Ủa, alo? Mới ‘choảng’ nhau chí chóe vậy mà TyhD và Lương Thùy Linh đã ‘vội’ bắt tay nhau là sao?

Tin tức giải trí 17/11/2021 12:49

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Trải qua rất nhiều thử thách trong 2 tập đầu tiên, Top 12 thí sinh xuất sắc nhất của “The Next Face Vietnam” đã được lựa chọn để chính thức bước vào chặng đua giành lấy ngôi vị Quán quân mùa đầu tiên của chương trình. Nếu trong tập 2 vừa được phát sóng tối 14/11, sự nhập cuộc vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt đến từ Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh, và Topmodel TyhD đã đem đến những giây phút hồi hộp đến nghẹt thở khi các mentor tung chiêu giành thí sinh tốt nhất về đội của mình, thì trong đoạn teaser ngắn cuối tập đã một lần nữa khiến khán giả ‘đứng ngồi không yên’ với sự xuất hiện của Biên đạo múa Quang Đăng - chủ nhân ‘vũ điệu rửa tay’ từng làm mưa làm gió khắp cộng đồng mạng.

Ủa, alo? Mới ‘choảng’ nhau chí chóe vậy mà TyhD và Lương Thùy Linh đã ‘vội’ bắt tay nhau là sao? - Ảnh 1

Đặc biệt, bộ 3 mentors sẽ phải hóa thân thành những nhà sản xuất (producer) trong thử thách tiếp theo, và màn bắt tay ‘tình thân mến thân’ đầy bất ngờ giữa mentor TyhDLương Thùy Linh càng làm tăng thêm tò mò về diễn biến của tập 3, sẽ được phát sóng vào 20:00 tối Chủ nhật, 21/11/2021 tới đây trên Facebook Fanpage của “The Next Face Vietnam”. 

Ủa, alo? Mới ‘choảng’ nhau chí chóe vậy mà TyhD và Lương Thùy Linh đã ‘vội’ bắt tay nhau là sao? - Ảnh 2

Trải qua 2 tập đầu tiên được lên sóng với rất nhiều tình tiết thú vị nhằm ‘đãi cát tìm vàng’, “The Next Face Vietnam” đã lựa chọn được 12 gương mặt tiềm năng và cá tính nhất để chính thức bước vào cuộc đua nhằm giành lấy ngôi vị Quán quân duy nhất của chương trình. Mỗi vị Huấn luyện viên đã chọn được cho team mình 4 chiến binh mạnh nhất để sẵn sàng đến với những thử thách đầy bất ngờ phía trước. Trong đoạn teaser ngắn vừa được hé lộ ở cuối tập 2 đã gây không ít tò mò và khiến cộng đồng mạng phải “bật chế độ hóng” với sự xuất hiện của biên đạo múa Quang Đăng trong vai trò khách mời đặc biệt tại thử thách đầu tiên trong tập 3.

Ủa, alo? Mới ‘choảng’ nhau chí chóe vậy mà TyhD và Lương Thùy Linh đã ‘vội’ bắt tay nhau là sao? - Ảnh 3Ủa, alo? Mới ‘choảng’ nhau chí chóe vậy mà TyhD và Lương Thùy Linh đã ‘vội’ bắt tay nhau là sao? - Ảnh 4Ủa, alo? Mới ‘choảng’ nhau chí chóe vậy mà TyhD và Lương Thùy Linh đã ‘vội’ bắt tay nhau là sao? - Ảnh 5

Với tiêu chí tìm kiếm người mẫu thế hệ 4.0 biết cách xây dựng hình ảnh và tạo ảnh hưởng trên mạng xã hội nên không khó hiểu khi Biên đạo múa Quang Đăng được mời xuất hiện trong chương trình. Anh là chủ nhân của “vũ điệu rửa tay” huyền thoại - vũ điệu mang thông điệp ý nghĩa về cách phòng chống dịch Covid-19 từng “làm mưa làm gió” không chỉ ở Việt Nam mà còn nhận được bạn bè quốc tế hết lời khen ngợi trong suốt một thời gian dài. Khi Quang Đăng xuất hiện không khí đã trở nên vô cùng sôi động, cả 3 vị mentors và Top 12 đã hào hứng, nhún nhảy theo điệu nhạc mà không hề biết rằng, thử thách ‘khó nhằn’ đang chờ họ phía trước. Kết thúc màn vũ đạo sôi động cũng là lúc cả 3 vị mentors đã không khỏi ngỡ ngàng và ‘ngơ ngác’ và bật ngửa khi Host Nam Trung bất ngờ tuyên bố: “Các bạn không chỉ làm việc như một HLV, các bạn phải làm việc như một producer”. Đặc biệt, phần thưởng cho đội chiến thắng trong thử thách này là coupon trị giá 30 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Tiki, khiến cả 3 team càng thêm quyết tâm giật giải.

Ủa, alo? Mới ‘choảng’ nhau chí chóe vậy mà TyhD và Lương Thùy Linh đã ‘vội’ bắt tay nhau là sao? - Ảnh 6

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, nếu ở tập 2, Mentor TyhD và Lương Thùy Linh có khá nhiều “mâu thuẫn” trong việc chiêu mộ thí sinh, thì tại tập 3, hai vị Mentor thuộc hai thế hệ đối lập GenZ và Millennials lại có màn cái tay tình cảm “chị chị em em”. Phải chẳng cả hai vị Mentor đang toan tính những chiến lược gì đó để “đấu” lại team Mentor H’Hen Niê?

Ủa, alo? Mới ‘choảng’ nhau chí chóe vậy mà TyhD và Lương Thùy Linh đã ‘vội’ bắt tay nhau là sao? - Ảnh 7

“The Next Face Vietnam 2021” đang ngày càng nóng dần lên bởi những thử thách đầy tính chuyên môn đặt ra cho các thí sinh. Sẽ có những điều thú vị nào đang chờ đón trong tập 3 này? Liệu vị Mentor nào sẽ dẫn đầu của cuộc chiến đầu tiên để bảo toàn số lượng thành viên trong team mình? Thí sinh nào sẽ phải nói lời tạm biệt với chương trình? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 3 của The Next Face Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 ngày 21/11/202 qua Fanpage chính thức của Chương trình “The Next Face Vietnam” https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Lương Thùy Linh TyhD The Next face Vietnam 2021

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