiên khi cho biết anh là người giỏi chuyện bếp núc. Nam MC cho biết bản thân được truyền cảm hứng từ mẹ ruột, khi bà cũng là một đầu bếp nên niềm đam mê nấu nướng của anh cùng từ đó lớn dần.

Đón xem chương trình “Phụ nữ ngày nay” phát sóng vào lúc 17h chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện.

Ảnh: BTC